Avec un très bon Maxime Raynaud, les Kings gagnent à Dallas

Puisque la NBA scrute les »performances« des plus mauvaises formations, les Kings sont bien obligés de remporter quelques matches, et les voilà qui décrochent une deuxième victoire en trois matches, en s’imposant 130-121 sur le parquet des Mavericks.

Avec des rotations bricolées des deux côtés, le début de match est du pur »hourra basket”, et côté Dallas, Naji Marshall s’éclate comme »go-to-player”. A ses côtés, c’est très faiblard, et les Kings insistent sous le cercle avec la paire Achiuwa-Raynaud pour mener 42-28 après 12 minutes.

Le rythme ralentit légèrement, mais Sacramento garde la main. L’avance grimpe jusqu’à +18. Dallas tente une réaction en fin de période, profitant de quelques pertes de balle adverses, pour revenir brièvement sous la barre des 10 points. Mais une dernière erreur de Marshall profite à Devin Carter qui s’en va au dunk pour donner 12 points d’avance à la pause (68-56).

Au retour des vestiaires, Dallas démarre fort. Avec Max Christie de loin et Marvin Bagley III près du cercle, les Mavs passent un 11-0 pour revenir à -3 (72-69). La dynamique semble tourner, avant qu’un énorme run des Kings ne stoppe net l’élan texan. Devin Carter est de tous les bons coups, et Raynaud, sur deux lancers-francs, donne 13 points d’avance (84-71). La blessure à la tête de Bagley casse le rythme, mais les Kings restent solides avec toujours les 12 points d’avance (100-88).

Devant leurs fans, qui n’ont plus grand chose à se mettre sous la dent, les Mavericks se lancent dans un beau baroud d’honneur. A tel point qu’ils effacent un déficit de 17 points pour revenir à deux unités à moins de deux minutes de la fin (123-121). Mais sous les panneaux, il y a d’énormes failles, et Achiuwa plante la claquette qui fait mal, après avoir récupéré son propre raté. Le tout à la limite des 24 secondes. C’est le panier qui fait mal au moral de Dallas, et les Kings passent un 7-0 final pour sceller la victoire : 130-121.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Précieux Precious. Avec 29 points, Precious Achiuwa s’offre un record en carrière, et il ajoute 12 rebonds. Complémentaire de Maxime Raynaud, c’est lui qui inscrit la claquette qui fait définitivement pencher la balance du côté des Kings.

– Le public texan se languit. La dernière victoire à domicile des Mavericks date du 23 janvier, et c’était face aux Warriors. Depuis l’équipe a sombré, avec 11 défaites en 13 matches, dont six de suite devant son public.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.