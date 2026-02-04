Grâce au record en carrière de Collin Gillespie, les Suns renversent Portland

Les Blazers recevaient les Suns, toujours amputés de Devin Booker, pour tenter de mettre fin à leur série de cinq défaites consécutives. Afin de se sortir de cette spirale négative, Portland démarre la partie pied au plancher grâce à Donovan Clingan (14 points, 15 rebonds). L’intérieur s’illustre en attaque avec trois tirs de loin, mais aussi en défense avec deux contres. Derrière lui, Toumani Camara (13 points, 11 rebonds) se montre avec un tir primé puis un dunk et Portland crée un premier écart (14-4).

Après avoir frôlé les vingt points d’avance, la franchise de l’Oregon laisse Phoenix revenir à moins de dix points à la fin de ce premier acte (41-30). Dans le deuxième quart-temps, Sidy Cissoko (12 points, 5 rebonds, 5 passes) connaît un bon passage. Le Français commence avec une claquette, puis il monte au dunk avant de finir avec un panier primé après un nouveau rebond offensif de Donovan Clingan (57-44). Phoenix répond aussitôt avec un 8-0 conclu par Mark Williams (24 points, 11 rebonds). Avant la mi-temps, la nouvelle recrue des Blazers, Vit Krejci, inscrit ses premiers points sous les couleurs de Portland.

Collin Gillespie renverse le match

Alors que les locaux avaient cinq points d’avance à la mi-temps, Collin Gillespie (30 points, 10 passes) et Grayson Allen se chargent de redonner l’avantage aux Suns, ce qui n’était plus arrivé depuis leur premier panier du match. Les deux équipes s’échangent les coups pendant une grande partie de ce troisième quart-temps jusqu’à la dernière minute de celui-ci. Collin Gillespie et Jordan Goodwin (16 points, 6/9 au tir, 2/4 de loin) décochent tous les deux une flèche longue distance pour donner sept points d’avance aux visiteurs (101-94).

Dans le dernier acte, Collin Gillespie réussit un nouveau tir lointain pour atteindre les 30 points et établir son nouveau record en carrière. À l’inverse, Portland coule et ne peut empêcher Phoenix de creuser l’écart. Le poster avec la faute de Shaedon Sharpe sur Mark Williams à trois minutes du terme ne changera rien à l’issue finale de la rencontre. Si Portland arrive ensuite à revenir à quatre points, Grayson Allen se charge de sceller le sort de ce match avec un tir de loin. Les Suns s’imposent ainsi 130 à 125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Blazers partis trop vite. Malgré l’absence de Deni Avdija, Portland avait réalisé un excellent début de match. Donovan Clingan avait su mettre les siens sur de bons rails avec ses tirs lointains. Au terme du premier quart-temps, les Blazers avaient inscrit 41 points, à une unité de leur record de la saison, en tirant à 57 % et 53 % de loin et ont même compté 19 points d’avance. Pourtant, après cette très bonne entame, les hommes de Tiago Splitter se sont peu à peu éteints pour finir par s’incliner.

– Record en carrière pour Collin Gillespie. Depuis que Devin Booker est absent, Dillon Brooks est allé chercher son record en carrière avec 40 points face aux Pistons. Ce mardi, c’était au tour de Collin Gillespie de s’illustrer. Discret en première période avec seulement dix unités, c’est au retour des vestiaires qu’il brille. Pour permettre à Phoenix de reprendre l’avantage et de creuser l’écart, le meneur inscrit 15 points dans le troisième acte. Dans le quatrième quart-temps, il en ajoute cinq de plus pour aller chercher son record en carrière. Collin Gillespie finit la rencontre avec 30 points à 10/17 au tir et 8/14 de loin.

– Les Blazers continuent de s’enfoncer. Avec ce revers, Portland signe une sixième défaite consécutive. Après avoir été adroits derrière l’arc en début de rencontre, les Blazers sont rapidement retombés dans leurs travers et finissent la partie avec seulement 34 % de réussite à 3-points. L’arrivée de Vit Krejci n’a pas aidé les Blazers à régler la mire. Pour sa première avec la franchise de l’Oregon, l’ancien des Hawks s’est manqué et termine avec cinq points à 2/7 au tir et 1/6 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.