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Après prolongation, les Hawks gagnent d’un petit point à Detroit

Publié le 26/03/2026 à 6:37 Twitter Facebook

NBA – L’affiche était prometteuse, et elle a été superbe de rebondissements et de suspense, avec une victoire des Hawks (130-129) après prolongation sur le parquet des Pistons.

pistons hawksLes Hawks débarquent à Detroit en pleine confiance après le All-Star break, avec un bilan impressionnant de 14 victoires sur les 16 derniers matchs, dont une série de 11 succès consécutifs. Portés par une attaque performante et un rythme élevé, les partenaires de Zaccharie Risacher ont immédiatement imposé leur tempo.

Le début de match est très offensif des deux côtés, mais Atlanta prend rapidement l’ascendant. Emmenés par un Nickeil Alexander-Walker en grande forme (14 points dans le premier quart-temps), les Hawks concluent le premier quart-temps sur un run et mènent 37-29.

Dans le deuxième quart-temps, Atlanta hausse encore le niveau. Jalen Johnson prend alors le match à son compte. L’ailier All-Star inscrit 15 points dans la période et orchestre parfaitement le jeu. Les Hawks creusent un écart maximal de 21 points et rentrent aux vestiaires avec une avance confortable (73-55), grâce notamment à leur réussite à 3-points et leur jeu rapide.

Les Pistons passent un 22-0 !

Mais au retour des vestiaires, le match bascule complètement. Detroit entame la seconde mi-temps avec une série impressionnante (jusqu’à 22-0 en incluant la fin de la première période). Atlanta s’effondre offensivement et ne parvient plus à contenir Jalen Duren dans la raquette. Les Pistons dominent largement le troisième quart-temps (40-25), recollent au score puis passent devant brièvement. À la fin du troisième quart, les Hawks ne mènent plus que 98-95.

Le début du quatrième quart-temps est très disputé. Detroit profite des pertes de balle d’Atlanta pour prendre l’avantage, et mener 109-106 à six minutes de la fin. Toujours dominés dans la peinture par Duren, les Hawks s’en remettent alors à CJ McCollum. Ce dernier inscrit plusieurs paniers décisifs, dont les 11 derniers points de son équipe dans le «money time», permettant à Atlanta de reprendre un léger avantage.

Tobias Harris et Jalen Duren ratent le tir de la victoire

Dans les dernières secondes du temps réglementaire, alors qu’Atlanta pense avoir fait le plus dur, Tobias Harris égalise sur un tir difficile à 9,5 secondes de la fin. La tentative finale de CJ McCollum échoue, envoyant les deux équipes en prolongation (121-121).

En prolongation, les Hawks démarrent mieux et semblent contrôler le match offensivement, mais Detroit reste au contact. À quelques secondes de la fin, les Pistons ont même une opportunité de l’emporter, mais Tobias Harris et Jalen Duren manquent leurs tentatives. Atlanta s’en sort finalement de justesse et s’impose 130-129.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Atlanta positive. Grâce à ce succès, les Hawks évitent un sweep face aux Pistons cette saison, et grimpent à la 5e place avec un bilan de 41 victoires pour 32 défaites. Ils sont donc assurés de finir avec un bilan positif, et la prochaine étape est costaude : les Celtics, qui viennent de dominer le Thunder.

Agressivité. Les Pistons possèdent une défense à risques mais aussi harassante. Les joueurs de JB Bickerstaff provoquent 20 balles perdues, et c’est la 21e fois cette saison qu’ils poussent des adversaires à 20 balles perdues et plus.

Detroit Pistons / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 42 9/16 0/0 8/9 7 7 14 3 1 0 4 2 14 26 33
Tobias Harris 35 9/17 2/5 2/2 1 3 4 3 3 1 1 0 1 22 21
Daniss Jenkins 45 6/14 1/6 6/8 2 1 3 10 3 1 6 0 1 19 17
Ausar Thompson 37 9/11 0/0 0/0 1 3 4 5 5 4 1 1 10 18 29
Duncan Robinson 32 6/11 5/10 0/0 1 6 7 4 1 0 0 0 6 17 23
Kevin Huerter 20 4/9 0/2 0/0 1 1 2 2 2 2 1 0 -5 8 8
Javonte Green 15 3/8 1/5 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 4 7 8
Paul Reed 11 3/7 0/1 0/0 0 0 0 1 4 1 0 1 -15 6 5
Caris LeVert 15 2/7 0/3 0/0 1 4 5 2 0 1 1 1 -15 4 7
Ronald Holland II 13 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -6 2 4
Total 52/103 9/33 16/19 15 29 44 33 20 12 14 5 129
Atlanta Hawks / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
CJ McCollum 35 10/21 5/12 2/2 1 0 1 5 4 1 4 0 -16 27 19
Jalen Johnson 42 9/18 2/6 7/8 3 5 8 12 1 0 5 0 2 27 32
Nickeil Alexander-Walker 40 9/18 3/10 0/0 2 2 4 3 1 0 1 0 0 21 18
Dyson Daniels 43 8/14 0/1 0/0 8 5 13 4 3 2 4 1 -11 16 26
Onyeka Okongwu 24 4/6 3/5 0/0 0 1 1 2 6 2 2 0 -5 11 12
Gabe Vincent 11 3/6 2/4 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 12 8 8
Jonathan Kuminga 20 3/9 1/4 1/3 1 4 5 1 0 1 2 0 3 8 5
Jock Landale 28 2/5 1/4 0/0 2 8 10 2 2 0 1 0 1 5 13
Corey Kispert 12 1/5 1/4 2/4 1 3 4 2 0 0 1 0 5 5 4
Zaccharie Risacher 9 1/3 0/2 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 9 2 3
Mouhamed Gueye 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Total 50/105 18/52 12/17 18 32 50 31 19 8 20 1 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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