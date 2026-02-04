Les Pistons résistent au retour des Nuggets

En commençant la partie avec un 0/7 à 3-pts, les Nuggets partent mal. En tout cas moins bien que les Pistons.

Jamal Murray et surtout Jalen Pickett ratent des tirs ouverts de loin et Cade Cunningham et ses coéquipiers en profitent pleinement et sans vraiment forcer. Quand l’adresse revient pour Denver, ça va mieux, avec un 14-3 et un écart moins important (32-27). Les Pistons accélèrent encore en deuxième quart-temps et prennent quinze points d’écart, notamment avec les shoots primés de Duncan Robinson. La première période se termine par un 10-0 pour les troupes de JB Bickerstaff, face à une équipe de Denver vraiment peu inspirée (69-50).

Après la pause, Peyton Watson puis Nikola Jokic tentent de réveiller le groupe. Les champions 2023 passent un 11-3 mais ça ne tient toujours pas pour espérer revenir avant le dernier quart-temps (93-80).

C’est alors que, petit à petit, les joueurs de David Adelman remontent. Tout doucement. Les Pistons mettent toujours le tir primé qui permet de souffler mais à mesure qu’on se rapproche de la fin, Denver devient de plus en plus pressant : -7 à trois minutes, puis -2 à deux minutes, après un tir à 3-pts de Jamal Murray.

Mais Tobias Harris frappe à 3-pts, avec un tir qui rebondit plusieurs fois sur le cercle, dans la foulée et le comeback des Nuggets est manqué, laissant les Pistons récolter ce qu’ils ont semé, c’est-à-dire une victoire assez logique, malgré le rebond de Denver en seconde période (124-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des efforts trop ponctuels pour les Nuggets. On n’a pas vu le meilleur visage de Nikola Jokic et sa bande, surtout avant la pause. Néanmoins, elle n’a jamais lâché et a fait les efforts pour revenir. Mais à chaque fois, c’était trop court. Il aurait fallu enfoncer le clou pendant plusieurs longues minutes, voire égaliser ou passer devant pour vraiment bousculer les Pistons, qui sont restés sereins toute la partie.

– Troisième victoire de suite pour les leaders de la conférence Est. S’il y a eu de l’impact physique et un peu de tension dans cette rencontre, les joueurs de Detroit ont passé ce test avec brio. Ils n’ont pas fait, eux non plus, leur meilleur match de la saison mais ont été très solides, pour enchaîner une troisième victoire de rang et confirmer, si c’était encore nécessaire, qu’ils sont bien les patrons à l’Est après une cinquantaine de matches, avec 5.5 victoires d’avance sur New York et Boston.

