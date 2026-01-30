Matchs
Les Wolves montrent les muscles et écrasent le Thunder !

NBA – Avec une performance de grande qualité en défense, donc avec la manière, Minnesota fait tomber le champion en titre (123-111).

Les Wolves pouvaient-ils mieux démarrer la rencontre ? On peut toujours faire mieux mais avec deux paniers primés d’Anthony Edwards et une défense déjà présente et efficace, le public est immédiatement rentré dans la partie. L’intensité est forte, Rudy Gobert est impliqué en attaque également et le premier quart-temps est un rêve pour les troupes de Chris Finch (34-22).

Le Thunder est étouffé, maladroit et éprouve des difficultés à simplement faire circuler le ballon. Les Wolves, eux, profitent à merveille des ballons volés en attaque et à la pause, Anthony Edwards et sa bande dominent les débats (63-50). Au retour des vestiaires, Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo enfoncent le clou à 3-pts. Il n’y a bien que Shai Gilgeous-Alexander qui est dangereux et permet à Oklahoma City d’y croire encore (96-80).

Ce qui va être le cas dans le dernier quart-temps. Avec un 7-0 en quelques secondes, le champion en titre fait passer un petit frisson dans la salle.

Mais comme souvent dans cette soirée, les Wolves ont une réponse à 3-pts, Donte DiVincenzo en l’occurrence. Les deux coaches peuvent ouvrir leur banc à la fin et l’écart n’est finalement pas si important (123-111) alors que Minnesota a réalisé une partie de très grande qualité et a ouvertement dominé la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves n’ont pas oublié de défendre. Chris Finch le regrettait : cette équipe oublie parfois de défendre alors que ses résultats dépendent de son intensité. Face au Thunder, c’est peut-être l’exemple le plus frappant. Edwards, Gobert et le reste ont livré une prestation assez énorme, dans l’intensité, l’envie, les rotations, alors même qu’ils avaient joué la veille à Dallas. Pressé, le Thunder a notamment perdu 16 ballons, transformés en 30 points. Ce match peut clairement servir de pense-bête : quand Minnesota défend à ce niveau, vraiment très peu d’équipes peuvent résister.

– Shai Gilgeous-Alexander seul sur sa planète. Avec 30 points, le MVP a fait son match, comme d’habitude, son 119e de suite à plus de 20 points. Pourtant, il a été bousculé (cinq ballons perdus), par l’excellent Donte DiVincenzo notamment. Mais avec ses paniers, surtout en troisième quart-temps, il a gardé son équipe plus ou moins proche. Un peu seul et face à une équipe de Minnesota aussi concentrée, il n’a pas pu inverser le cours des choses.

Minnesota Timberwolves / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 35 9/17 4/10 4/5 0 5 5 5 1 2 3 1 24 26 27
Jaden McDaniels 31 8/11 5/5 0/0 2 2 4 4 3 0 2 2 18 21 26
Rudy Gobert 34 5/6 0/0 4/8 4 7 11 3 1 1 0 0 20 14 24
Julius Randle 25 5/14 2/6 1/1 1 4 5 5 3 4 2 1 13 13 17
Donte DiVincenzo 32 4/13 3/9 0/0 2 3 5 5 4 2 1 1 12 11 14
Naz Reid 29 6/10 4/8 2/4 1 6 7 2 3 0 2 1 11 18 20
Nah'Shon Hyland 23 3/9 3/6 0/0 4 0 4 1 3 2 5 0 12 9 5
Jaylen Clark 15 3/4 1/2 0/0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 7 11
Rob Dillingham 4 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 -10 2 -1
Johnny Juzang 3 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -10 2 2
Joan Beringer 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -10 0 0
Joe Ingles 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -1
Leonard Miller 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 0 0
Total 45/89 22/47 11/18 15 31 46 26 21 11 18 7 123
Oklahoma City Thunder / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 32 12/18 1/2 5/5 0 6 6 8 3 1 5 0 -22 30 34
Chet Holmgren 30 6/10 1/2 2/2 2 3 5 2 0 1 1 3 -5 15 21
Aaron Wiggins 25 3/8 2/4 2/2 1 3 4 5 1 2 3 0 -15 10 13
Luguentz Dort 27 2/7 1/2 0/0 2 2 4 2 3 0 0 0 -17 5 6
Jaylin Williams 27 2/6 1/3 0/0 0 4 4 1 0 1 0 0 -8 5 7
Cason Wallace 26 5/11 1/5 2/2 1 0 1 0 2 1 0 1 -9 13 10
Isaiah Hartenstein 18 3/6 0/0 5/6 3 2 5 2 4 0 2 0 -7 11 12
Kenrich Williams 18 3/6 1/2 0/0 1 2 3 1 1 1 2 0 1 7 7
Isaiah Joe 25 2/7 2/6 0/0 0 3 3 3 1 3 1 1 -2 6 10
Chris Youngblood 4 1/4 1/4 2/3 0 0 0 2 0 0 0 0 8 5 3
Brooks Barnhizer 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 3
Ousmane Dieng 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 2 3
Total 41/86 11/31 18/20 11 25 36 27 15 11 14 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI113
MIA116
PHI113
SAC111
WAS109
MIL99
ATL86
HOU104
DAL121
CHA123
DEN107
BRO103
PHO114
DET96
MIN123
OKC111

Par Jonathan Demay
Afficher les actus NBA suivantes