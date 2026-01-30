Les Wolves montrent les muscles et écrasent le Thunder !

Les Wolves pouvaient-ils mieux démarrer la rencontre ? On peut toujours faire mieux mais avec deux paniers primés d’Anthony Edwards et une défense déjà présente et efficace, le public est immédiatement rentré dans la partie. L’intensité est forte, Rudy Gobert est impliqué en attaque également et le premier quart-temps est un rêve pour les troupes de Chris Finch (34-22).

Le Thunder est étouffé, maladroit et éprouve des difficultés à simplement faire circuler le ballon. Les Wolves, eux, profitent à merveille des ballons volés en attaque et à la pause, Anthony Edwards et sa bande dominent les débats (63-50). Au retour des vestiaires, Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo enfoncent le clou à 3-pts. Il n’y a bien que Shai Gilgeous-Alexander qui est dangereux et permet à Oklahoma City d’y croire encore (96-80).

Ce qui va être le cas dans le dernier quart-temps. Avec un 7-0 en quelques secondes, le champion en titre fait passer un petit frisson dans la salle.

Mais comme souvent dans cette soirée, les Wolves ont une réponse à 3-pts, Donte DiVincenzo en l’occurrence. Les deux coaches peuvent ouvrir leur banc à la fin et l’écart n’est finalement pas si important (123-111) alors que Minnesota a réalisé une partie de très grande qualité et a ouvertement dominé la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves n’ont pas oublié de défendre. Chris Finch le regrettait : cette équipe oublie parfois de défendre alors que ses résultats dépendent de son intensité. Face au Thunder, c’est peut-être l’exemple le plus frappant. Edwards, Gobert et le reste ont livré une prestation assez énorme, dans l’intensité, l’envie, les rotations, alors même qu’ils avaient joué la veille à Dallas. Pressé, le Thunder a notamment perdu 16 ballons, transformés en 30 points. Ce match peut clairement servir de pense-bête : quand Minnesota défend à ce niveau, vraiment très peu d’équipes peuvent résister.

– Shai Gilgeous-Alexander seul sur sa planète. Avec 30 points, le MVP a fait son match, comme d’habitude, son 119e de suite à plus de 20 points. Pourtant, il a été bousculé (cinq ballons perdus), par l’excellent Donte DiVincenzo notamment. Mais avec ses paniers, surtout en troisième quart-temps, il a gardé son équipe plus ou moins proche. Un peu seul et face à une équipe de Minnesota aussi concentrée, il n’a pas pu inverser le cours des choses.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.