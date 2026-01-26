Autoritaires, les Warriors enfoncent un peu plus les Wolves

Au lendemain du report de leur match, après la mort d’un d’un homme tué par des agents fédéraux, les Timberwolves et les Warriors étaient finalement en mesure de se retrouver au Target Center, pour la première manche de leur « back-to-back » improvisé.

Une rencontre globalement maîtrisée par Golden State, porté par Stephen Curry (26 points, 7 passes, 4 interceptions) et en tête quasiment du début à la fin, avec un avantage monté jusqu’à… +26. Malgré Anthony Edwards (32 points, 11 rebonds) ou Donte DiVincenzo (22 points), certes adroits de loin, mais extrêmement maladroits avec le ballon (13 pertes de balle à deux).

Ce sont justement les pertes de balle qui ont handicapé Minnesota durant toute la partie, offrant du même coup de nombreuses situations sur jeu rapide aux Warriors, auteurs d’un démarrage canon (14-2). Sauf que le manque de réussite au shoot des « Dubs » a rendu le match équilibré à la pause (47-46), avant que les choses ne basculent au retour des vestiaires. Comme à la grande époque des hommes de Steve Kerr.

Ainsi, un 38-17 sur le seul troisième quart-temps a assommé les Timberwolves, longtemps sauvés par la maladresse adverse, puis sanctionnés violemment lorsque les coéquipiers de Stephen Curry ont commencé à mettre dedans derrière l’arc. En plus de se régaler en transition, grâce aux ballons perdus des locaux, qui ont sans arrêt nourri l’attaque californienne.

L’écart a donc grimpé au-delà de la vingtaine de points (85-63) et Stephen Curry s’est ensuite chargé de plier les débats, en tout début de quatrième quart-temps. Afin de pousser les entraîneurs à rapidement vider leurs bancs (111-85), en vue de la deuxième manche du « back-to-back » entre les deux équipes, également prévue à Minneapolis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Golden State a géré son match. Après deux défaites de rang, les Warriors ont réagi de fort belle manière, en n’étant menés que sur la première possession, avant de signer ce 14-0 qui les a donc installés aux commandes jusqu’à la fin. Dès qu’ils peuvent courir et déployer leur jeu rapide, les « Dubs » affichent un visage séduisant car, en général, la balle circule et le collectif répond présent avec eux. Les Timberwolves leur ont fait beaucoup trop de cadeaux, alors qu’ils n’en demandaient pas tant, et cela n’a pas pardonné à partir du moment où les pourcentages se sont mis à remonter.

– Minnesota ne s’en sort toujours pas. Pour la cinquième fois d’affilée, les Timberwolves s’inclinent et cette défaite est sans doute celle de trop, tant les hommes de Chris Finch sont passés à côté de leur sujet, cette nuit. La première période avait posé les bases d’une soirée catastrophique, même s’il n’y avait – miraculeusement – qu’une possession d’écart à la pause, et la deuxième a fini de confirmer cette impression de défaillance collective, de plus en plus visible depuis quelques jours. L’arrivée d’un meneur ne serait clairement pas de trop pour aider les Wolves à mettre correctement en place leur attaque. Et avec régularité, surtout.

– Stephen Curry entre dans le Top 20. Petit à petit, Stephen Curry poursuit son ascension au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire et le voilà maintenant 19e, à égalité avec Paul Pierce (26 397 points), après avoir dépassé le même soir John Havlicek, désormais 21e. À ce rythme, il y a de fortes chances pour que le double MVP se retrouve dans le Top 15 en fin de saison, juste derrière un certain Russell Westbrook.

– La minute de silence. Tué la veille par des agents fédéraux, à Minneapolis, Alex Pretti a reçu un hommage en avant-match, les Timberwolves et les Warriors observant une minute de silence en sa mémoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.