Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Pacers, les Wizards, les Bulls et le Jazz coulent toujours

Publié le 27/02/2026 à 7:43 Twitter Facebook

Les défaites s’accumulent joyeusement dans les tréfonds du classement de la NBA, notamment pour les Pacers, les Wizards, les Bulls et le Jazz.

Les Bulls de Guerschon YabuseleAucun souci pour les Hornets, qui gagnent facilement chez les Pacers derrière 33 points de Brandon Miller et un Kon Knueppel (28 points à 8/12 de loin) qui bat le nombre de 3-points inscrits par un rookie… en 59 matchs ! Moussa Diabaté y va de son « double-double » (14 points, 11 rebonds) et Charlotte continue de remonter.

Aucun souci non plus pour les Hawks face à des Wizards déjà en vacances. De retour dans le cinq en raison des absences de Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker, Zaccharie Risacher termine avec 8 points et 6 rebonds quand Bilal Coulibaly finit avec 10 points pour Washington. Côté Atlanta, c’est surtout Corey Kispert qui s’est régalé avec 33 points, son record en carrière, à 11/19 au tir dont 6/11 de loin. Face à son ancienne équipe donc…

Les Bulls continuent eux de couler avec une 11e défaite, face aux Blazers de Jerami Grant (27 points). Soirée doublement compliquée pour Guerschon Yabusele : 6 points à 1/4 au tir, 5 rebonds et 4 pertes de balle.

Enfin, malgré tous ses « blessés », le Jazz s’est bien battu face aux Pelicans mais a logiquement perdu alors que Saddiq Bey se régalait avec 42 points. C’était ainsi trop pour Utah, qui perd donc un quatrième match de suite.

Philadelphie – Miami
Brooklyn – San Antonio
Orlando – Houston
Dallas – Sacramento
Phoenix – LA Lakers
LA Clippers – Minnesota

Indiana – Charlotte : 109-133

Indiana Pacers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 29 6/14 3/6 5/6 1 2 3 7 2 1 4 0 -12 20 18
Jarace Walker 31 7/17 2/7 0/0 2 4 6 1 0 1 2 1 -10 16 13
Ben Sheppard 25 5/7 0/1 1/1 2 3 5 3 2 1 1 0 -13 11 17
Jay Huff 28 3/6 0/3 1/2 3 1 4 3 2 0 1 1 -32 7 10
Obi Toppin 8 1/4 0/3 1/2 0 2 2 1 0 1 0 0 -1 3 3
Micah Potter 26 6/11 5/7 2/2 0 4 4 1 2 2 0 0 1 19 21
Quenton Jackson 31 4/9 0/2 5/5 1 3 4 2 4 1 1 0 -22 13 14
T.J. McConnell 17 4/9 0/1 1/2 0 2 2 7 0 0 1 0 -10 9 11
Kobe Brown 26 3/6 0/2 0/0 2 3 5 1 1 0 2 1 -17 6 8
Kam Jones 19 2/4 1/3 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 -4 5 7
Total 41/87 11/35 16/20 12 25 37 28 15 7 12 3 109
Charlotte Hornets / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 26 11/19 6/11 5/6 2 5 7 4 2 1 4 0 14 33 32
Kon Knueppel 31 10/17 8/12 0/0 0 4 4 2 3 1 1 1 26 28 28
LaMelo Ball 22 7/12 3/8 3/3 0 4 4 8 1 1 3 1 24 20 26
Moussa Diabate 30 7/8 0/0 0/0 5 6 11 4 3 2 2 0 18 14 28
Miles Bridges 24 3/6 1/2 0/0 1 2 3 2 1 2 2 1 23 7 10
Grant Williams 22 3/5 3/4 0/0 1 3 4 2 1 0 0 1 1 9 14
Coby White 16 2/8 0/4 3/5 0 1 1 6 1 1 1 0 4 7 6
Pat Connaughton 8 2/2 0/0 1/1 0 1 1 1 0 1 1 0 -3 5 7
Tre Mann 10 1/3 1/3 1/2 0 3 3 2 1 0 0 0 -4 4 6
Ryan Kalkbrenner 12 2/2 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 1 0 9 4 8
Sion James 19 0/4 0/2 2/2 1 3 4 2 3 0 0 0 12 2 4
Josh Green 20 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 1 1 0 -4 0 1
Total 48/86 22/46 15/19 11 35 46 35 19 10 16 4 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND109
CHA133
PHI124
MIA117
ATL126
WAS96
BRO110
SAS126
ORL108
HOU113
CHI112
POR121
DAL121
SAC130
PHO113
LAL110
UTH118
NOR129
LAC88
MIN94

