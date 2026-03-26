Bennedict Mathurin prêt pour ses retrouvailles avec l’Indiana

« C’était amusant. C’est comme retrouver sa petite amie après une longue absence. Je suis très content. » C’est sur le ton de l’humour que Bennedict Mathurin a résumé son retour sur les parquets. Après avoir manqué quatre matchs à cause d’une blessure à l’orteil, l’arrière était de retour en tenue à l’occasion de la réception des Raptors.
« Je joue avec cette blessure depuis le deuxième match de la saison, » avoue l’ancien des Pacers. « C’est un vrai défi, mais j’adore jouer au basket. Sauf que j’en étais arrivé à un point où cela commençait à peser sur ma manière de jouer. Parfois, la gêne est trop importante, donc c’était une bonne chose de rater quelques matchs. »
Lors de son entrée en jeu, Bennedict Mathurin n’a pas semblé gêné par cet orteil, puisqu’il a d’abord provoqué quatre lancers francs avant de s’élever face à Sandro Mamukelashvili. Si Darius Garland a pris feu dans le troisième quart-temps, l’ancien des Pacers s’est ensuite chargé d’éteindre les derniers espoirs de Toronto dans le quatrième. Libéré par un écran d’Isaiah Jackson, il a dégainé à 3-points pour donner 23 longueurs d’avance aux Californiens.
Prochain arrêt : Indianapolis
« Au début, il hésitait à prendre ces tirs à 3-points lorsque les défenses reculaient. Ce soir, il a été plus direct, plus efficace dans ses choix et dans les moments où il fallait tirer », note aussi l’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue, après la rencontre. « Il a aussi délivré de bonnes passes. »
En pleine réussite, Bennedict Mathurin a ensuite contourné Brandon Ingram pour s’offrir un panier avec la faute, avant d’inscrire un dernier tir en contre-attaque. En 27 minutes, il a terminé avec 23 points à 7 sur 14 au tir et a contribué à la large victoire des Clippers (119-94).
Les Californiens vont maintenant partir pour un bref « road trip » de deux matchs, avec un premier arrêt à Indiana avant de rejoindre Milwaukee. L’occasion pour Bennedict Mathurin de retrouver son ancien public.
« L’Indiana vit pour le basket, tout le monde le sait », souligne ainsi Bennedict Mathurin avant ces retrouvailles. « Les fans m’apprécient et moi, je les adore. Ils comptent beaucoup pour moi. Je sais qu’il va y avoir beaucoup d’amour. Indiana m’a drafté, ce sera toujours ma deuxième maison. »
|Bennedict Mathurin
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|IND
|78
|28:29
|43.4
|32.3
|82.8
|1.1
|3.0
|4.1
|1.5
|2.1
|0.6
|1.9
|0.2
|16.7
|2023-24
|IND
|59
|26:04
|44.6
|37.4
|82.1
|1.0
|2.9
|4.0
|2.0
|2.0
|0.6
|1.6
|0.2
|14.5
|2024-25
|IND
|72
|29:51
|45.8
|34.0
|83.1
|1.2
|4.1
|5.3
|1.9
|2.3
|0.7
|1.9
|0.3
|16.1
|2025-26
|IND
|28
|31:49
|43.3
|37.2
|88.4
|0.8
|4.6
|5.4
|2.3
|2.7
|0.6
|2.3
|0.1
|17.8
|2025-26
|LAC
|17
|29:53
|43.7
|19.0
|85.2
|1.3
|4.5
|5.8
|2.5
|2.8
|1.1
|2.0
|0.5
|20.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.