Stats & Highlights | Le Magic ridiculisé à OKC, les Hawks gâchent la fête du Heat

NBA – Le Thunder s’impose de 36 points face au Magic, tandis que les Hawks l’emportent à Miami où la franchise fêtait les héros du titre de 2006.

isaiah hartensteinAvec seulement 7 joueurs en tenue, et sans ses recrues, le Jazz s’impose 131-122 à Indiana, et le héros de la soirée se nomme Isaiah Collier. L’ancien coéquipier de Bronny James à l’université inscrit 17 points, et il signe un record personnel avec 22 passes décisives ! C’est le total le plus élevé de la NBA cette saison et le plus important pour un joueur de Utah depuis John Stockton en 1992 !

A ses côtés, Lauri Markkanen inscrit 27 points tandis que Brice Sensabaugh ajoute 20 points, et Kyle Filipowski y va de son double-double : 16 points et 16 rebonds. En face, Rick Carlisle avait mis ses meilleurs joueurs au repos, et les plus en vue sont Quenton Johnson et Jarace Walker avec 24 points chacun.

Pour fêter sa première sélection au All-Star Game, Jalen Johnson signe un nouveau triple-double avec 29 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Epaulé d’un CJ McCollum à 26 points en sortie de banc, Johnson permet aux Hawks de s’imposer 127-115 à Miami. Ce n’était pas une soirée comme les autres puisque le Heat fêtait les 20 ans du titre de 2006 avec Dwyane Wade et Shaquille O’Neal sur place.

Malgré les 21 points de Jaime Jaquez Jr. et le double-double de Bam Adebayo (16 points, 14 rebonds), le Heat a cédé en 2e quart-temps, au point de compter jusqu’à 21 points de retard. La faute à un deux gros différentiels : les 21 paniers primés des Hawks, contre 8 pour le Heat ; les 68 points du banc d’Atlanta, contre 45 pour Miami.

La série continue pour SGA

Le Magic n’est pas au mieux, et le Thunder n’a eu aucune pitié avec un succès de 36 points (128-92). Isaiah Hartenstein en profite pour signer son premier triple-double en carrière, et Shai Gilgeous-Alexander a attendu la 2e mi-temps pour prolonger sa folle série de matches à 20 points et plus. Dès le premier quart-temps, le match était plié avec un Magic limité à 14 points, tandis que le 3-points au buzzer d’Isaiah Joe donnait déjà 25 points d’avance aux champions NBA. A l’image de Paolo Banchero (6 sur 17 aux tirs), le Magic a sombré.

Les Bucks profitent des mouvements aux Bulls pour s’imposer 131-115, et mettre fin à une série de cinq revers de suite. Tandis que Giannis s’est échauffé avec ses coéquipiers, Kyle Kuzma égale meilleur total de la saison avec 31 points, épaulé d’un Ryan Rollins à 21 points, 10 passes décisives et 7 rebonds. Malgré beaucoup d’absents, Milwaukee s’offre un record de la saison avec 23 tirs à 3-points à 61%. Côté Chicago, qui comptait 25 points de retard à la pause, Matas Buzelis a inscrit 22 points, tandis que Coby White a compilé 21 points et 10 rebonds.

Indiana – Utah : 122-131

Indiana Pacers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 32 8/17 1/7 7/9 0 6 6 4 3 1 8 0 -14 24 16
Johnny Furphy 29 6/11 2/7 0/2 1 6 7 6 3 0 2 0 3 14 18
Jay Huff 25 5/9 2/4 0/0 3 3 6 3 3 0 1 0 -14 12 16
Kam Jones 36 4/9 2/4 2/2 1 5 6 8 1 0 1 0 -17 12 20
Ben Sheppard 29 3/7 1/4 1/1 0 1 1 1 1 0 2 0 -9 8 4
Quenton Jackson 17 9/10 2/3 4/6 0 1 1 3 1 3 0 0 15 24 28
Isaiah Jackson 23 4/6 0/0 3/6 2 8 10 1 2 1 1 1 5 11 18
Ethan Thompson 19 4/8 2/4 1/1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 11 11
Taelon Peter 30 2/7 2/6 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 -14 6 7
Total 45/84 14/39 18/27 7 31 38 33 18 6 15 2 122
Utah Jazz / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Lauri Markkanen 27 10/19 2/7 5/6 0 3 3 2 1 0 1 0 5 27 21
Airious Bailey 40 7/10 2/4 3/6 2 2 4 1 2 3 1 3 13 19 23
Isaiah Collier 48 6/16 0/3 5/8 0 5 5 22 4 3 2 0 9 17 32
Kyle Filipowski 36 6/12 1/2 3/4 2 14 16 5 5 3 4 1 3 16 30
Cody Williams 40 6/8 0/0 2/2 2 4 6 3 2 3 1 0 -3 14 23
Brice Sensabaugh 29 8/14 4/7 0/0 0 1 1 5 3 0 0 0 6 20 20
Svi Mykhailiuk 20 7/9 4/6 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 12 18 20
Total 50/88 13/29 18/26 6 32 38 38 17 13 9 4 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Atlanta : 115-127