Atlanta – Washington : 126-96

Atlanta Hawks / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
CJ McCollum 26 9/19 2/8 5/7 1 5 6 3 1 1 0 0 2 25 23
Jonathan Kuminga 30 5/9 1/3 6/8 1 8 9 3 2 1 3 1 23 17 22
Dyson Daniels 33 6/9 1/3 0/0 0 4 4 11 1 5 2 1 28 13 29
Onyeka Okongwu 27 2/7 0/3 6/6 1 10 11 3 1 1 3 3 10 10 20
Zaccharie Risacher 25 3/8 1/3 1/3 2 4 6 1 1 0 0 0 10 8 8
Corey Kispert 28 11/19 6/11 5/5 1 5 6 1 0 0 2 1 26 33 31
Jock Landale 18 3/9 1/3 2/4 1 2 3 3 2 2 2 1 20 9 8
Christian Koloko 3 0/1 0/0 4/4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 7
Gabe Vincent 16 1/4 1/3 0/0 0 0 0 4 2 0 0 0 15 3 4
Mouhamed Gueye 18 1/1 0/0 0/0 2 4 6 0 5 2 1 1 6 2 10
Asa Newell 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Keaton Wallace 13 0/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 10 0 -1
Total 42/91 13/38 29/37 11 45 56 30 17 12 13 8 126
Washington Wizards / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Johnson 20 5/7 2/2 2/2 0 5 5 1 3 1 4 0 -9 14 15
Will Riley 36 6/17 2/7 0/0 4 6 10 4 0 1 3 0 -32 14 15
Tristan Vukcevic 17 3/9 1/3 4/4 1 2 3 2 4 0 1 0 -1 11 9
Bilal Coulibaly 22 4/10 0/2 2/2 1 4 5 1 3 1 0 0 -1 10 11
Carlton Carrington 22 1/4 0/1 0/0 1 4 5 5 4 1 1 0 1 2 9
Justin Champagnie 20 4/11 1/5 5/6 0 2 2 1 1 1 0 1 -20 14 11
Jaden Hardy 28 5/19 2/8 2/2 0 2 2 0 3 1 3 0 -34 14 0
Anthony Gill 31 5/8 1/3 0/0 3 2 5 2 2 1 2 0 -29 11 14
Leaky Black 30 2/3 0/1 0/0 1 6 7 0 2 0 0 2 -22 4 12
Sharife Cooper 14 1/6 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 2 -2
Total 36/94 9/33 15/16 11 33 44 17 22 7 14 3 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND109
CHA133
PHI124
MIA117
ATL126
WAS96
BRO110
SAS126
ORL108
HOU113
CHI112
POR121
DAL121
SAC130
PHO113
LAL110
UTH118
NOR129
LAC88
MIN94

