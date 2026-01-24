La NBA reporte le match Wolves – Warriors après un nouveau mort à Minneapolis

Il y a deux semaines, le match entre les Wolves et les Cavaliers avait été marqué par l’hommage de la franchise de Minneapolis à Renee Good, une femme tuée au volant de son véhicule par un agent de l’ICE.

Malheureusement, la situation ne s’est pas vraiment apaisée depuis et la NBA vient de reporter la rencontre entre les Wolves et les Warriors, prévue ce soir, suite à la mort d’un homme, tué par des agents fédéraux.

Selon le ministère américain de la Sécurité, l’homme en question était armé d’un pistolet semi-automatique et aurait « violemment résisté » avant qu’un agent « craignant pour sa vie » n’ouvre le feu. Une version vigoureusement contestée par Tim Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, alors que des vidéos de la scène semblent montrer que l’homme décédé avait bien une arme à la ceinture, mais qu’il ne s’en est jamais saisie, et qu’il aurait même été désarmé plusieurs secondes avant d’être tué…

Face au risque de débordements, la NBA indique en tout cas faire de « la sûreté et la sécurité de la communauté de Minneapolis » sa priorité, et ne veut donc pas interférer avec une rencontre qui réunit des milliers de personnes dans le centre-ville. Si le calme est revenu, le match pourrait donc avoir lieu demain, toujours à 23h30.

Néanmoins, il n’est pas certain que la situation s’apaise en vingt-quatre heures, après cette nouvelle mort mais également la colère provoquée par l’arrestation d’un enfant de cinq ans, toujours à Minneapolis, que les agents de l’ICE sont accusés d’avoir utilisé comme « appât » pour faire sortir ses proches de chez eux, et ainsi les arrêter.