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Luka Doncic évite quelques frayeurs aux Lakers à Indiana

Publié le 26/03/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Avec 43 points de Luke Doncic, les Lakers gâchent une avance de 29 points pour finalement s’imposer 137-130 face aux Pacers.

luka doncic lakersLes Lakers abordaient ce match à Indiana avec l’objectif de rebondir après leur défaite à Detroit, qui avait mis fin à une série de neuf victoires. Mais aussi d’en finir avec ce « road trip » sur une note positive.

Dès les premières minutes, les Lakers imposent leur rythme avec une attaque fluide et sans pertes de balle. Luka Doncic s’amuse déjà avec la défense, tandis que tous les titulaires contribuent au scoring.

Grâce à une adresse élevée et une circulation de balle efficace, Los Angeles prend rapidement une avance confortable. Luka Doncic termine le premier quart-temps avec déjà 21 points, permettant aux siens de creuser un gros écart (45-28). JJ Redick se permet même d’envoyer le bout de son banc sur le terrain, comme Bronny James.

Dans le deuxième quart-temps, les Lakers continuent sur leur lancée. Sans rien forcer, LeBron James se distingue à la création et à la finition, tandis que Jaxson Hayes profite des espaces pour enchaîner les paniers près du cercle. L’écart monte jusqu’à plus de 20 points. Malgré un léger sursaut des Pacers, notamment grâce à Pascal Siakam et quelques tirs extérieurs, Los Angeles conserve une avance solide à la pause (75-59).

Au retour des vestiaires, les Lakers accentuent encore leur domination. Austin Reaves inscrit un tir primé, Jaxson Hayes enchaîne avec sept points de suite, et la défense californienne génère de nombreuses interceptions avec le duo LaRavia-Reaves comme spécialiste. L’écart flirte avec les 30 points au cours du troisième quart-temps avec un Doncic alternant scoring et passes décisives, tandis que les Pacers peinent à contenir l’intensité adverse. Le public s’enflamme même pour un dunk de Bronny James.

Jarace Walker crée un peu de suspense

Dans le quatrième quart-temps, Indiana tente un comeback. Portés par T.J. McConnell en sortie de banc, les Pacers réduisent progressivement l’écart. Malgré l’expulsion de Pascal Siakam à cinq minutes de la fin, ils continuent de pousser et reviennent à moins de 10 points dans les dernières minutes.

Le suspense s’installe brièvement lorsque Indiana réduit l’écart à seulement 7 points, puis encore davantage dans la dernière minute avec Jarace Walker en possible héros (133-127). Mais les Lakers restent solides dans le money time : Austin Reaves marque un panier important, puis LeBron sécurise l’avantage sur la ligne des lancers-francs. Doncic, lui, conclut définitivement la rencontre en convertissant ses dernières tentatives.

Los Angeles s’impose finalement 137-130 après avoir mené de bout en bout, et peut rentrer à LA avec une belle 3e place solidifiée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Lakers diminués. Rien de grave du côté de l’infirmerie des Lakers mais pour la deuxième fois d’affilée, il manquait du monde puisque Rui Hachimura (mollet) et Marcus Smart (cheville). Autre absent du jour, Deandre Ayton qui souffre du dos.

Entame catastrophique. Les Pacers ont pris le match par le mauvais bout, en encaissant un 10-0, et en perdant ballon sur ballon…  Rien que dans le premier quart-temps, Pascal Siakam et les siens ont perdu 7 ballons, transformés en 17 points par les Lakers.

Indiana Pacers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 30 7/15 1/2 5/7 2 6 8 1 6 1 4 0 -20 20 16
Jay Huff 32 7/10 2/5 2/2 1 5 6 1 1 0 1 1 6 18 22
Jarace Walker 30 5/9 4/8 1/2 0 6 6 4 3 0 3 0 -9 15 17
Andrew Nembhard 34 3/9 2/6 6/6 0 2 2 19 4 0 2 0 4 14 27
Aaron Nesmith 32 6/13 2/8 0/2 0 3 3 1 5 1 3 0 11 14 7
T.J. McConnell 14 8/10 0/0 1/1 0 2 2 3 0 1 0 1 -11 17 22
Obi Toppin 20 7/10 1/3 0/0 0 3 3 2 0 3 3 0 6 15 17
Ben Sheppard 17 4/6 4/5 1/1 2 0 2 2 3 1 0 0 5 13 16
Micah Potter 16 1/1 0/0 2/2 0 2 2 0 2 0 0 0 -12 4 6
Quenton Jackson 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -14 0 0
Kobe Brown 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 2 0 -1 0 -3
Total 48/86 16/39 18/23 5 29 34 35 25 7 18 2 130
Los Angeles Lakers / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 38 15/30 4/11 9/10 1 5 6 7 5 1 5 0 6 43 36
Austin Reaves 38 7/16 2/7 9/9 0 1 1 8 3 2 2 0 14 25 25
LeBron James 35 9/17 0/1 5/5 1 8 9 9 1 1 1 0 24 23 33
Jaxson Hayes 36 9/11 0/0 3/6 2 8 10 1 1 2 0 2 2 21 31
Jake LaRavia 29 3/3 0/0 0/0 1 4 5 1 3 4 3 1 -1 6 14
Luke Kennard 28 2/4 2/2 2/2 1 1 2 2 3 0 1 0 -9 8 9
Jarred Vanderbilt 12 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -9 5 7
Bronny James 13 2/4 0/1 0/0 0 1 1 1 3 2 0 1 4 4 7
Maxi Kleber 11 1/2 0/0 0/2 1 3 4 1 2 2 1 0 4 2 5
Total 50/89 9/23 28/34 7 32 39 30 22 15 13 4 137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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