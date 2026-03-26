Sérieux et appliqués, les Clippers ne tremblent pas face aux Raptors

Pour boucler leur road-trip de cinq matchs, les Raptors se rendaient à l’Intuit Dome de Los Angeles pour y défier les Clippers. RJ Barrett ouvre le score, mais Kawhi Leonard (27 points, 6 rebonds) lui répond avec un panier dans la raquette avant de trouver Brook Lopez derrière l’arc. Le pivot est actif des deux côtés du terrain. En plus de ses trois tirs primés dans le premier acte, il se montre aussi en défense avec un contre sur Jakob Poeltl.

Pour creuser l’écart, les Clippers peuvent compter sur Darius Garland (24 points, 4 rebonds, 6 passes) et sur Bennedict Mathurin (23 points, 7/14 au tir) qui effectuait son retour après quatre matchs d’absence. Après douze minutes, les Angelinos comptent 14 points d’avance (36-22).

Le coup de chaud de Darius Garland

Pour essayer de relancer son équipe, RJ Barrett inscrit cinq points de suite, mais cela ne suffit pas. Les Clippers sont toujours adroits et même lorsqu’ils manquent des tirs, ils arrivent à capter des rebonds offensifs. Bennedict Mathurin en capte un avant de trouver Kawhi Leonard à 3-points (52-32). Si les Canadiens connaissent un bon passage, Darius Garland et Kawhi Leonard se chargent de les calmer avant de rejoindre les vestiaires (59-45).

Après la pause, Darius Garland est intenable. Il ouvre la deuxième période avec huit points de suite. L’ancien des Cavaliers est suivi par un 2+1 de Kawhi Leonard et par deux flèches à longue distance de Nicolas Batum (9 points, 3/4 à 3-points). Pour finir ce troisième quart-temps, Darius Garland envoie une ogive depuis le logo qui trouve sa cible (91-72).

Bennedict Mathurin se charge ensuite de redonner vingt points d’avance aux Californiens. Les Canadiens ne reviennent pas et s’inclinent 119-94.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Les Clippers brillent en défense. Après la victoire face aux Bucks, Tyronn Lue avait déclaré qu’il voulait voir son équipe s’améliorer en défense sur la fin de la saison régulière. Le message semble avoir été entendu par ses joueurs puisque les Californiens ont maîtrisé toutes les offensives des Canadiens, surtout en première période. Los Angeles a limité son adversaire du soir à 45 points en 24 minutes. Toronto n’a jamais su trouver son rythme en attaque à cause de la défense agressive des Clippers. Un problème toujours présent en seconde période car même si les hommes de Darko Rajakovic ont trouvé un peu de réussite derrière l’arc grâce à Sandro Mamukelashvili, ils n’ont jamais réussi à inquiéter les Clippers.

Darius Garland toujours sur un nuage. À l’inverse, sous le soleil de Californie, Darius Garland brille. Depuis une dizaine de jours, le meneur ne cesse d’enchaîner les bonnes prestations et cette réception des Raptors n’a pas fait exception. Dans le troisième quart-temps, il inscrit 11 de ses 24 points dont ce tir primé depuis le logo qui boucle la période. Quand il ne se montre pas avec ses points, l’ancien de Cleveland régale ses coéquipiers. Isaiah Jackson a pu conclure un alley-oop grâce à une passe de son meneur tandis que Nicolas Batum a pu obtenir un bon tir derrière l’arc. En 30 minutes, Darius Garland finit avec 24 points et 6 passes à 9/16 au tir et 5/9 de loin.

– Mauvaise opération pour les Raptors. Alors que Toronto est tombé à Los Angeles, les Sixers se sont baladés face aux Bulls tandis qu’Atlanta est venu à bout des Pistons en prolongation. Enfin, le Heat a triomphé des Cavaliers. Au classement, les Canadiens (40-32) restent dans Te top 6, mais voient les Hawks (41-32) prendre leur cinquième place. Derrière eux, ce sont les Sixers (40-33) et le Heat (39-34) qui viennent leur mettre la pression.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.