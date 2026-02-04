Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Pistons résistent au retour des Nuggets

Publié le 4/02/2026 à 7:11 Twitter Facebook

NBA – Peu inspirés en début de rencontre, les joueurs de Denver vont tenter un comeback en dernier quart-temps. Trop court et c’est Detroit qui s’impose (124-121).

En commençant la partie avec un 0/7 à 3-pts, les Nuggets partent mal. En tout cas moins bien que les Pistons.

Jamal Murray et surtout Jalen Pickett ratent des tirs ouverts de loin et Cade Cunningham et ses coéquipiers en profitent pleinement et sans vraiment forcer. Quand l’adresse revient pour Denver, ça va mieux, avec un 14-3 et un écart moins important (32-27). Les Pistons accélèrent encore en deuxième quart-temps et prennent quinze points d’écart, notamment avec les shoots primés de Duncan Robinson. La première période se termine par un 10-0 pour les troupes de JB Bickerstaff, face à une équipe de Denver vraiment peu inspirée (69-50).

Après la pause, Peyton Watson puis Nikola Jokic tentent de réveiller le groupe. Les champions 2023 passent un 11-3 mais ça ne tient toujours pas pour espérer revenir avant le dernier quart-temps (93-80).

C’est alors que, petit à petit, les joueurs de David Adelman remontent. Tout doucement. Les Pistons mettent toujours le tir primé qui permet de souffler mais à mesure qu’on se rapproche de la fin, Denver devient de plus en plus pressant : -7 à trois minutes, puis -2 à deux minutes, après un tir à 3-pts de Jamal Murray.

Mais Tobias Harris frappe à 3-pts, avec un tir qui rebondit plusieurs fois sur le cercle, dans la foulée et le comeback des Nuggets est manqué, laissant les Pistons récolter ce qu’ils ont semé, c’est-à-dire une victoire assez logique, malgré le rebond de Denver en seconde période (124-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des efforts trop ponctuels pour les Nuggets. On n’a pas vu le meilleur visage de Nikola Jokic et sa bande, surtout avant la pause. Néanmoins, elle n’a jamais lâché et a fait les efforts pour revenir. Mais à chaque fois, c’était trop court. Il aurait fallu enfoncer le clou pendant plusieurs longues minutes, voire égaliser ou passer devant pour vraiment bousculer les Pistons, qui sont restés sereins toute la partie.

– Troisième victoire de suite pour les leaders de la conférence Est. S’il y a eu de l’impact physique et un peu de tension dans cette rencontre, les joueurs de Detroit ont passé ce test avec brio. Ils n’ont pas fait, eux non plus, leur meilleur match de la saison mais ont été très solides, pour enchaîner une troisième victoire de rang et confirmer, si c’était encore nécessaire, qu’ils sont bien les patrons à l’Est après une cinquantaine de matches, avec 5.5 victoires d’avance sur New York et Boston.

Detroit Pistons / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 38 9/19 2/6 9/11 0 2 2 10 5 1 5 0 11 29 25
Duncan Robinson 25 7/12 6/9 0/0 1 2 3 2 4 0 1 0 -1 20 19
Jalen Duren 31 6/10 0/0 7/8 4 9 13 1 1 1 1 0 0 19 28
Tobias Harris 34 4/13 2/4 1/1 1 5 6 3 3 0 2 0 3 11 9
Ausar Thompson 24 5/9 0/0 0/0 2 4 6 3 1 2 0 1 9 10 18
Isaiah Stewart 23 3/7 0/1 5/6 2 4 6 3 3 1 0 1 -2 11 17
Javonte Green 14 2/4 1/2 2/2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 8
Ronald Holland II 15 3/6 1/3 0/0 0 4 4 0 2 1 0 1 4 7 10
Daniss Jenkins 16 2/8 0/1 2/2 1 0 1 0 5 1 0 0 -1 6 2
Caris LeVert 20 2/6 0/3 0/0 1 1 2 3 3 1 0 1 -8 4 7
Total 43/94 12/29 26/30 12 31 43 27 27 9 9 4 124
Denver Nuggets / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 37 8/17 4/8 12/13 0 1 1 8 0 0 0 2 5 32 33
Nikola Jokic 33 9/19 3/5 3/3 4 11 15 4 3 2 5 1 -9 24 31
Peyton Watson 38 4/11 0/1 9/11 1 2 3 2 3 2 3 3 9 17 15
Christian Braun 26 2/6 0/1 2/2 0 0 0 2 3 0 0 0 -9 6 4
Jalen Pickett 10 0/5 0/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 -4 0 -2
Julian Strawther 23 6/9 1/4 2/2 2 6 8 2 0 0 1 0 -1 15 21
Jonas Valanciunas 22 4/4 0/0 3/5 4 7 11 1 4 1 1 3 16 11 24
Bruce Brown 23 3/5 1/3 3/3 1 1 2 0 3 2 0 0 -9 10 12
Tim Hardaway Jr. 27 1/7 1/4 3/4 0 2 2 0 2 0 0 0 -9 6 1
Zeke Nnaji 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 0
Total 37/83 10/30 37/43 12 31 43 20 20 7 10 10 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET124
DEN121
IND122
UTH131
WAS101
NYK132
BRO109
LAL125
MIA115
ATL127
DAL100
BOS110
MIL131
CHI115
OKC128
ORL92
GSW94
PHI113
POR100
PHO108

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes