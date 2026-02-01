Les Hawks envoient Vit Krejci aux Blazers

On se rapproche de la « trade deadline » du 5 février et ça commence donc à s’activer du côté des dirigeants en NBA.

Alors que De’Andre Hunter a rejoint les Kings, les Hawks ont eux décidé d’envoyer Vit Krejci aux Blazers, en échange de Duop Reath et de deux second tour de Draft : celui de Portland et 2027 et celui de New York en 2030.

La franchise de l’Oregon récupère ainsi un meneur/arrière intéressant par sa taille (2m03), son énergie défensive et son adresse (42.3% de réussite derrière la ligne à 3-points cette saison). Pour les Hawks, l’idée est surtout de profiter de la bonne cote du Tchèque pour empiler les « assets »… tout en créant une place dans l’effectif ?

En effet, la saison de Duop Reath est d’ores et déjà terminée, et il pourrait donc être coupé par le club d’Atlanta.

Vít Krejčí Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 30 23:00 40.7 32.7 86.4 0.6 2.8 3.4 1.9 2.2 0.6 1.0 0.3 6.2 2022-23 ATL 29 5:41 40.5 23.8 50.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2 2023-24 ATL 22 24:35 49.0 41.2 83.3 0.5 1.9 2.4 2.3 2.2 0.6 0.9 0.3 6.1 2024-25 ATL 57 20:14 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 1.8 0.6 0.9 0.5 7.2 2025-26 ATL 46 22:21 46.4 42.3 75.0 0.4 1.7 2.1 1.5 2.3 0.8 0.7 0.3 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.