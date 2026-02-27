À la dernière seconde, Royce O’Neale terrasse les Lakers !

Les Suns ont signé l’une de leurs victoires les plus importantes de la saison en battant les Lakers 113-110, au terme d’un match de séries totalement passionnant. Malgré l’absence de Devin Booker, Dillon Brooks et Jordan Goodwin, Phoenix met fin à une série de deux défaites consécutives et revient à une seule victoire des Lakers dans la course aux qualifications directes pour les playoffs.

Devant son public, Phoenix avait démarré fort avec un 9-0 initial et une circulation de balle efficace. Royce O’Neale ouvre le bal derrière l’arc et les Suns prennent rapidement huit points d’avance (17-9). Mais les Lakers répliquent par un 14-0, portés par Luka Doncic, qui inscrit 12 points dans le premier quart-temps. Los Angeles termine la période en tête 27-22.

Grayson Allen lance la deuxième période avec un tir primé. Les Suns enclenchent un 10-2 pour reprendre les commandes. Grayson Allen et Collin Gillespie orchestrent l’attaque tandis que le banc apporte 10 points. Les Lakers terminent mieux la mi-temps avec un 8-0, mais Allen égalise sur un lay-up juste avant la pause : 49-49 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lakers passent un 11-0 pour mener 60-49, avec notamment un alley-oop conclu par Deandre Ayton, qui ralait sur son rôle en attaque. Ce sont ses deux premiers points du match… Mais il est écrit que ce sera un match de séries, et Grayson Allen prend feu : 16 points dans le quart-temps avec quatre tirs primés. Les Suns infligent un 10-0 en moins de deux minutes pour revenir à hauteur des Lakers. 80-80 avant le dernier quart-temps.

Même scénario que face au Magic

Phoenix prolonge sa dynamique et démarre le dernier quart sur un 15-5 pour prendre jusqu’à 12 points d’avance à six minutes de la fin. Mais les Lakers ne lâchent pas. Luka Doncic (41 points, 8 rebonds, 8 passes) ramène les siens, enchaîne les paniers difficiles et Austin Reaves égalise à 108-108 à une minute du terme. O’Neale redonne l’avantage aux Suns (110-108) après un rebond offensif.

LeBron James égalise ensuite sur une claquette à 22,7 secondes de la fin (110-110). C’est le même scénario que face au Magic… Cette fois, tout ne se joue pas sous le cercle : Grayson Allen pénètre, ressort vers Gillespie dans le corner. Celui-ci transmet immédiatement à Royce O’Neale, seul derrière l’arc. Dans une ambiance de folie, il plante le »game winner« à 0.9 seconde de la fin.

Derrière, Austin Reaves obtient un tir ouvert au buzzer pour égaliser, mais il manque la cible, et les Lakers subissent une nouvelle défaite dans les dernières secondes…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La lutte pour la 6e place. Avec trois défaites de rang, les Lakers lâchent prise et ils ont désormais les Suns dans leur rétroviseur. Avec 34 victoires pour 24 défaites, ils possèdent deux revers de moins que les Suns, 7e, et quatre défaites de moins que les Warriors, 8e.

– Phoenix peut compter sur ses shooteurs. Avec un beau 22 sur 50 à 3-points, dont le panier de la gagne d’O’Neale, les Suns ont fait très mal de loin. Après Grayson Allen en 3e quart-temps, c’est Collin Gillespie qui a pris feu dans le 4e quart-temps. Mais c’est aussi lui qui donne l’extra-pass pour le »game winner« d’O’Neale.

– Repos. Les Suns ne jouent pas avant mardi prochain, et ce sera face aux Kings. C’est dire si ce succès face aux Lakers va faire beaucoup de bien au moral.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.