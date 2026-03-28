À l’ultime seconde, Kawhi Leonard braque les Pacers

De passage à Indianapolis, les Clippers défiaient les Pacers. Une rencontre particulière pour Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson qui retrouvaient leur ancien public et leurs anciens partenaires. Tous les deux sur le banc en début de rencontre, les Clippers sont à la peine lors des premières minutes. Les hommes de Tyronn Lue multiplient les pertes de balle tandis qu’ils n’arrivent pas à contenir les offensives des locaux. Par conséquent, les Californiens concèdent un 13-0 et se retrouvent rapidement menés de dix points (21-11).

Indiana déroule sur ce premier acte. Si Nicolas Batum (3 points, 5 rebonds) tente de calmer l’incendie avec un tir primé, Obi Toppin (20 points, 8 rebonds, 4 passes) lui répond à son tour derrière l’arc. L’ailier est imité par Micah Potter. Au terme d’un premier quart-temps où ils ont tiré à plus de 60%, les Pacers mènent largement 42 à 21.

Pour voir les Clippers combler une partie de leur retard, il faut attendre les dernières minutes avant la mi-temps. Bennedict Mathurin obtient de nombreux lancers francs pour ramener les Californiens à dix longueurs (60-50). Après la pause, Los Angeles poursuit sur sa lancée. Darius Garland (30 points, 10/19 au tir) plante à 3-points. Le meneur est suivi par Kawhi Leonard (28 points, 8 rebonds, 4 passes) qui prend le meilleur sur Kobe Brown pour se frayer un chemin jusqu’au cercle.

Kawhi Leonard libère les Clippers

Pour se redonner de l’air, les Pacers comptent sur Aaron Nesmith (26 points, 10/14 au tir, 4/5 de loin), mais Los Angeles recolle à trois longueurs grâce à Brook Lopez. Indiana recreuse l’écart avant de voir, encore une fois, les visiteurs revenir à une longueur (85-84).

Malgré les nombreux passages aux lancers francs de Bennedict Mathurin, Los Angeles n’arrive pas à inscrire le panier pour égaliser ou passer devant (88-86). Les hommes de Tyronn Lue n’arrivent toujours pas à prendre le contrôle dans les premières minutes du dernier acte puisque Nicolas Batum manque trois tirs de loin consécutifs contrairement à Micah Potter adroit derrière l’arc.

Jay Huff loupe les lancers-francs de la gagne !

Darius Garland répond avec un cross sur Andrew Nembhard qui tombe permettant à l’ancien des Cavaliers de s’élever à 3-points. Bennedict Mathurin finit par égaliser, mais Indiana résiste. À 30 secondes du terme, les Pacers mènent d’un point, mais Pascal Siakam se manque et offre une balle de match à Los Angeles. Kawhi Leonard hérite du ballon et s’élève à mi-distance face à deux joueurs pour donner l’avantage à son équipe.

KAWHI LEONARD. FADEAWAY. GAME. His 50th straight 20-point game… and he ends it like THAT. pic.twitter.com/AizY1RcM4b — NBA (@NBA) March 28, 2026

Alors qu’il reste moins d’une seconde à jouer, Jay Huff arrive à obtenir deux lancers-francs, mais le pivot se manque deux fois et ne peut arracher une prolongation. Résultat : les Clippers s’imposent 114-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un début de match explosif pour les Pacers. Face aux Clippers, Indiana a réalisé sa meilleure entame de match de la saison. Les hommes de Rick Carlisle ont asphyxié les Californiens qui ont enchaîné les pertes de balle et les tirs ratés. De l’autre côté du terrain, Indiana donnait l’impression de ne rater aucun tir. Dans le premier quart-temps, ils ont tiré à 60% de réussite pour mener de 42 à 21. Un écart qui a même atteint les 24 unités avant de voir le réveil des Clippers.

– Kawhi Leonard à la dernière seconde. Pendant trois quart-temps, Los Angeles a couru après le score. Revenus à une possession ou à égalité à plusieurs reprises, les Californiens ont attendu la dernière seconde pour s’imposer. Pour cela, ils ont compté sur leur star Kawhi Leonard qui s’est également offert un record. Avec ses 28 points, l’ailier All-Star a validé un 50e match consécutif à plus de 20 points. C’est le 14e joueur de l’histoire à réaliser une telle performance, mais le premier à l’accomplir après 30 ans.

– Une histoire de lancers-francs. Pour combler son retard, les Clippers ont pu compter sur les 15 lancers francs tirés par Bennedict Mathurin qui n’en a laissé filer que trois dont un à la dernière seconde pour, en théorie, assurer la victoire des visiteurs. Sauf que Jay Huff a réussi à gratter deux lancers-francs. Avec la balle de match ou d’égalisation au bout des doigts, l’intérieur signe un 0/2 qui a scellé le sort du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.