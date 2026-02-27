Les Wolves en souffrance face à des Clippers pourtant décimés

Après leur courte victoire face aux Blazers, les Wolves avaient l’occasion d’enchaîner en cas de succès face aux Clippers, amputés notamment de Kawhi Leonard, à Los Angeles. Donte DiVincenzo se charge d’ouvrir le score avec un panier primé, mais Bennedict Mathurin répond avec quatre points avant de servir Derrick Jones Jr. (17 points, 7/11 au tir) qui peut aller convertir un »and one”. Avec ses nombreux absents, Tyronn Lue relance Bogdan Bogdanovic qui n’avait plus joué depuis le 4 février…

La »second unit« des Clippers réalise d’ailleurs une bonne entrée en jeu, mais les Californiens comptent deux points de retard après douze minutes de jeu (29-27). Minnesota a ensuite l’occasion de prendre le large en profitant de la maladresse et des pertes de balle des locaux, mais il n’en fut rien.

Les Wolves sont tout aussi maladroits et les deux équipes cumulent un affreux 1/17 de loin dans le deuxième acte. Au moment de rejoindre les vestiaires, les hommes de Chris Finch mènent toujours les débats (44-38).

Dès le début de la deuxième mi-temps, les nerfs s’échauffent entre Kris Dunn et Jaden McDaniels à cause d’une faute flagrante de l’ailier des Wolves sur Bennedict Mathurin. Par conséquent, le meneur des Clippers écope d’une faute technique, mais cela n’empêche pas les locaux d’ouvrir la deuxième mi-temps avec un 6-1 pour revenir à un point.

Anthony Edwards a le dernier mot

Les pensionnaires de l’Intuit Dome finissent par passer devant par l’intermédiaire de Derrick Jones Jr. avant qu’Anthony Edwards (31 points, 12/24 au tir) ne mette fin à ce 8-0. Mené de cinq points au moment d’entrer dans le dernier acte, Minnesota comble rapidement son retard grâce à Naz Reid et Donte DiVincenzo avant que Bones Hyland ne redonne l’avantage aux visiteurs sur une flèche à longue distance.

À cinq minutes du terme, les Wolves sont devant de quatre points après un 2+1 de Jaden McDaniels. Les Clippers passent l’intégralité du »money-time« à courir après le score, revenant même à un point à plusieurs reprises, sans jamais réussir à passer devant.

Dans la dernière minute, Anthony Edwards s’élève à 3-points face à Kris Dunn et Derrick Jones Jr. (92-88). Tyronn Lue prend un temps mort et Nicolas Batum (6 rebonds, 3 passes) perd le ballon dès la remise en jeu. Ainsi, les Clippers finissent par s’incliner 94-88 et enchaînent un troisième revers de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux équipes maladroites. Amputés de Darius Garland, John Collins et Kawhi Leonard, le manque de réussite offensif des Clippers n’est guère surprenant. Toutefois, les hommes de Tyronn Lue n’ont jamais été distancés parce que Minnesota n’a pas brillé non plus à l’image du 1/10 au tir de Julius Randle. Preuve de cette maladresse globale, les deux équipes ont cumulé un 13/48 à 3-points.

– En fin de match, Anthony Edwards est toujours le patron. Anthony Edwards a encore prouvé qu’il était l’un des grands favoris au trophée de »Clutch Player of The Year”. Dans un »money-time« où les paniers ont été peu nombreux, la star des Wolves a pris les choses en main. D’abord à mi-distance pour empêcher les Clippers de repasser devant puis il a assassiné les Californiens avec cette flèche à longue distance dans la dernière minute. Le MVP du dernier All-Star Game finit la rencontre avec 31 points à 12/24 au tir.

– Encore une défaite dans le »money-time« pour les Clippers. Los Angeles essuie ainsi un troisième revers consécutif. Trois défaites qui sont survenues, à chaque fois, au terme d’un »money-time« raté. Un problème récurrent pour les coéquipiers de Kawhi Leonard qui affichent un bilan de 10 victoires pour 12 défaites dans les rencontres où il y a moins de cinq points d’écart à cinq minutes du terme.

