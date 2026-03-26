Après prolongation, les Hawks gagnent d’un petit point à Detroit

Les Hawks débarquent à Detroit en pleine confiance après le All-Star break, avec un bilan impressionnant de 14 victoires sur les 16 derniers matchs, dont une série de 11 succès consécutifs. Portés par une attaque performante et un rythme élevé, les partenaires de Zaccharie Risacher ont immédiatement imposé leur tempo.

Le début de match est très offensif des deux côtés, mais Atlanta prend rapidement l’ascendant. Emmenés par un Nickeil Alexander-Walker en grande forme (14 points dans le premier quart-temps), les Hawks concluent le premier quart-temps sur un run et mènent 37-29.

Dans le deuxième quart-temps, Atlanta hausse encore le niveau. Jalen Johnson prend alors le match à son compte. L’ailier All-Star inscrit 15 points dans la période et orchestre parfaitement le jeu. Les Hawks creusent un écart maximal de 21 points et rentrent aux vestiaires avec une avance confortable (73-55), grâce notamment à leur réussite à 3-points et leur jeu rapide.

Les Pistons passent un 22-0 !

Mais au retour des vestiaires, le match bascule complètement. Detroit entame la seconde mi-temps avec une série impressionnante (jusqu’à 22-0 en incluant la fin de la première période). Atlanta s’effondre offensivement et ne parvient plus à contenir Jalen Duren dans la raquette. Les Pistons dominent largement le troisième quart-temps (40-25), recollent au score puis passent devant brièvement. À la fin du troisième quart, les Hawks ne mènent plus que 98-95.

Le début du quatrième quart-temps est très disputé. Detroit profite des pertes de balle d’Atlanta pour prendre l’avantage, et mener 109-106 à six minutes de la fin. Toujours dominés dans la peinture par Duren, les Hawks s’en remettent alors à CJ McCollum. Ce dernier inscrit plusieurs paniers décisifs, dont les 11 derniers points de son équipe dans le «money time», permettant à Atlanta de reprendre un léger avantage.

Tobias Harris et Jalen Duren ratent le tir de la victoire

Dans les dernières secondes du temps réglementaire, alors qu’Atlanta pense avoir fait le plus dur, Tobias Harris égalise sur un tir difficile à 9,5 secondes de la fin. La tentative finale de CJ McCollum échoue, envoyant les deux équipes en prolongation (121-121).

En prolongation, les Hawks démarrent mieux et semblent contrôler le match offensivement, mais Detroit reste au contact. À quelques secondes de la fin, les Pistons ont même une opportunité de l’emporter, mais Tobias Harris et Jalen Duren manquent leurs tentatives. Atlanta s’en sort finalement de justesse et s’impose 130-129.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta positive. Grâce à ce succès, les Hawks évitent un sweep face aux Pistons cette saison, et grimpent à la 5e place avec un bilan de 41 victoires pour 32 défaites. Ils sont donc assurés de finir avec un bilan positif, et la prochaine étape est costaude : les Celtics, qui viennent de dominer le Thunder.

– Agressivité. Les Pistons possèdent une défense à risques mais aussi harassante. Les joueurs de JB Bickerstaff provoquent 20 balles perdues, et c’est la 21e fois cette saison qu’ils poussent des adversaires à 20 balles perdues et plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.