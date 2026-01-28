La défense, l’éternel baromètre des Wolves

En profitant de Warriors très diminués, les Wolves ont ainsi pu mettre fin à une série noire – la plus longue de leur saison – de cinq défaites d’affilée. « Cette équipe oublie beaucoup de choses », jugeait Chris Finch, qui pensait surtout à la défense. C’est un sujet récurent à Minnesota depuis plusieurs années.
En saison régulière, la concentration et l’intensité des Wolves ne sont pas toujours optimales. Problème : l’équipe ne peut pas se le permettre car, dès que le volume baisse, Rudy Gobert et ses coéquipiers sont en danger.
Les chiffres de cet exercice 2025/26 le démontrent aisément : quand Minnesota encaisse 107 points ou moins, c’est victoire assurée : 14 matches, 14 succès. Effet inverse : quand l’équipe laisse son adversaire marquer plus de 115 points, le bilan n’est que de 5 victoires pour 14 défaites.
« On doit avoir un sentiment d’urgence », rappelle Naz Reid. « Notre activité, notre confiance donnent le ton pour les autres », ajoute Rudy Gobert en parlant de lui et aussi de Jaden McDaniels.
Quand ils défendent, ils sont « une grande équipe »
Ce qui est parfois oublié donc, selon Chris Finch. « L’énergie doit être présente soir après soir », insiste d’ailleurs Donte DiVincenzo. « On va manquer des tirs et perdre des ballons, on va avoir des absences. Mais qu’une équipe soit plus dure que nous, c’est inacceptable. »
C’est un fait établi depuis deux saisons et encore aujourd’hui : le salut des Wolves passera par la défense. « On a le talent, on a les systèmes et le coaching. On a tout ce qui est nécessaire mais on doit jouer dur et avoir constamment de l’énergie », poursuit l’arrière.
La victoire facile face aux Warriors a-t-elle servi d’électrochoc ? Comme souvent avec les Wolves, un coup de mou est suivi d’un coup de force, avant sûrement d’un autre petit passage à vide, qui donnera lieu à une réaction…
« Espérons qu’on comprenne que c’est là-dessus qu’on doit s’appuyer. C’est ça qu’on doit faire chaque soir. Si on y parvient tous les soirs, de bonnes choses vont se produire », annonce le pivot français. « On ne joue peut-être pas toujours très bien, on n’est pas toujours adroit, mais si on est dans l’urgence, qu’on a un niveau d’intensité en défense, à commencer par nos leaders jusqu’aux autres, alors on est une grande équipe. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Anthony Edwards
|37
|35:08
|49.9
|41.0
|79.3
|0.6
|4.6
|5.2
|3.6
|2.8
|1.2
|0.8
|1.9
|29.7
|Julius Randle
|47
|33:26
|49.0
|32.9
|81.4
|1.6
|5.4
|7.0
|5.4
|2.6
|1.1
|0.2
|2.7
|22.2
|Jaden Mcdaniels
|45
|32:05
|50.8
|42.3
|84.7
|1.1
|3.4
|4.5
|2.9
|1.8
|1.1
|1.0
|3.3
|14.8
|Naz Reid
|47
|26:13
|47.1
|39.0
|76.1
|1.1
|5.2
|6.3
|2.4
|1.6
|0.9
|0.9
|2.5
|14.3
|Donte Divincenzo
|47
|31:54
|41.4
|38.0
|77.3
|1.0
|3.6
|4.6
|4.2
|1.5
|1.3
|0.5
|2.5
|13.4
|Rudy Gobert
|45
|31:36
|71.3
|0.0
|51.5
|3.8
|7.5
|11.3
|1.7
|1.3
|0.7
|1.7
|2.8
|10.9
|Bones Hyland
|38
|13:58
|45.5
|35.8
|66.7
|0.2
|1.3
|1.5
|2.6
|0.7
|0.5
|0.2
|1.6
|6.7
|Mike Conley
|41
|18:28
|32.9
|32.5
|89.1
|0.3
|1.4
|1.8
|2.9
|0.6
|0.6
|0.2
|1.5
|4.6
|Terrence Shannon Jr.
|22
|12:49
|39.5
|40.5
|77.8
|0.3
|1.0
|1.3
|0.6
|0.7
|0.3
|0.0
|1.3
|4.5
|Jaylen Clark
|44
|14:11
|42.2
|27.9
|66.0
|0.9
|1.0
|2.0
|0.6
|0.3
|0.8
|0.2
|1.4
|4.0
|Rob Dillingham
|34
|9:28
|33.1
|36.4
|75.0
|0.1
|1.1
|1.2
|1.7
|1.0
|0.5
|0.1
|1.1
|3.5
|Joan Beringer
|21
|6:46
|65.2
|0
|50.0
|1.0
|1.1
|2.1
|0.2
|0.2
|0.1
|0.4
|1.1
|3.0
|Leonard Miller
|18
|5:03
|54.5
|8.3
|63.6
|0.4
|1.0
|1.4
|0.3
|0.5
|0.2
|0.0
|0.6
|2.4
|Johnny Juzang
|18
|4:00
|42.4
|23.8
|62.5
|0.3
|0.6
|0.8
|0.3
|0.2
|0.1
|0.0
|0.2
|2.1
|Joe Ingles
|15
|4:16
|50.0
|40.0
|100.0
|0.0
|0.3
|0.3
|0.9
|0.4
|0.5
|0.0
|0.4
|0.7