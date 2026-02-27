Le tandem Reed Sheppard – Kevin Durant renverse le Magic !

Le premier quart-temps donne le ton général de la rencontre, avec beaucoup de contacts et de fautes. Les deux équipes jouent des coudes et pas de doute, ce match sera physique.

Il faut deux paniers primés de Desmond Bane pour donner l’avantage au Magic après les douze premières minutes (29-22). Les Rockets sont maladroits de loin et sont privés de secondes chances. De plus, ils ne profitent pas des « mismatches » sur le parquet, alors qu’Orlando aligne un cinq assez petit, avec Jevon Carter, Jalen Suggs et Anthony Black. Desmond Bane, lui, continue de ne rien rater à 3-pts et un écart est fait à la pause (53-43).

Cela est confirmé au retour des vestiaires avec une solide équipe floridienne. Elle ne laisse pas respirer Kevin Durant et compagnie. Puis, tout va s’écrouler. Reed Sheppard trouve la cible à 3-pts et cela redonne du souffle à Houston, qui en manquait tant. Le Magic ne marque plus et avec le vent dans le dos, plus les tirs primés du meneur de jeu, les Rockets passent un 21-0 ! Tout est à refaire pour les troupes de Jamahl Mosley.

C’est un nouveau match qui commence et le début de quatrième quart-temps est un concours de shoots. Desmond Bane est toujours adroit, Kevin Durant toujours aussi brillant, mais le Magic flanche dans les derniers instants, en ratant des tirs ou en perdant un ballon important dans la dernière minute. Reed Sheppard ne tremble pas, avec deux tirs primés de plus, et Houston s’impose 108-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 21-0 du troisième quart-temps. C’est évidemment le tournant de la rencontre. Le bateau du Magic semblait solide, en ayant pris jusqu’à 19 points d’avance et avec une prestation parfaite pour contenir les forces des Rockets. Puis l’iceberg est arrivé, avec cette séquence de quelques minutes et ce 21-0 encaissé. Pas le seul responsable bien sûr, Jalen Suggs a néanmoins sa part dans cet effondrement en perdant trois ballons (les trois même, sur pénétration) durant la séquence, ce qui permet aux Texans de courir. Tout était alors à refaire pour Orlando, et tout était possible pour Houston.

– Desmond Bane trop seul face à Reed Sheppard et Kevin Durant. L’arrière du Magic est très en forme en ce moment et avec 30 points à 6/10 à 3-pts, il l’a encore prouvé. Sauf qu’en face, il y avait des clients. Kevin Durant a inscrit 40 points, dont 26 après la pause, et Reed Sheppard 20 points, dont 17 en seconde période. C’est ce dernier qui a relancé les Rockets et avec deux scoreurs aussi en forme, Houston a pu faire la différence quand l’ancien de Memphis s’est retrouvé un peu seul pour alimenter la marque.

– Houston enchaîne, Orlando lâche. Ce troisième succès de suite pour les Rockets est important car il permet de suivre le rythme des Nuggets et des Wolves. Pour le Magic, comme Philadelphie a gagné ce jeudi soir pour la troisième fois de suite, on perd un peu de terrain sur la sixième place de la conférence Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.