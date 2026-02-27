En contrôle à Brooklyn, les Spurs enchaînent un 11e succès de suite

La moisson de victoires des Spurs se poursuit. À Brooklyn, les Texans ont signé un 11e succès de rang en s’imposant sans difficulté majeure (110-126). Pour la troisième soirée de suite, Victor Wembanyama (12 points à 3/9 aux tirs) n’a pas eu besoin de signer une grande soirée offensive.

Autour du Français, six joueurs, dont tous les titulaires, ont terminé avec 12 points ou plus. Grâce à son adresse extérieure, Julian Champagnie a été le plus inspiré de tous (26 points), quand Stephon Castle a surtout été actif sur la ligne des lancers-francs (18 points, 10/12 sur la ligne).

On retiendra en face le double-double de Michael Porter Jr. (25 points et 14 rebonds) et la sortie à 13 points de Nolan Traoré, qui a paru particulièrement motivé dans son duel franco-français en marquant les cinq premiers points de sa formation. Mais le rookie des Nets n’a pas pesé lourd face à la force de frappe texane.

Après 12 minutes de jeu, avec le poignet d’un Champagnie déjà bien chaud, les visiteurs avaient 14 points d’avance (22-36). Dans le second quart-temps, tandis que le même Champagnie s’autorisait d’aller contrer par derrière Porter Jr. à 3-points, Noah Clowney a signé un bon passage derrière l’arc.

Michael Porter Jr. enchaîne les paniers en vain

Là encore insuffisant, alors que Dylan Harper a trouvé en transition un Stephon Castle coupant en « trailer », auteur d’un gros dunk malgré une faute adverse (37-54). Là-dessus, après que Victor Wembanyama a pris un coup au ventre de la part de Porter Jr, les Spurs ont continué à accélérer le tempo. Champagnie a ainsi hérité d’un bon tir dans le corner à 3-points et De’Aaron Fox a facilement terminé en « coast-to-coast » (52-71).

Après le passage au vestiaire, Porter Jr. a signé un gros passage pour ramener sa formation à deux possessions (69-75). Malgré son activité offensive (15 points de suite !), le leader local a vu l’équipe d’en face s’échapper à nouveau au score.

Devin Vassell a envoyé « Wemby » au « alley-oop », puis Fox a enchaîné plusieurs finitions au cercle, puis sanctionné de loin, comme Harrison Barnes ou Keldon Johnson pour recreuser l’écart à 20 points (80-100). Les visiteurs allaient pouvoir gérer cette avance dans le dernier quart-temps sans se faire peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un point de plus pour Nolan Traoré. On ne dira pas qu’il a remporté son duel avec Victor Wembanyama en marquant un peu plus que lui, mais le meneur des Nets a confirmé sa bonne forme du moment en signant une nouvelle sortie à 10 points ou plus. Sur les huit matchs précédents, il tournait déjà à 14 points et 6 passes de moyenne, avec une belle adresse (46% dont 36% de loin). Ce dont a encore manqué « Wemby » , qui sortait pourtant d’un match à 12 points (3/12) face aux Raptors. Peu inspiré au « scoring », l’Alien n’a pas moins noirci la feuille de match avec 8 rebonds, 5 passes et 2 contres.

– Le mois parfait des Spurs ! Comme les Texans ne rejouent pas en février, ils viennent de boucler ce mois de compétition sans la moindre défaite : 11 victoires en autant de matchs ! Les joueurs de San Antonio sont sur leur plus longue série de victoires depuis les 13 succès consécutifs de la saison 2015/16. « On a l’impression que les joueurs trouvent différentes manières de gagner. C’est un signe de progression », peut se féliciter Mitch Johnson dont la formation enchaîne sur le parquet des Knicks dimanche, avant un déplacement à Philadelphie mardi. Les Spurs accueillent ensuite un paquet d’adversaires de haut niveau (Pistons, Clippers, Rockets, Celtics, Nuggets…).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.