Chicago – Portland : 112-121

Chicago Bulls / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 36 6/16 2/8 6/9 0 7 7 4 4 2 4 1 -15 20 17
Josh Giddey 28 6/9 2/4 1/1 1 5 6 9 3 1 4 0 13 15 24
Isaac Okoro 37 4/8 1/4 3/4 2 3 5 0 1 1 1 0 -6 12 12
Collin Sexton 18 4/9 2/7 0/0 0 0 0 3 5 1 3 0 -7 10 6
Guerschon Yabusele 21 1/4 0/2 4/5 2 3 5 1 2 0 4 1 3 6 5
Tre Jones 27 9/15 0/1 1/3 0 3 3 4 3 0 1 0 0 19 17
Nick Richards 27 4/7 0/0 6/6 1 9 10 1 0 0 0 0 -12 14 22
Leonard Miller 23 4/5 1/1 2/2 0 3 3 2 2 0 2 2 2 11 15
Rob Dillingham 23 2/7 1/3 0/0 0 2 2 5 4 3 1 0 -23 5 9
Total 40/80 9/30 23/30 6 35 41 29 24 8 20 4 112
Portland Trail Blazers / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 35 6/10 3/4 12/14 2 3 5 2 4 0 0 0 14 27 28
Toumani Camara 36 4/14 2/9 6/6 0 5 5 2 1 2 1 0 -2 16 14
Scoot Henderson 24 6/12 0/5 0/0 1 2 3 4 3 0 2 0 -5 12 11
Jrue Holiday 32 4/15 0/7 2/2 1 2 3 7 1 2 2 0 -2 10 9
Kris Murray 28 5/13 0/5 0/0 4 1 5 3 1 1 0 1 -7 10 12
Robert Williams III 23 6/9 0/1 2/2 5 9 14 1 1 2 2 3 21 14 29
Vit Krejci 19 5/10 3/8 1/1 0 3 3 2 1 0 1 0 8 14 13
Blake Wesley 14 3/4 0/1 4/6 0 0 0 4 2 1 2 0 11 10 10
Matisse Thybulle 12 2/4 1/3 0/0 1 2 3 0 1 1 0 2 5 5 9
Sidy Cissoko 17 1/4 1/3 0/0 1 3 4 2 4 1 2 1 2 3 6
Total 42/95 10/46 27/31 15 30 45 27 19 10 12 7 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND109
CHA133
PHI124
MIA117
ATL126
WAS96
BRO110
SAS126
ORL108
HOU113
CHI112
POR121
DAL121
SAC130
PHO113
LAL110
UTH118
NOR129
LAC88
MIN94

Utah – New Orleans : 118-129

Utah Jazz / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 29 9/17 2/6 3/3 1 3 4 1 5 1 1 1 -14 23 21
Kyle Filipowski 18 5/7 2/3 1/2 4 2 6 2 3 0 4 0 -20 13 14
Isaiah Collier 28 5/11 0/1 1/2 1 0 1 7 3 1 4 0 -13 11 9
Cody Williams 30 2/6 0/1 2/5 1 2 3 1 1 0 0 1 -9 6 4
John Konchar 26 2/6 0/3 0/0 4 1 5 1 0 5 2 2 -13 4 11
Brice Sensabaugh 25 7/13 3/8 3/5 0 3 3 2 3 1 2 0 -4 20 16
Svi Mykhailiuk 15 5/10 4/7 0/0 2 0 2 3 0 0 0 0 4 14 14
Elijah Harkless 21 3/6 0/1 5/6 0 3 3 6 1 4 2 1 2 11 19
Oscar Tshiebwe 10 4/4 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 8 10
Kevin Love 20 2/5 1/3 1/1 0 8 8 4 3 2 3 0 1 6 14
Blake Hinson 18 1/5 0/4 0/1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 -1
Total 45/90 12/37 16/25 15 22 37 28 21 14 18 6 118
New Orleans Pelicans / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 34 14/20 5/9 9/9 2 3 5 7 1 0 2 0 5 42 46
Zion Williamson 33 9/15 0/0 2/3 1 3 4 4 0 4 1 1 15 20 25
Dejounte Murray 26 5/12 2/7 5/5 1 2 3 9 3 4 6 1 16 17 21
Herbert Jones 26 2/4 2/3 2/2 0 1 1 6 4 3 2 0 11 8 14
DeAndre Jordan 13 2/2 0/0 0/0 1 6 7 0 1 0 2 0 8 4 9
Jeremiah Fears 22 4/11 2/4 2/3 0 2 2 4 0 1 3 1 -5 12 9
Bryce McGowens 31 4/9 0/4 0/0 0 5 5 3 2 1 0 0 5 8 12
Karlo Matkovic 25 3/4 1/2 1/1 2 2 4 0 5 0 1 4 4 8 14
Derik Queen 20 2/7 0/1 3/4 5 2 7 1 4 0 1 0 -6 7 8
Jordan Poole 10 1/4 1/4 0/0 1 1 2 3 2 0 0 1 2 3 6
Total 46/88 13/34 24/27 13 27 40 37 22 13 18 8 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND109
CHA133
PHI124
MIA117
ATL126
WAS96
BRO110
SAS126
ORL108
HOU113
CHI112
POR121
DAL121
SAC130
PHO113
LAL110
UTH118
NOR129
LAC88
MIN94

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Chicago Bulls en 1 clic

Utah Jazz en 1 clic

Indiana Pacers en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes