La NBA sort l’artillerie lourde pour lutter contre le « tanking »

Publié le 20/02/2026 à 8:39

La NBA a prévenu les 30 franchises qu’elle étudiait sept pistes pour mettre fin à la pratique du « tanking ».

tankingComment lutter contre le « tanking » ? C’est la question qu’on s’est posée cette semaine, et la NBA est en passe d’y répondre. Selon ESPN, Adam Silver a informé jeudi les 30 GM que la NBA prévoit d’apporter des modifications aux règles anti-tanking dès la saison prochaine.

Lors de sa prise de parole au All-Star Game, le patron de la ligue avait estimé que le « tanking » atteignait des sommets cette saison, et qu’il était indispensable de trouver rapidement des solutions.

« Observons-nous un comportement pire cette année que ce que nous avons vu récemment ? Oui, selon moi. C’est ce qui a conduit à ces amendes, et pas seulement à ces amendes, mais aussi à ma déclaration selon laquelle nous allons examiner de plus près l’ensemble des circonstances cette saison concernant le comportement des équipes, et je voulais très clairement que les équipes soient prévenues » avait-il ainsi déclaré face à la presse.

Selon ESPN, plusieurs pistes sont sur la table, prêtes à être soumises au comité directeur. En vrac, les voici, et bien évidemment, elles ne seront pas cumulables, et il faudra donc choisir la, ou les plus efficaces :

– Les choix du premier tour ne pourraient être protégés que pour des sélections dans le top 4 ou à partir du Top 14
– Les probabilités de la « lottery » pourraient être figées à la « trade deadline », après une cinquantaine de rencontres
– Une équipe ne pourrait plus obtenir un choix dans le Top 4 deux années consécutives et/ou après deux saisons consécutives parmi les trois pires bilans
– Une équipe ne pourrait pas choisir dans le Top 4 si elle a participé aux finales de conférence l’année précédente
– Les probabilités de « lottery » seraient calculées sur la base des bilans cumulés sur deux saisons
– La « lottery » serait élargie pour inclure toutes les équipes du play-in
– Les probabilités seraient uniformisées pour toutes les équipes participant à la « lottery »

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