Miami Heat / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Simone Fontecchio 34 7/15 2/8 2/2 2 4 6 2 2 0 0 1 7 18 19
Pelle Larsson 36 7/12 0/3 4/4 1 3 4 4 1 0 3 0 -12 18 18
Bam Adebayo 30 4/16 0/3 8/8 2 12 14 1 3 1 3 0 0 16 17
Myron Gardner 22 5/8 2/3 2/2 0 6 6 0 1 2 0 0 8 14 19
Davion Mitchell 28 2/5 0/1 0/0 1 0 1 10 3 0 1 0 -1 4 11
Jaime Jaquez Jr. 27 9/17 1/3 2/3 2 6 8 3 2 0 2 0 -24 21 21
Kel'el Ware 18 4/10 1/3 0/2 2 6 8 0 0 1 0 0 -12 9 10
Nikola Jovic 8 1/3 1/3 2/2 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 5 5
Kasparas Jakučionis 16 1/4 1/3 2/2 2 1 3 1 1 2 1 0 -16 5 7
Jahmir Young 1 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Dru Smith 19 1/5 0/2 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 -14 2 1
Keshad Johnson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Total 42/96 8/32 23/26 12 41 53 23 15 7 11 1 115
Atlanta Hawks / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 36 12/20 3/8 2/4 0 11 11 11 4 0 2 0 8 29 39
Nickeil Alexander-Walker 31 8/21 3/12 0/0 1 4 5 7 2 1 0 0 1 19 19
Zaccharie Risacher 23 3/7 1/4 0/2 0 7 7 2 1 1 1 0 -8 7 10
Dyson Daniels 22 1/4 0/0 0/0 0 1 1 5 2 1 1 0 0 2 5
Christian Koloko 11 0/3 0/1 2/2 1 1 2 0 3 0 1 0 -1 2 0
CJ McCollum 26 10/18 6/9 0/0 1 3 4 2 0 0 2 0 13 26 22
Corey Kispert 28 5/13 2/7 1/1 1 3 4 4 0 0 0 0 18 13 13
Luke Kennard 23 4/6 4/6 0/0 1 4 5 1 3 0 0 1 22 12 17
Asa Newell 17 3/4 0/1 2/2 0 2 2 0 3 1 1 0 5 8 9
Mouhamed Gueye 22 2/4 1/2 1/2 3 3 6 2 3 3 1 1 5 6 14
Keaton Wallace 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 3 3
Total 49/101 21/51 8/13 8 39 47 34 22 7 9 2 127

Oklahoma City – Orlando : 128-92

Oklahoma City Thunder / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 28 8/22 1/3 3/4 3 2 5 9 2 2 3 0 23 20 18
Luguentz Dort 31 6/8 4/5 2/2 0 5 5 1 2 2 0 0 25 18 24
Chet Holmgren 27 7/12 0/4 2/4 3 7 10 1 1 0 0 0 21 16 20
Isaiah Hartenstein 23 4/6 0/1 4/5 2 8 10 10 2 0 2 1 24 12 28
Cason Wallace 23 2/7 0/3 1/1 0 1 1 5 2 4 0 0 24 5 10
Isaiah Joe 23 8/12 5/8 1/1 0 0 0 0 2 1 0 0 16 22 19
Kenrich Williams 18 4/5 1/1 2/2 3 4 7 1 1 1 0 0 11 11 19
Aaron Wiggins 19 3/4 1/2 2/2 0 3 3 0 2 0 1 0 17 9 10
Alex Caruso 19 2/4 0/2 2/2 0 0 0 3 0 1 1 0 13 6 7
Jaylin Williams 17 2/5 0/2 1/3 2 7 9 2 1 0 1 0 8 5 10
Ousmane Dieng 6 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1 2 0
Chris Youngblood 6 1/4 0/2 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 -1 2 0
Total 48/93 12/35 20/26 14 38 52 33 15 12 10 1 128
Orlando Magic / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Suggs 25 7/11 4/8 2/2 0 3 3 6 3 1 3 0 -4 20 23
Paolo Banchero 33 6/17 1/4 4/4 1 2 3 4 2 0 2 0 -29 17 11
Anthony Black 28 5/16 0/6 0/0 2 4 6 3 2 1 2 2 -21 10 9
Wendell Carter Jr. 23 3/7 1/3 2/2 2 5 7 2 1 1 1 0 -13 9 14
Desmond Bane 22 3/7 1/3 0/0 0 2 2 2 6 1 2 2 -11 7 8
Noah Penda 24 4/11 2/7 1/1 1 4 5 2 3 0 2 0 -23 11 9
Moritz Wagner 13 2/3 2/2 2/2 2 3 5 0 3 1 1 0 -24 8 12
Jett Howard 14 3/4 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 -5 7 7
Tristan Da Silva 26 1/7 1/4 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -21 3 0
Tyus Jones 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -1
Jonathan Isaac 14 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 -6 0 1
Jase Richardson 13 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -13 0 -2
Total 34/89 13/41 11/11 10 28 38 21 24 5 15 5 92

Milwaukee – Chicago : 131-115

