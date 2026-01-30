Stats & Highlights | Dillon Brooks et les Suns s’offrent les Pistons

NBA – Le joueur des Suns a signé son record en carrière (40 points) dans la large victoire de sa formation face à la meilleure équipe de l’Est.
Après les Nets, les Suns (29v-19d) s’offrent à domicile une formation de l’Est d’un tout autre calibre : les Pistons (34v-12d). Et ceci sans Devin Booker. En l’absence de ce dernier, Dillon Brooks a pris les choses en main et a terminé avec son record en carrière (40 points) dans une victoire autoritaire (114-96).
À ses côtés, Grayson Allen a également passé une belle soirée, notamment sur la ligne des lancers-francs. En face, les joueurs de Detroit ont eu beaucoup de mal à trouver la cible à 3-points (6/29), à l’instar d’un Cade Cunningham productif (26 points), mais maladroit (8/22 dont 2/9 de loin). Jalen Duren a, lui, consolidé son dossier pour le All-Star Game (23 points à 10/11 et 13 rebonds).
Un peu plus haut au classement à l’Ouest, les Nuggets (32v-16d) ont réussi à se débarrasser difficilement (107-103) des Nets (12v-34d). L’occasion pour Michael Porter Jr, de retour sur son ancien parquet, de planter 38 points (record de saison). Mais Jamal Murray, auteur de 9 de ses 27 points dans le « money time », a eu le dernier mot. Nolan Traore (9 points) avait redonné l’avantage à Brooklyn à cinq minutes de la fin.
À l’Est, le Heat (26v-23d) l’a emporté sur le même écart minime (113-116) sur le parquet des Bulls (23v-25d). Norman Powell, Bam Adebayo et Jaime Jaquez Jr. ont cumulé 60 points à eux trois quand en face, Ayo Dosunmu a terminé meilleur marqueur (23 points). Maladroit, Coby White a eu une chance d’égaliser à 3-points au buzzer.
Un mot enfin sur les Bucks (18v-28d) qui n’ont pas été capables de s’imposer sur le parquet des Wizards (12v-34d). Ils n’ont pas résisté aux attaques du gourmand KyShawn George (23 points à 10/24 aux tirs), et au très gros double-double d’Alex Sarr (16 points et 17 rebonds). Avec un panier de plus, Bilal Coulibaly aurait également fini en double-double (8 points et 10 rebonds).
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
