Les Hawks envoient Vit Krejci aux Blazers

On se rapproche de la « trade deadline » du 5 février et ça commence donc à s’activer du côté des dirigeants en NBA.
Alors que De’Andre Hunter a rejoint les Kings, les Hawks ont eux décidé d’envoyer Vit Krejci aux Blazers, en échange de Duop Reath et de deux second tour de Draft : celui de Portland et 2027 et celui de New York en 2030.
La franchise de l’Oregon récupère ainsi un meneur/arrière intéressant par sa taille (2m03), son énergie défensive et son adresse (42.3% de réussite derrière la ligne à 3-points cette saison). Pour les Hawks, l’idée est surtout de profiter de la bonne cote du Tchèque pour empiler les « assets »… tout en créant une place dans l’effectif ?
En effet, la saison de Duop Reath est d’ores et déjà terminée, et il pourrait donc être coupé par le club d’Atlanta.
|Vít Krejčí
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|OKC
|30
|23:00
|40.7
|32.7
|86.4
|0.6
|2.8
|3.4
|1.9
|2.2
|0.6
|1.0
|0.3
|6.2
|2022-23
|ATL
|29
|5:41
|40.5
|23.8
|50.0
|0.2
|0.7
|0.9
|0.6
|0.6
|0.2
|0.2
|0.0
|1.2
|2023-24
|ATL
|22
|24:35
|49.0
|41.2
|83.3
|0.5
|1.9
|2.4
|2.3
|2.2
|0.6
|0.9
|0.3
|6.1
|2024-25
|ATL
|57
|20:14
|49.7
|43.7
|71.1
|0.4
|2.4
|2.7
|2.6
|1.8
|0.6
|0.9
|0.5
|7.2
|2025-26
|ATL
|46
|22:21
|46.4
|42.3
|75.0
|0.4
|1.7
|2.1
|1.5
|2.3
|0.8
|0.7
|0.3
|9.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.