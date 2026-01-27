Plusieurs stars au repos, au tour des Wolves de découper les Warriors

Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas en NBA. Même lorsque deux adversaires s’affrontent deux soirées de suite sur le même parquet. Battus sèchement de 26 points la veille par les Warriors, les Wolves ont réagi cette nuit avec à leur tour une victoire de 25 points (108-83).

Cette seconde rencontre s’est disputée dans une configuration différente de la première, car Stephen Curry et Draymond Green d’un côté, et Anthony Edwards de l’autre, n’ont pas joué. En l’absence de ce dernier, le secteur intérieur des Wolves a brillé, avec 15 points et 17 rebonds de Rudy Gobert et 18 unités pour le meilleur marqueur du match, Julius Randle. Côté arrières, Bones Hyland (17 points, 7 rebonds et 5 passes) a beaucoup apporté en sortie de banc.

En face, tous les éléments du cinq majeur ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. Mais cette mouture californienne, qui s’est illustrée avec un 13-0 dans le premier quart-temps, a eu beaucoup de mal à tenir le choc offensivement. Notamment à la fin d’une première période où Gobert a fait sentir sa présence, toute sa force dissuasive en défense.

Dans la dernière minute, le Français contestait ainsi un « floater » de Moses Moody, captait le rebond puis le relançait spontanément vers Randle qui allait dunker tranquille. Dans la foulée, l’ancien Choletais signait un « spin move » qui a surpris toute la défense adverse avant d’obtenir une faute. Son compère de raquette marquait à nouveau, puis Gobert contrait Trayce Jackson-Davis avant le buzzer.

Si bien qu’à la pause, l’écart était de 15 points (53-38). Le troisième quart-temps ne sera pas aussi flamboyant pour les locaux, mais l’écart n’allait pas être remis en question par les visiteurs. À l’entame de la dernière période, ces derniers comptaient 18 points de retard (75-57). Deux paniers à 3-points plus tard de Donte DiVincenzo, les Wolves savaient que la suite des événements s’annonçait favorable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série noire pour les Wolves. Les hommes de Chris Finch ont mis fin à leur série de cinq revers consécutifs, ce qui était leur plus longue série du genre depuis décembre 2022. Encore 6e à l’Ouest, les Wolves vont maintenant tenter de repartir de l’avant alors qu’ils disputent quatre de leurs prochains matchs à l’extérieur (Mavs, Grizzlies deux fois et Raptors), avec au cœur de cette séquence, la réception du Thunder.

– Les intérieurs des Wolves dans le bon tempo. Derrière Gobert, qui a clairement dominé les débats et a été parfaitement lancé par DiVincenzo et Hyland dès les premières minutes de jeu, on peut citer Julius Randle (qui a toutefois perdu 6 des 23 « turnovers » de son équipe), Naz Reid (15 points et 7 rebonds) ou même Joan Beringer qui a apporté 6 points et 4 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.