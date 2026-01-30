Le MVP de la nuit | Dillon Brooks, le « vilain » record

On le sait, Dillon Brooks a l’art du spectacle. Alors que les Suns le célébraient avec un T-Shirt « Dillon the Villain » (« Dillon Le Méchant »), l’ailier canadien s’offre un record en carrière avec 40 points dans la victoire face aux Pistons, la meilleure équipe de l’Est.

Dans la salle, 5 000 spectateurs portaient ce fameux T-Shirt, et Dillon Brooks les a remerciés à sa façon avec 24 points en première mi-temps, et donc un record personnel à 13 sur 22 aux tirs, avec 8 rebonds et 4 passes.

« Je ne voulais pas décevoir ni perdre lors de ma « soirée du méchant ». Donc merci aux Suns d’avoir fait le t-shirt pour moi » a-t-il d’abord réagi, avant d’évoquer cette confiance en attaque qui lui a permis d’aller chercher son record en carrière. « Ce sont des choses sur lesquelles je travaille tous les jours, et j’ai continué à les exploiter. Les gars me donnaient le ballon. Mes coéquipiers, mon équipe, mes coaches… Ils ont confiance dans mon travail, dans mon tir, dans ma capacité à marquer. Du coup, tout devient fluide… »

Arrivé l’été dernier de Houston dans l’échange impliquant Kevin Durant, Dillon Brooks avait déjà battu son record de points en novembre, et cette fois, il atteint la barre des 40 points dans un choc face aux leaders de l’Est. Le tout en gênant au maximum Cade Cunningham, revenu à son meilleur niveau.

Coach rookie, Jordan Ott découvre chaque jour le personnage Brooks, et il raconte un échange musclé lors du troisième quart-temps où Dillon Brooks a reproché à son coach de ne pas avoir dessiné de système pour lui, alors qu’il avait l’avantage sur son défenseur.

« Il m’a dit, avec beaucoup de mots, que j’avais été mauvais, au point que j’ai gâché les deux ou trois dernières possessions en ne sachant pas qui impliquer avec lui. Et il avait raison » reconnaît l’entraîneur de Phoenix, avec le T-Shirt « Dillon The Villain » sur le dos. « Souvent, je me contente de sourire. Il y a de l’émotion, de la passion, de l’implication de sa part, mais aussi du reste de l’équipe — surtout dans ce genre d’ambiances. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 41 31:03 44.0 34.6 86.3 0.7 2.9 3.5 1.7 3.3 1.1 1.9 0.2 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.