Stats & Highlights | Dillon Brooks et les Suns s’offrent les Pistons

Après les Nets, les Suns (29v-19d) s’offrent à domicile une formation de l’Est d’un tout autre calibre : les Pistons (34v-12d). Et ceci sans Devin Booker. En l’absence de ce dernier, Dillon Brooks a pris les choses en main et a terminé avec son record en carrière (40 points) dans une victoire autoritaire (114-96).

À ses côtés, Grayson Allen a également passé une belle soirée, notamment sur la ligne des lancers-francs. En face, les joueurs de Detroit ont eu beaucoup de mal à trouver la cible à 3-points (6/29), à l’instar d’un Cade Cunningham productif (26 points), mais maladroit (8/22 dont 2/9 de loin). Jalen Duren a, lui, consolidé son dossier pour le All-Star Game (23 points à 10/11 et 13 rebonds).

Un peu plus haut au classement à l’Ouest, les Nuggets (32v-16d) ont réussi à se débarrasser difficilement (107-103) des Nets (12v-34d). L’occasion pour Michael Porter Jr, de retour sur son ancien parquet, de planter 38 points (record de saison). Mais Jamal Murray, auteur de 9 de ses 27 points dans le « money time », a eu le dernier mot. Nolan Traore (9 points) avait redonné l’avantage à Brooklyn à cinq minutes de la fin.

À l’Est, le Heat (26v-23d) l’a emporté sur le même écart minime (113-116) sur le parquet des Bulls (23v-25d). Norman Powell, Bam Adebayo et Jaime Jaquez Jr. ont cumulé 60 points à eux trois quand en face, Ayo Dosunmu a terminé meilleur marqueur (23 points). Maladroit, Coby White a eu une chance d’égaliser à 3-points au buzzer.

Un mot enfin sur les Bucks (18v-28d) qui n’ont pas été capables de s’imposer sur le parquet des Wizards (12v-34d). Ils n’ont pas résisté aux attaques du gourmand KyShawn George (23 points à 10/24 aux tirs), et au très gros double-double d’Alex Sarr (16 points et 17 rebonds). Avec un panier de plus, Bilal Coulibaly aurait également fini en double-double (8 points et 10 rebonds).

Chicago – Miami : 113-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 113 MIA 116 PHI 113 SAC 111 WAS 109 MIL 99 ATL 86 HOU 104 DAL 121 CHA 123 DEN 107 BRO 103 PHO 114 DET 96 MIN 123 OKC 111

Washington – Milwaukee : 109-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 113 MIA 116 PHI 113 SAC 111 WAS 109 MIL 99 ATL 86 HOU 104 DAL 121 CHA 123 DEN 107 BRO 103 PHO 114 DET 96 MIN 123 OKC 111

Denver – Brooklyn : 107-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 113 MIA 116 PHI 113 SAC 111 WAS 109 MIL 99 ATL 86 HOU 104 DAL 121 CHA 123 DEN 107 BRO 103 PHO 114 DET 96 MIN 123 OKC 111

Phoenix – Detroit : 114-96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.