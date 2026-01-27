Matchs
NBA
Matchs
NBA

Plusieurs stars au repos, au tour des Wolves de découper les Warriors

Publié le 27/01/2026 à 7:07 Twitter Facebook

NBA – Dans une rencontre aux nombreux absents, la formation menée par Rudy Gobert (15 points et 17 rebonds) et Julius Randle (18 points) n’a pas eu de mal à prendre le dessus sur les Californiens (108-83).

Rudy Gobert Wolves

Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas en NBA. Même lorsque deux adversaires s’affrontent deux soirées de suite sur le même parquet. Battus sèchement de 26 points la veille par les Warriors, les Wolves ont réagi cette nuit avec à leur tour une victoire de 25 points (108-83).

Cette seconde rencontre s’est disputée dans une configuration différente de la première, car Stephen Curry et Draymond Green d’un côté, et Anthony Edwards de l’autre, n’ont pas joué. En l’absence de ce dernier, le secteur intérieur des Wolves a brillé, avec 15 points et 17 rebonds de Rudy Gobert et 18 unités pour le meilleur marqueur du match, Julius Randle. Côté arrières, Bones Hyland (17 points, 7 rebonds et 5 passes) a beaucoup apporté en sortie de banc.

En face, tous les éléments du cinq majeur ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. Mais cette mouture californienne, qui s’est illustrée avec un 13-0 dans le premier quart-temps, a eu beaucoup de mal à tenir le choc offensivement. Notamment à la fin d’une première période où Gobert a fait sentir sa présence, toute sa force dissuasive en défense.

Dans la dernière minute, le Français contestait ainsi un « floater » de Moses Moody, captait le rebond puis le relançait spontanément vers Randle qui allait dunker tranquille. Dans la foulée, l’ancien Choletais signait un « spin move » qui a surpris toute la défense adverse avant d’obtenir une faute. Son compère de raquette marquait à nouveau, puis Gobert contrait Trayce Jackson-Davis avant le buzzer.

Si bien qu’à la pause, l’écart était de 15 points (53-38). Le troisième quart-temps ne sera pas aussi flamboyant pour les locaux, mais l’écart n’allait pas être remis en question par les visiteurs. À l’entame de la dernière période, ces derniers comptaient 18 points de retard (75-57). Deux paniers à 3-points plus tard de Donte DiVincenzo, les Wolves savaient que la suite des événements s’annonçait favorable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série noire pour les Wolves. Les hommes de Chris Finch ont mis fin à leur série de cinq revers consécutifs, ce qui était leur plus longue série du genre depuis décembre 2022. Encore 6e à l’Ouest, les Wolves vont maintenant tenter de repartir de l’avant alors qu’ils disputent quatre de leurs prochains matchs à l’extérieur (Mavs, Grizzlies deux fois et Raptors), avec au cœur de cette séquence, la réception du Thunder.

Les intérieurs des Wolves dans le bon tempo. Derrière Gobert, qui a clairement dominé les débats et a été parfaitement lancé par DiVincenzo et Hyland dès les premières minutes de jeu, on peut citer Julius Randle (qui a toutefois perdu 6 des 23 « turnovers » de son équipe), Naz Reid (15 points et 7 rebonds) ou même Joan Beringer qui a apporté 6 points et 4 rebonds.

Minnesota Timberwolves / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 23 7/15 1/6 3/3 0 7 7 2 2 1 6 0 13 18 14
Rudy Gobert 35 5/8 0/0 5/7 3 14 17 2 1 1 3 2 22 15 29
Donte DiVincenzo 31 5/10 5/9 0/0 2 2 4 8 1 1 4 3 12 15 22
Jaden McDaniels 30 4/9 2/4 4/4 0 3 3 3 1 0 3 3 17 14 15
Mike Conley 21 0/4 0/4 2/2 0 2 2 2 1 0 0 1 11 2 3
Nah'Shon Hyland 25 6/9 3/4 2/4 0 7 7 5 4 2 1 0 19 17 25
Naz Reid 25 6/12 3/7 0/0 1 6 7 3 3 3 3 1 30 15 20
Joan Beringer 10 3/8 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 0 0 -2 6 5
Jaylen Clark 25 1/3 0/0 2/2 1 2 3 2 0 2 0 0 15 4 9
Johnny Juzang 5 0/1 0/1 2/4 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 2 -1
Rob Dillingham 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 2 0 -4 0 0
Joe Ingles 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 0 2
Total 37/80 14/35 20/26 9 47 56 29 15 12 23 10 108
Golden State Warriors / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quinten Post 28 5/12 3/7 0/0 3 2 5 0 2 0 0 1 -13 13 12
Brandin Podziemski 28 4/13 0/2 4/5 0 7 7 4 2 0 3 0 -14 12 10
Gui Santos 26 5/13 1/6 0/0 1 9 10 2 1 1 4 1 -5 11 13
Moses Moody 26 4/12 2/7 0/0 2 2 4 1 0 0 1 1 -13 10 7
Pat Spencer 34 4/11 2/4 0/0 2 3 5 6 1 1 4 0 -10 10 11
Trayce Jackson-Davis 20 3/7 0/0 2/4 2 2 4 1 3 2 2 0 -12 8 7
Malevy Leons 9 2/4 0/1 2/2 1 3 4 1 0 1 0 0 -7 6 10
Buddy Hield 29 2/10 1/4 0/2 0 2 2 3 3 2 1 0 -20 5 1
Gary Payton II 12 2/4 0/2 0/0 0 1 1 0 6 1 2 0 -20 4 2
Will Richard 28 2/9 0/6 0/0 0 2 2 3 1 6 1 0 -11 4 7
Total 33/95 9/39 8/13 11 33 44 21 19 14 18 3 83

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
PHI93
CLE114
ORL98
ATL132
IND116
BOS102
POR94
CHI118
LAL129
HOU108
MEM99
MIN108
GSW83

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Golden State Warriors en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes