Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Dillon Brooks et les Suns s’offrent les Pistons

Publié le 30/01/2026 à 7:32 Twitter Facebook

NBA – Le joueur des Suns a signé son record en carrière (40 points) dans la large victoire de sa formation face à la meilleure équipe de l’Est.

Dillon BrooksAprès les Nets, les Suns (29v-19d) s’offrent à domicile une formation de l’Est d’un tout autre calibre : les Pistons (34v-12d). Et ceci sans Devin Booker. En l’absence de ce dernier, Dillon Brooks a pris les choses en main et a terminé avec son record en carrière (40 points) dans une victoire autoritaire (114-96).

À ses côtés, Grayson Allen a également passé une belle soirée, notamment sur la ligne des lancers-francs. En face, les joueurs de Detroit ont eu beaucoup de mal à trouver la cible à 3-points (6/29), à l’instar d’un Cade Cunningham productif (26 points), mais maladroit (8/22 dont 2/9 de loin). Jalen Duren a, lui, consolidé son dossier pour le All-Star Game (23 points à 10/11 et 13 rebonds).

Un peu plus haut au classement à l’Ouest, les Nuggets (32v-16d) ont réussi à se débarrasser difficilement (107-103) des Nets (12v-34d). L’occasion pour Michael Porter Jr, de retour sur son ancien parquet, de planter 38 points (record de saison). Mais Jamal Murray, auteur de 9 de ses 27 points dans le « money time », a eu le dernier mot. Nolan Traore (9 points) avait redonné l’avantage à Brooklyn à cinq minutes de la fin.

À l’Est, le Heat (26v-23d) l’a emporté sur le même écart minime (113-116) sur le parquet des Bulls (23v-25d). Norman Powell, Bam Adebayo et Jaime Jaquez Jr. ont cumulé 60 points à eux trois quand en face, Ayo Dosunmu a terminé meilleur marqueur (23 points). Maladroit, Coby White a eu une chance d’égaliser à 3-points au buzzer.

Un mot enfin sur les Bucks (18v-28d) qui n’ont pas été capables de s’imposer sur le parquet des Wizards (12v-34d). Ils n’ont pas résisté aux attaques du gourmand KyShawn George (23 points à 10/24 aux tirs), et au très gros double-double d’Alex Sarr (16 points et 17 rebonds). Avec un panier de plus, Bilal Coulibaly aurait également fini en double-double (8 points et 10 rebonds).

Philadelphie – Sacramento
Atlanta – Houston
Dallas – Charlotte
Minnesota – Oklahoma City

Chicago – Miami : 113-116

Chicago Bulls / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 34 6/15 2/5 2/3 3 6 9 4 4 1 1 1 2 16 20
Nikola Vucevic 37 6/18 1/5 2/2 3 7 10 3 3 0 2 0 9 15 14
Coby White 32 2/11 2/8 8/10 0 4 4 7 5 2 3 0 5 14 13
Isaac Okoro 26 3/7 2/3 0/0 2 0 2 0 4 0 0 1 -7 8 7
Ayo Dosunmu 31 8/16 1/4 6/6 3 4 7 5 2 0 4 0 -5 23 23
Kevin Huerter 33 5/12 4/9 1/2 1 9 10 3 0 1 0 2 3 15 23
Jalen Smith 15 4/7 1/1 2/2 3 2 5 0 1 0 1 0 -11 11 12
Dalen Terry 15 2/3 2/2 2/2 1 3 4 2 0 1 2 0 -4 8 12
Julian Phillips 5 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Patrick Williams 12 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 -10 0 -5
Total 37/94 15/38 24/29 16 36 52 24 20 5 15 4 113
Miami Heat / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Norman Powell 30 7/16 2/4 5/6 0 0 0 1 2 2 4 0 -8 21 10
Bam Adebayo 34 7/19 2/8 4/4 2 10 12 2 0 0 1 0 6 20 21
Andrew Wiggins 33 4/9 1/3 1/2 1 2 3 2 1 1 4 0 -8 10 6
Jaime Jaquez Jr. 32 8/13 1/3 2/2 1 9 10 6 0 3 0 0 4 19 33
Pelle Larsson 29 4/8 1/2 6/7 0 6 6 3 2 2 1 0 -5 15 20
Kel'el Ware 12 4/6 3/4 1/2 1 3 4 2 2 0 0 2 -4 12 17
Dru Smith 22 4/8 2/4 1/1 2 3 5 5 2 3 1 0 4 11 19
Nikola Jovic 17 4/9 0/3 0/0 1 3 4 1 2 0 0 0 12 8 8
Kasparas Jakučionis 13 0/1 0/1 0/0 1 2 3 4 4 1 1 0 1 0 6
Simone Fontecchio 18 0/4 0/4 0/0 1 1 2 3 4 0 1 0 13 0 0
Total 42/93 12/36 20/24 10 39 49 29 19 12 13 2 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI113
MIA116
PHI113
SAC111
WAS109
MIL99
ATL86
HOU104
DAL121
CHA123
DEN107
BRO103
PHO114
DET96
MIN123
OKC111

Washington – Milwaukee : 109-99

Washington Wizards / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 36 10/24 2/8 1/1 2 3 5 5 1 2 1 1 2 23 21
Alexandre Sarr 31 6/13 1/3 3/4 7 10 17 2 2 1 2 2 3 16 28
Khris Middleton 26 4/9 1/4 4/4 0 6 6 4 0 0 5 0 6 13 13
Tre Johnson 11 2/7 0/3 4/4 0 0 0 2 0 0 0 0 10 8 5
Bilal Coulibaly 28 3/6 0/1 2/2 3 7 10 1 3 2 1 2 14 8 19
Carlton Carrington 29 4/9 2/5 3/3 1 3 4 6 0 1 3 0 -2 13 16
Justin Champagnie 26 5/10 1/3 1/2 1 5 6 1 2 1 0 1 9 12 15
Malaki Branham 14 2/6 0/2 2/2 2 1 3 0 1 0 0 0 -2 6 5
Will Riley 18 1/5 1/3 3/4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 2
Jamir Watkins 21 1/7 0/3 2/2 1 8 9 0 2 1 1 1 7 4 8
Total 38/96 8/35 25/28 18 43 61 21 11 8 13 7 109
Milwaukee Bucks / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Myles Turner 39 8/16 2/6 3/3 3 11 14 1 4 0 2 6 2 21 32
Kyle Kuzma 35 8/18 0/3 3/3 1 8 9 6 3 0 3 0 -8 19 21
Bobby Portis 36 8/17 2/5 1/2 1 6 7 3 1 0 0 1 -21 19 20
Ryan Rollins 27 7/13 3/5 0/0 0 3 3 8 3 3 2 0 -3 17 23
A.J. Green 37 1/6 0/4 0/1 0 2 2 3 3 0 0 1 -10 2 2
Pete Nance 20 6/10 1/3 0/0 2 4 6 1 2 1 0 0 -1 13 17
Cole Anthony 18 2/11 1/6 0/0 0 2 2 1 3 1 1 0 -9 5 -1
Gary Trent Jr. 25 1/6 1/5 0/0 0 0 0 2 0 1 1 1 -1 3 1
Andre Jackson Jr. 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
Total 41/98 10/38 7/9 7 36 43 25 20 6 9 9 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI113
MIA116
PHI113
SAC111
WAS109
MIL99
ATL86
HOU104
DAL121
CHA123
DEN107
BRO103
PHO114
DET96
MIN123
OKC111

Denver – Brooklyn : 107-103

Denver Nuggets / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 33 9/16 2/3 7/7 1 3 4 6 1 2 2 0 -9 27 30
Peyton Watson 34 7/15 2/3 3/6 0 2 2 3 1 0 0 2 0 19 15
Jonas Valanciunas 25 4/11 0/1 4/4 2 7 9 3 3 1 0 0 11 12 18
Spencer Jones 15 0/3 0/2 1/2 0 1 1 0 2 0 0 0 -23 1 -2
Jalen Pickett 15 0/2 0/2 0/0 0 3 3 3 0 0 0 0 -9 0 4
Tim Hardaway Jr. 27 9/15 7/11 0/1 1 7 8 3 0 1 0 0 21 25 30
Bruce Brown 33 5/7 1/1 1/3 0 3 3 3 2 0 2 0 13 12 12
Julian Strawther 22 2/6 1/2 2/2 0 1 1 1 2 2 0 0 11 7 7
Zeke Nnaji 23 2/4 0/0 0/0 3 4 7 1 2 0 1 2 -3 4 11
Hunter Tyson 13 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 8 0 2
Total 38/80 13/26 18/25 7 34 41 24 14 6 6 4 107
Brooklyn Nets / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 37 13/28 7/15 5/5 2 8 10 3 3 2 1 2 12 38 39
Terance Mann 29 3/9 2/5 4/5 2 4 6 1 2 0 2 0 11 12 10
Nicolas Claxton 31 4/7 0/0 2/2 3 5 8 7 4 0 2 1 6 10 21
Nolan Traoré 30 4/7 0/1 1/2 0 2 2 4 2 0 0 1 4 9 12
Danny Wolf 28 3/7 1/4 0/0 2 2 4 3 3 0 0 1 5 7 11
Jalen Wilson 13 3/5 2/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -8 8 8
Drake Powell 20 2/5 1/3 2/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -11 7 5
Day'Ron Sharpe 17 3/5 0/0 1/2 5 4 9 1 3 2 1 0 -12 7 15
Tyrese Martin 17 2/8 1/5 0/0 0 6 6 0 0 0 0 0 -19 5 5
Ben Saraf 18 0/4 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 1 1 -8 0 1
Total 37/85 14/37 15/18 14 35 49 24 21 4 8 6 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI113
MIA116
PHI113
SAC111
WAS109
MIL99
ATL86
HOU104
DAL121
CHA123
DEN107
BRO103
PHO114
DET96
MIN123
OKC111

Phoenix – Detroit : 114-96

Phoenix Suns / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dillon Brooks 33 13/22 4/7 10/12 1 7 8 4 3 1 1 1 14 40 42
Grayson Allen 34 5/14 4/12 10/10 0 4 4 5 1 0 2 1 18 24 23
Collin Gillespie 26 5/12 5/11 1/1 0 5 5 2 2 1 3 0 -1 16 14
Royce O'Neale 28 4/8 2/5 0/0 0 2 2 2 5 1 2 0 3 10 9
Mark Williams 25 3/5 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 1 1 2 6 9
Jamaree Bouyea 20 3/8 0/3 0/0 0 2 2 1 0 2 1 0 15 6 5
Oso Ighodaro 20 2/3 0/0 2/4 4 5 9 2 5 1 2 0 19 6 13
Ryan Dunn 13 1/2 1/1 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 5 3 4
Jordan Goodwin 23 1/4 0/2 0/0 3 1 4 3 2 2 1 0 21 2 7
Isaiah Livers 12 0/0 0/0 1/2 2 3 5 2 0 0 0 0 3 1 7
Rasheer Fleming 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 -2
Nigel Hayes 2 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -3 0 2
Khaman Maluach 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -3 0 -1
Total 37/79 16/42 24/29 11 36 47 22 23 8 15 3 114
Detroit Pistons / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 34 8/22 2/9 8/10 1 2 3 7 1 3 2 0 -5 26 21
Jalen Duren 28 10/11 0/0 3/3 4 9 13 4 0 0 1 1 -1 23 39
Tobias Harris 30 5/9 3/4 0/0 1 4 5 1 1 1 2 0 -2 13 14
Duncan Robinson 30 4/11 1/6 0/0 0 1 1 1 5 1 0 0 -3 9 5
Ausar Thompson 25 3/6 0/0 0/0 1 3 4 6 2 0 1 0 -3 6 12
Isaiah Stewart 24 4/5 0/0 3/5 0 2 2 0 4 1 2 0 -19 11 9
Daniss Jenkins 22 2/8 0/3 2/3 1 2 3 5 2 0 1 0 -18 6 6
Paul Reed 4 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Javonte Green 11 0/3 0/2 0/0 1 1 2 0 3 1 0 0 -13 0 0
Ronald Holland II 17 0/5 0/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 -17 0 -1
Jaden Ivey 7 0/3 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -9 0 -1
Bobi Klintman 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaz Lanier 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 37/87 6/29 16/21 9 28 37 26 19 8 9 2 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI113
MIA116
PHI113
SAC111
WAS109
MIL99
ATL86
HOU104
DAL121
CHA123
DEN107
BRO103
PHO114
DET96
MIN123
OKC111

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes