Les Knicks ne font qu’une bouchée des Wizards

Encore une soirée difficile pour les Wizards, dans un match similaire à celui concédé face aux Lakers à domicile ce week-end (111-142). Opposés aux Knicks, qui ont joué comme à la maison, avec le soutien d’une grande partie de la Capital One Arena, les hommes de Brian Keefe n’ont même pas fait illusion. Distancés dès les premières minutes, ils ont ensuite subi jusqu’à la fin, impuissants face à l’adresse extérieure new-yorkaise et l’expérience de son quatuor Brunson-Bridges-Anunoby-Towns.

Washington a craqué dès le premier coup d’accélérateur new-yorkais, sur un 11-2 alimenté par les 3-points du trio Hart-Bridges-Anunoby et le lay-up de Mohamed Diawara pour afficher 9-21 au score. Le Français a ensuite servi Landry Shamet avant de scorer à 3-points à son tour pour contribuer à reléguer les locaux à 16 longueurs dès la fin du premier acte (22-38). La suite n’a guère été plus glorieuse pour les Wizards, dépassés sur tous les points, comme lors du 14-0 encaissé en moins de deux minutes (34-63) !

Bilal Coulibaly a stoppé l’hémorragie d’un panier à 3-points, mais le mal était déjà fait et la plaie bien trop béante pour que Washington puisse espérer quoi que ce soit ensuite. New York s’est contenté de dérouler jusqu’à la pause avec des dunks signés OG Anunoby et Karl-Anthony Towns (45-72) et s’est contenté de maintenir la pression en troisième quart-temps afin de permettre à Mike Brown d’ouvrir rapidement son banc pour reposer ses titulaires et permettre aux siens de s’imposer presque sans forcer (132-101). Seul Guerschon Yabusele est resté sur le banc jusqu’au à la fin…

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York passe la 7e sans forcer. Toutes les victoires sont bonnes à prendre au cours d’une longue saison, et les Knicks ont fait le boulot en parvenant à préserver leur énergie pour la suite tout en préservant leur belle série afin de préserver leur deuxième place à l’Est. Nul doute que le niveau de l’opposition devrait monter d’un cran au cours de la semaine pour les Knicks, entre la réception de Denver ce soir, puis les déplacements à Detroit et Boston ce week-end, également sur le podium à l’Est.

L’adresse extérieure des Knicks. New York a pu asseoir sa domination en s’appuyant sur son adresse de loin tout au long du match. La première mi-temps a donné le ton (12/24) pour aider à porter l’écart à +27 à l’heure du repos pour finir à 17/37 (46%). Derrière Mikal Bridges et OG Anunoby (3/4 et 3/6), Landry Shamet a mené la charge en signant un 4/6 à 3-points.

Les blessures de Mohamed Diawara et Josh Hart. Les deux points noirs de ce match côté new-yorkais. L’ailier français a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la fin du premier quart-temps. A la lutte pour aller chercher un rebond défensif, le joueur new-yorkais a été poussé dans le dos par Justin Champagnie alors qu’il se trouvait dans les airs, ce qui a causé sa mauvaise réception, son pied gauche ayant atterri sur celui de Sharife Cooper avant de se tordre. Mohamed Diawara a ensuite été escorté jusqu’au vestiaire et a été déclaré forfait pour le reste du match peu après. Josh Hart l’a suivi en troisième quart-temps, en se tordant la cheville gauche après être retombé sur le pied de Bilal Coulibaly, en voulant contester un tir à 3-points. Lui aussi, est sorti dans la foulée, mais en marchant seul.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.