La défense, l’éternel baromètre des Wolves

En profitant de Warriors très diminués, les Wolves ont ainsi pu mettre fin à une série noire – la plus longue de leur saison – de cinq défaites d’affilée. « Cette équipe oublie beaucoup de choses », jugeait Chris Finch, qui pensait surtout à la défense. C’est un sujet récurent à Minnesota depuis plusieurs années.

En saison régulière, la concentration et l’intensité des Wolves ne sont pas toujours optimales. Problème : l’équipe ne peut pas se le permettre car, dès que le volume baisse, Rudy Gobert et ses coéquipiers sont en danger.

Les chiffres de cet exercice 2025/26 le démontrent aisément : quand Minnesota encaisse 107 points ou moins, c’est victoire assurée : 14 matches, 14 succès. Effet inverse : quand l’équipe laisse son adversaire marquer plus de 115 points, le bilan n’est que de 5 victoires pour 14 défaites.

« On doit avoir un sentiment d’urgence », rappelle Naz Reid. « Notre activité, notre confiance donnent le ton pour les autres », ajoute Rudy Gobert en parlant de lui et aussi de Jaden McDaniels.

Quand ils défendent, ils sont « une grande équipe »

Ce qui est parfois oublié donc, selon Chris Finch. « L’énergie doit être présente soir après soir », insiste d’ailleurs Donte DiVincenzo. « On va manquer des tirs et perdre des ballons, on va avoir des absences. Mais qu’une équipe soit plus dure que nous, c’est inacceptable. »

C’est un fait établi depuis deux saisons et encore aujourd’hui : le salut des Wolves passera par la défense. « On a le talent, on a les systèmes et le coaching. On a tout ce qui est nécessaire mais on doit jouer dur et avoir constamment de l’énergie », poursuit l’arrière.

La victoire facile face aux Warriors a-t-elle servi d’électrochoc ? Comme souvent avec les Wolves, un coup de mou est suivi d’un coup de force, avant sûrement d’un autre petit passage à vide, qui donnera lieu à une réaction…

« Espérons qu’on comprenne que c’est là-dessus qu’on doit s’appuyer. C’est ça qu’on doit faire chaque soir. Si on y parvient tous les soirs, de bonnes choses vont se produire », annonce le pivot français. « On ne joue peut-être pas toujours très bien, on n’est pas toujours adroit, mais si on est dans l’urgence, qu’on a un niveau d’intensité en défense, à commencer par nos leaders jusqu’aux autres, alors on est une grande équipe. »