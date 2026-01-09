L’hommage des Wolves à Renee Good, tuée par la police de l’immigration

Plus de cinq ans après la mort de George Floyd, déjà à Minneapolis, le Minnesota est de nouveau tristement au coeur de l’actualité avec le meurtre d’une mère de famille par un agent de l’ICE, cette police de l’immigration lancée par Donald Trump dans plusieurs villes des Etats-Unis.

Tuée par balle au volant de sa voiture mercredi matin, Renee Good avait 37 ans et elle était mère de trois enfants, et avant la rencontre face aux Cavaliers, les Wolves lui ont rendu hommage en observant une minute de silence.

« Comme nous le savons tous, notre communauté a de nouveau été frappée par une tragédie indicible », a témoigné Chris Finch avant la rencontre. « Nous souhaitions simplement transmettre nos condoléances, ainsi que nos pensées, nos prières et notre soutien sincère aux familles, aux proches et à toutes les personnes profondément affectées par ce qui s’est produit. »

Le coach de Minnesota a expliqué qu’il s’était entretenu avec chacun de ses joueurs après l’annonce du drame.

« Toutes les personnes et toutes les ressources au sein de la franchise sont toujours là pour nos joueurs, mais il ne s’agit pas de nos joueurs ni de la manière dont ils réagissent », a précisé Chris Finch. « Il s’agit plutôt de la façon dont nos joueurs peuvent faire preuve de soutien et de compréhension face à ce qui se passe. »