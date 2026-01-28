Matchs
La défense, l’éternel baromètre des Wolves

Publié le 28/01/2026 à 15:48

NBA – Quand Minnesota se met à défendre, les victoires s’enchaînent. Ce constat simple est parfois oublié par Rudy Gobert et sa bande.

En profitant de Warriors très diminués, les Wolves ont ainsi pu mettre fin à une série noire – la plus longue de leur saison – de cinq défaites d’affilée. « Cette équipe oublie beaucoup de choses », jugeait Chris Finch, qui pensait surtout à la défense. C’est un sujet récurent à Minnesota depuis plusieurs années.

En saison régulière, la concentration et l’intensité des Wolves ne sont pas toujours optimales. Problème : l’équipe ne peut pas se le permettre car, dès que le volume baisse, Rudy Gobert et ses coéquipiers sont en danger.

Les chiffres de cet exercice 2025/26 le démontrent aisément : quand Minnesota encaisse 107 points ou moins, c’est victoire assurée : 14 matches, 14 succès. Effet inverse : quand l’équipe laisse son adversaire marquer plus de 115 points, le bilan n’est que de 5 victoires pour 14 défaites.

« On doit avoir un sentiment d’urgence », rappelle Naz Reid. « Notre activité, notre confiance donnent le ton pour les autres », ajoute Rudy Gobert en parlant de lui et aussi de Jaden McDaniels.

Quand ils défendent, ils sont « une grande équipe »

Ce qui est parfois oublié donc, selon Chris Finch. « L’énergie doit être présente soir après soir », insiste d’ailleurs Donte DiVincenzo. « On va manquer des tirs et perdre des ballons, on va avoir des absences. Mais qu’une équipe soit plus dure que nous, c’est inacceptable. »

C’est un fait établi depuis deux saisons et encore aujourd’hui : le salut des Wolves passera par la défense. « On a le talent, on a les systèmes et le coaching. On a tout ce qui est nécessaire mais on doit jouer dur et avoir constamment de l’énergie », poursuit l’arrière.

La victoire facile face aux Warriors a-t-elle servi d’électrochoc ? Comme souvent avec les Wolves, un coup de mou est suivi d’un coup de force, avant sûrement d’un autre petit passage à vide, qui donnera lieu à une réaction…

« Espérons qu’on comprenne que c’est là-dessus qu’on doit s’appuyer. C’est ça qu’on doit faire chaque soir. Si on y parvient tous les soirs, de bonnes choses vont se produire », annonce le pivot français. « On ne joue peut-être pas toujours très bien, on n’est pas toujours adroit, mais si on est dans l’urgence, qu’on a un niveau d’intensité en défense, à commencer par nos leaders jusqu’aux autres, alors on est une grande équipe. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 37 35:08 49.9 41.0 79.3 0.6 4.6 5.2 3.6 2.8 1.2 0.8 1.9 29.7
Julius Randle 47 33:26 49.0 32.9 81.4 1.6 5.4 7.0 5.4 2.6 1.1 0.2 2.7 22.2
Jaden Mcdaniels 45 32:05 50.8 42.3 84.7 1.1 3.4 4.5 2.9 1.8 1.1 1.0 3.3 14.8
Naz Reid 47 26:13 47.1 39.0 76.1 1.1 5.2 6.3 2.4 1.6 0.9 0.9 2.5 14.3
Donte Divincenzo 47 31:54 41.4 38.0 77.3 1.0 3.6 4.6 4.2 1.5 1.3 0.5 2.5 13.4
Rudy Gobert 45 31:36 71.3 0.0 51.5 3.8 7.5 11.3 1.7 1.3 0.7 1.7 2.8 10.9
Bones Hyland 38 13:58 45.5 35.8 66.7 0.2 1.3 1.5 2.6 0.7 0.5 0.2 1.6 6.7
Mike Conley 41 18:28 32.9 32.5 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 0.6 0.6 0.2 1.5 4.6
Terrence Shannon Jr. 22 12:49 39.5 40.5 77.8 0.3 1.0 1.3 0.6 0.7 0.3 0.0 1.3 4.5
Jaylen Clark 44 14:11 42.2 27.9 66.0 0.9 1.0 2.0 0.6 0.3 0.8 0.2 1.4 4.0
Rob Dillingham 34 9:28 33.1 36.4 75.0 0.1 1.1 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.1 3.5
Joan Beringer 21 6:46 65.2 0 50.0 1.0 1.1 2.1 0.2 0.2 0.1 0.4 1.1 3.0
Leonard Miller 18 5:03 54.5 8.3 63.6 0.4 1.0 1.4 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.4
Johnny Juzang 18 4:00 42.4 23.8 62.5 0.3 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 2.1
Joe Ingles 15 4:16 50.0 40.0 100.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.4 0.5 0.0 0.4 0.7

Par Jonathan Demay
