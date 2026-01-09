Les yeux rougis, les Wolves dominent les Cavaliers

Dans une atmosphère emplie d’émotion après le meurtre d’une mère de famille, tuée par les forces anti-immigration de Donald Trump, les Wolves enregistrent une 4e victoire de suite en s’imposant 131-122 face aux Cavaliers.

Pour contrer le “very tall ball” des Wolves, Kenny Atkinson aligne son 21e cinq majeur différent de la saison avec le petit Craig Porter Jr. pour épauler Darius Garland et Donovan Mitchell, qui ne sont déjà pas bien grands. Le résultat est catastrophique puisque ce cinq est dominé d’entrée face à un Julius Randle des grands soirs. Alley-oop, 3-points en première intention, passes décisives… Les Wolves prennent le large (17-5) et l’intérieur est dans tous les bons coups.

Dans un match d’adresse, Sam Merrill relance les Cavaliers, et c’est le jour et la nuit ! Pendant 10 à 15 minutes, on retrouve le basket de Cleveland de la saison passée. Il y a de l’agressivité, de la mobilité, de l’adresse, et les Wolves sont renversés comme des crêpes ! Les pertes de balle s’enchaînent côté Minnesota, et après avoir recollé au score en fin de 1er quart-temps (32-31), Cleveland s’échappe grâce à Evan Mobley en pick-and-pop, et l’épatant Craig Porter Jr. (45-37).

Les Wolves cherchent un second souffle, et c’est Donte DiVincenzo à 3-points, puis Rudy Gobert au rebond offensif qui reprennent le dessus. A la pause, les Cavaliers ne mènent plus que de 4 points (67-63). La dernière prière d’Anthony Edwards n’a rien donné.

Les coups de butoir de Randle

Au retour des vestiaires, on assiste à un copier-coller du premier quart-temps. Julius Randle est déchaîné, et les Wolves passent un 9-0 pour reprendre les commandes. Cette fois-ci, ils ne baissent pas de pied, et Anthony Edwards et Jaden McDaniels prennent le relais (89-75). Atkinson prend deux temps-mort, mais rien ne change, et l’écart atteint carrément les 20 points (104-84) après un 3-points de Jaylen Clark.

Mais comme en première mi-temps, Merrill sonne la charge. Au relais d’un Mitchell enfin agressif, il enchaîne une claquette puis deux 3-points pour ramener les Cavaliers à… -4 (121-117). On vient d’entrer dans le “money time”, et Edwards enfile son costume de “clutch player”. Après un écran de Rudy Gobert, il s’enfonce dans la défense et malgré plusieurs défenseurs, il marque un panier très compliqué. Derrière, Merrill lui répond, encore à 3-points, mais McDaniels boucle la soirée avec un dunk étonnant : sur contre-attaque, il se fait rebondir la balle pour lui-même avant de dunker. Le public est aux anges, et les Wolves s’imposent 131-122.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Hommage. La ville de Minneapolis est sous le choc après le meurtre de Renee Goode, une mère de famille tuée au volant de sa voiture par un agent de l’ICE. Avant la rencontre, la franchise lui a rendu hommage avec une petite de silence, et l’ambiance était très lourde dans la salle et sur le parquet.

10 000e point. A 24 ans et 156 jours, Anthony Edwards est devenu le 3e joueur le plus jeune de l’histoire à atteindre les 10 000 points, derrière LeBron James et Kevin Durant. Dans l’histoire de la NBA, seuls sept joueurs ont atteint cette marque avant leurs 25 ans.

Adresse. Même si la performance n’a pas été rectiligne, les Wolves signent l’une de leurs meilleures prestations avec des records d’adresse pour la saison : 57% aux tirs, dont 53% à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.