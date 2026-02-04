Stats & Highlights | Le Magic ridiculisé à OKC, les Hawks gâchent la fête du Heat

Avec seulement 7 joueurs en tenue, et sans ses recrues, le Jazz s’impose 131-122 à Indiana, et le héros de la soirée se nomme Isaiah Collier. L’ancien coéquipier de Bronny James à l’université inscrit 17 points, et il signe un record personnel avec 22 passes décisives ! C’est le total le plus élevé de la NBA cette saison et le plus important pour un joueur de Utah depuis John Stockton en 1992 !

A ses côtés, Lauri Markkanen inscrit 27 points tandis que Brice Sensabaugh ajoute 20 points, et Kyle Filipowski y va de son double-double : 16 points et 16 rebonds. En face, Rick Carlisle avait mis ses meilleurs joueurs au repos, et les plus en vue sont Quenton Johnson et Jarace Walker avec 24 points chacun.

Pour fêter sa première sélection au All-Star Game, Jalen Johnson signe un nouveau triple-double avec 29 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Epaulé d’un CJ McCollum à 26 points en sortie de banc, Johnson permet aux Hawks de s’imposer 127-115 à Miami. Ce n’était pas une soirée comme les autres puisque le Heat fêtait les 20 ans du titre de 2006 avec Dwyane Wade et Shaquille O’Neal sur place.

Malgré les 21 points de Jaime Jaquez Jr. et le double-double de Bam Adebayo (16 points, 14 rebonds), le Heat a cédé en 2e quart-temps, au point de compter jusqu’à 21 points de retard. La faute à un deux gros différentiels : les 21 paniers primés des Hawks, contre 8 pour le Heat ; les 68 points du banc d’Atlanta, contre 45 pour Miami.

La série continue pour SGA

Le Magic n’est pas au mieux, et le Thunder n’a eu aucune pitié avec un succès de 36 points (128-92). Isaiah Hartenstein en profite pour signer son premier triple-double en carrière, et Shai Gilgeous-Alexander a attendu la 2e mi-temps pour prolonger sa folle série de matches à 20 points et plus. Dès le premier quart-temps, le match était plié avec un Magic limité à 14 points, tandis que le 3-points au buzzer d’Isaiah Joe donnait déjà 25 points d’avance aux champions NBA. A l’image de Paolo Banchero (6 sur 17 aux tirs), le Magic a sombré.

Les Bucks profitent des mouvements aux Bulls pour s’imposer 131-115, et mettre fin à une série de cinq revers de suite. Tandis que Giannis s’est échauffé avec ses coéquipiers, Kyle Kuzma égale meilleur total de la saison avec 31 points, épaulé d’un Ryan Rollins à 21 points, 10 passes décisives et 7 rebonds. Malgré beaucoup d’absents, Milwaukee s’offre un record de la saison avec 23 tirs à 3-points à 61%. Côté Chicago, qui comptait 25 points de retard à la pause, Matas Buzelis a inscrit 22 points, tandis que Coby White a compilé 21 points et 10 rebonds.

Indiana – Utah : 122-131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 124 DEN 121 IND 122 UTH 131 WAS 101 NYK 132 BRO 109 LAL 125 MIA 115 ATL 127 DAL 100 BOS 110 MIL 131 CHI 115 OKC 128 ORL 92 GSW 94 PHI 113 POR 125 PHO 130

Miami – Atlanta : 115-127

Oklahoma City – Orlando : 128-92

Milwaukee – Chicago : 131-115