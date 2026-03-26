Bennedict Mathurin prêt pour ses retrouvailles avec l’Indiana

« C’était amusant. C’est comme retrouver sa petite amie après une longue absence. Je suis très content. » C’est sur le ton de l’humour que Bennedict Mathurin a résumé son retour sur les parquets. Après avoir manqué quatre matchs à cause d’une blessure à l’orteil, l’arrière était de retour en tenue à l’occasion de la réception des Raptors.

« Je joue avec cette blessure depuis le deuxième match de la saison, » avoue l’ancien des Pacers. « C’est un vrai défi, mais j’adore jouer au basket. Sauf que j’en étais arrivé à un point où cela commençait à peser sur ma manière de jouer. Parfois, la gêne est trop importante, donc c’était une bonne chose de rater quelques matchs. »

Lors de son entrée en jeu, Bennedict Mathurin n’a pas semblé gêné par cet orteil, puisqu’il a d’abord provoqué quatre lancers francs avant de s’élever face à Sandro Mamukelashvili. Si Darius Garland a pris feu dans le troisième quart-temps, l’ancien des Pacers s’est ensuite chargé d’éteindre les derniers espoirs de Toronto dans le quatrième. Libéré par un écran d’Isaiah Jackson, il a dégainé à 3-points pour donner 23 longueurs d’avance aux Californiens.

Prochain arrêt : Indianapolis

« Au début, il hésitait à prendre ces tirs à 3-points lorsque les défenses reculaient. Ce soir, il a été plus direct, plus efficace dans ses choix et dans les moments où il fallait tirer », note aussi l’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue, après la rencontre. « Il a aussi délivré de bonnes passes. »

En pleine réussite, Bennedict Mathurin a ensuite contourné Brandon Ingram pour s’offrir un panier avec la faute, avant d’inscrire un dernier tir en contre-attaque. En 27 minutes, il a terminé avec 23 points à 7 sur 14 au tir et a contribué à la large victoire des Clippers (119-94).

Les Californiens vont maintenant partir pour un bref « road trip » de deux matchs, avec un premier arrêt à Indiana avant de rejoindre Milwaukee. L’occasion pour Bennedict Mathurin de retrouver son ancien public.

« L’Indiana vit pour le basket, tout le monde le sait », souligne ainsi Bennedict Mathurin avant ces retrouvailles. « Les fans m’apprécient et moi, je les adore. Ils comptent beaucoup pour moi. Je sais qu’il va y avoir beaucoup d’amour. Indiana m’a drafté, ce sera toujours ma deuxième maison. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 17 29:53 43.7 19.0 85.2 1.3 4.5 5.8 2.5 2.8 1.1 2.0 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.