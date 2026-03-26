Luka Doncic évite quelques frayeurs aux Lakers à Indiana

Les Lakers abordaient ce match à Indiana avec l’objectif de rebondir après leur défaite à Detroit, qui avait mis fin à une série de neuf victoires. Mais aussi d’en finir avec ce « road trip » sur une note positive.

Dès les premières minutes, les Lakers imposent leur rythme avec une attaque fluide et sans pertes de balle. Luka Doncic s’amuse déjà avec la défense, tandis que tous les titulaires contribuent au scoring.

Grâce à une adresse élevée et une circulation de balle efficace, Los Angeles prend rapidement une avance confortable. Luka Doncic termine le premier quart-temps avec déjà 21 points, permettant aux siens de creuser un gros écart (45-28). JJ Redick se permet même d’envoyer le bout de son banc sur le terrain, comme Bronny James.

Dans le deuxième quart-temps, les Lakers continuent sur leur lancée. Sans rien forcer, LeBron James se distingue à la création et à la finition, tandis que Jaxson Hayes profite des espaces pour enchaîner les paniers près du cercle. L’écart monte jusqu’à plus de 20 points. Malgré un léger sursaut des Pacers, notamment grâce à Pascal Siakam et quelques tirs extérieurs, Los Angeles conserve une avance solide à la pause (75-59).

Au retour des vestiaires, les Lakers accentuent encore leur domination. Austin Reaves inscrit un tir primé, Jaxson Hayes enchaîne avec sept points de suite, et la défense californienne génère de nombreuses interceptions avec le duo LaRavia-Reaves comme spécialiste. L’écart flirte avec les 30 points au cours du troisième quart-temps avec un Doncic alternant scoring et passes décisives, tandis que les Pacers peinent à contenir l’intensité adverse. Le public s’enflamme même pour un dunk de Bronny James.

Jarace Walker crée un peu de suspense

Dans le quatrième quart-temps, Indiana tente un comeback. Portés par T.J. McConnell en sortie de banc, les Pacers réduisent progressivement l’écart. Malgré l’expulsion de Pascal Siakam à cinq minutes de la fin, ils continuent de pousser et reviennent à moins de 10 points dans les dernières minutes.

Le suspense s’installe brièvement lorsque Indiana réduit l’écart à seulement 7 points, puis encore davantage dans la dernière minute avec Jarace Walker en possible héros (133-127). Mais les Lakers restent solides dans le money time : Austin Reaves marque un panier important, puis LeBron sécurise l’avantage sur la ligne des lancers-francs. Doncic, lui, conclut définitivement la rencontre en convertissant ses dernières tentatives.

Los Angeles s’impose finalement 137-130 après avoir mené de bout en bout, et peut rentrer à LA avec une belle 3e place solidifiée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers diminués. Rien de grave du côté de l’infirmerie des Lakers mais pour la deuxième fois d’affilée, il manquait du monde puisque Rui Hachimura (mollet) et Marcus Smart (cheville). Autre absent du jour, Deandre Ayton qui souffre du dos.

– Entame catastrophique. Les Pacers ont pris le match par le mauvais bout, en encaissant un 10-0, et en perdant ballon sur ballon… Rien que dans le premier quart-temps, Pascal Siakam et les siens ont perdu 7 ballons, transformés en 17 points par les Lakers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.