Le Heat se reprend sur le parquet des Cavaliers



Au moins une des deux franchises floridiennes repart de l’avant. Alors que le Magic empile les revers, Miami a retrouvé le chemin de la victoire, et de belle manière, sur le terrain du 4e de l’Est, Cleveland. Le Heat s’est imposé 120-103 dans une rencontre menée en quasi-intégralité par les visiteurs.

Les joueurs d’Erik Spoelstra avaient à se faire pardonner de leur prestation défensive manquée lundi contre San Antonio. Erik Spoelstra relance Norman Powell dans le cinq de départ à la place de Pelle Larsson, et le Heat retrouve de sa superbe avec un effectif au complet.

D’entrée de match, les visiteurs donnent le ton avec une interception et une contre-attaque de Davion Mitchell, puis des réussites à 3-points de Powell et Andrew Wiggins. Une agressivité défensive retrouvée, et pour la récompenser, de l’adresse extérieure : un condensé de ce que Miami a offert aux Cavaliers pendant trois quart-temps. Même avec un Bam Adebayo maladroit (2 points à 1/9 à la mi-temps), les visiteurs prennent un contrôle total sur la première période.

En forme dernièrement, l’attaque de Cleveland est verrouillée sous les 20 points lors du premier quart-temps (19-28). C’est à peine mieux dans les 12 minutes suivantes. Mais James Harden ne pèse pas face à la défense de zone adverse, Donovan Mitchell et Keon Ellis devant se sentir bien seuls à tenter de maintenir les Cavaliers à flot. Car en face, Miami déroule et fait très mal par son adresse de loin : un 13/28 cinglant comparé au 3/15 adverse. Le Heat fait grimper l’écart jusqu’à 21 longueurs dans une Rocket Arena médusée.

La rébellion des Cavaliers n’a pas duré

À -17 au repos, les Cavaliers ont au moins profité de la mi-temps pour tenter de trouver une solution. Celle-ci passe par plus de rythme en tout (remontée de balle, transmissions…) et de prises d’initiative.

Il ne fallait pas le dire deux fois à Sam Merrill pour dégainer derrière l’arc, ou à Donovan Mitchell pour prendre un peu plus l’attaque des siens à son compte. Au jeu des vases communicants, le Heat perd toute réussite à 3-points, quand Cleveland semble enfin débuter sa soirée. Mitchell envoie une flèche improbable à 9 mètres au buzzer de la possession et fait rugir le public. Le cinq avec trois arrières Harden – Mitchell – Schröder pose bien des soucis à Miami, alors que Harden et Mitchell font mouche par deux fois de loin dans les 73 dernières secondes. En un coup de chaud, tout semblait à refaire (83-83).

Mais les Floridiens avaient montré trop de solidité avant le repos pour s’effondrer de la sorte. Erik Spoelstra revoit ses plans et ses rotations pour conserver Pelle Larsson et Kel’el Ware sur le parquet.

L’activité des deux remplaçants relance Miami, qui peut alors retrouver son rythme de croisière. À savoir une défense éreintante et une attaque tout en rythme, bien aidée par le passage « tall ball » avec Kel’el Ware et Bam Adebayo conjointement sur le parquet. Les Cavs avaient signé un 37-20 dans le troisième quart-temps ? Le Heat leur rend la pareille sur le même score dans le dernier acte, avec un 32-13 pour finir la partie. Convaincant, le Heat s’impose en toute logique, et sur un score plus fidèle à la logique du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La prestation collective du Heat. On était très loin des 83 points de Bam Adebayo, seul contre tous. Mercredi, Miami a carburé en équipe, avec des temps de jeu et des responsabilités réparties. Huit joueurs terminent entre 11 et 19 points, et tout le monde a apporté son écot avec un 18/45 à 3-points auquel chacun de ces huit joueurs a contribué. Mais c’est surtout en défense que le Heat a retrouvé ses vertus, en laissant les Cavaliers à 43,2 % au shoot, tout en limitant au maximum les points faciles (2 points deuxième chance, 4 en contre-attaque).

– Les bons choix d’Erik Spoelstra. Les ajustements du coach floridien ont été payants. Le retour dans un rôle de 6e homme n’a pas du tout ralenti Pelle Larsson (14 points, 5 rebonds dont 3 offensifs), plus gros temps de jeu des siens, même en sortie de banc. Norman Powell qui, lui, retrouvait le cinq de départ termine meilleur marqueur des siens, et en se montrant efficace (19 points à 7/12). Surtout, le tandem Ware – Adebayo a parfaitement fonctionné pour terminer la rencontre, pour profiter de la longueur et de la mobilité des deux intérieurs des deux côtés du terrain.

– La soirée sans des Cavaliers. Cleveland a manqué son entame, et n’a alors fait que courir après le score. Le troisième quart-temps a laissé croire à un retournement de situation. Mais en back-to-back après leur succès sur Orlando, les Cavaliers ont souvent semblé un peu apathiques et sans rythme. Il va falloir vite corriger cela, alors qu’un deuxième match entre les deux équipes est au programme vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.