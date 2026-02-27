Aucun souci pour les Hornets, qui gagnent facilement chez les Pacers derrière 33 points de Brandon Miller et un Kon Knueppel (28 points à 8/12 de loin) qui bat le nombre de 3-points inscrits par un rookie… en 59 matchs ! Moussa Diabaté y va de son « double-double » (14 points, 11 rebonds) et Charlotte continue de remonter.

Aucun souci non plus pour les Hawks face à des Wizards déjà en vacances. De retour dans le cinq en raison des absences de Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker, Zaccharie Risacher termine avec 8 points et 6 rebonds quand Bilal Coulibaly finit avec 10 points pour Washington. Côté Atlanta, c’est surtout Corey Kispert qui s’est régalé avec 33 points, son record en carrière, à 11/19 au tir dont 6/11 de loin. Face à son ancienne équipe donc…

Les Bulls continuent eux de couler avec une 11e défaite, face aux Blazers de Jerami Grant (27 points). Soirée doublement compliquée pour Guerschon Yabusele : 6 points à 1/4 au tir, 5 rebonds et 4 pertes de balle.

Enfin, malgré tous ses « blessés », le Jazz s’est bien battu face aux Pelicans mais a logiquement perdu alors que Saddiq Bey se régalait avec 42 points. C’était ainsi trop pour Utah, qui perd donc un quatrième match de suite.

Indiana – Charlotte : 109-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 109 CHA 133 PHI 124 MIA 117 ATL 126 WAS 96 BRO 110 SAS 126 ORL 108 HOU 113 CHI 112 POR 121 DAL 121 SAC 130 PHO 113 LAL 110 UTH 118 NOR 129 LAC 88 MIN 94

Atlanta – Washington : 126-96

Chicago – Portland : 112-121

Utah – New Orleans : 118-129

