La NBA sort l’artillerie lourde pour lutter contre le « tanking »

Comment lutter contre le « tanking » ? C’est la question qu’on s’est posée cette semaine, et la NBA est en passe d’y répondre. Selon ESPN, Adam Silver a informé jeudi les 30 GM que la NBA prévoit d’apporter des modifications aux règles anti-tanking dès la saison prochaine.

Lors de sa prise de parole au All-Star Game, le patron de la ligue avait estimé que le « tanking » atteignait des sommets cette saison, et qu’il était indispensable de trouver rapidement des solutions.

« Observons-nous un comportement pire cette année que ce que nous avons vu récemment ? Oui, selon moi. C’est ce qui a conduit à ces amendes, et pas seulement à ces amendes, mais aussi à ma déclaration selon laquelle nous allons examiner de plus près l’ensemble des circonstances cette saison concernant le comportement des équipes, et je voulais très clairement que les équipes soient prévenues » avait-il ainsi déclaré face à la presse.

Selon ESPN, plusieurs pistes sont sur la table, prêtes à être soumises au comité directeur. En vrac, les voici, et bien évidemment, elles ne seront pas cumulables, et il faudra donc choisir la, ou les plus efficaces :

– Les choix du premier tour ne pourraient être protégés que pour des sélections dans le top 4 ou à partir du Top 14

– Les probabilités de la « lottery » pourraient être figées à la « trade deadline », après une cinquantaine de rencontres

– Une équipe ne pourrait plus obtenir un choix dans le Top 4 deux années consécutives et/ou après deux saisons consécutives parmi les trois pires bilans

– Une équipe ne pourrait pas choisir dans le Top 4 si elle a participé aux finales de conférence l’année précédente

– Les probabilités de « lottery » seraient calculées sur la base des bilans cumulés sur deux saisons

– La « lottery » serait élargie pour inclure toutes les équipes du play-in

– Les probabilités seraient uniformisées pour toutes les équipes participant à la « lottery »