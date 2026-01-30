Un peu de retard à l’allumage, mais les Rockets redécollent

Les Rockets ont vite laissé derrière eux leur défaite de la veille dans le choc face à San Antonio. Malgré une petite nuit et un vol tardif vers Atlanta, Houston s’est imposé sur le parquet des Hawks dans une rencontre qui s’est décidée au retour des vestiaires.

Le match contre les Spurs semble avoir laissé quelques traces pour la franchise texane. Les Rockets sont dans le dur pour débuter le match, avec Alperen Sengun sur une jambe suite à une nouvelle alerte à la cheville subie la veille. Atlanta en profite pour démarrer du bon pied et mener 7-0 après deux minutes, obligeant Ime Udoka à prendre un temps-mort. Nickeil Alexander-Walker s’occupe de tout pour les Hawks, et il faut le talent de Kevin Durant pour que Houston trouve des solutions. Elles ne sont guère nombreuses dans ce premier quart-temps compliqué pour les deux équipes. Car Atlanta souffre aussi, la faute à de nombreuses absences (Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher…). Les Rockets compensent leur maladresse par leur activité défensive avec six contres dans le seul premier quart-temps, conclu par un 19/58 cumulé au tir, et une égalité parfaite 23-23.

Le deuxième acte n’est pas franchement plus emballant, et les défenses prennent un peu plus le pas. A une seule reprise seulement pendant 12 minutes, l’écart est de plus d’une possession. Mais les Rockets ne parviennent pas à capitaliser sur leur quatre points d’avance sur une possession pourtant débutée par un nouveau contre, cette fois de Josh Okogie. C.J. McCollum est bien le seul joueur à trouver une dynamique (15 points à 6/11 au repos), alors que Houston peine à mettre en place ses offensives. Le score à la pause est digne d’une NBA d’un autre temps : 43-42 pour les visiteurs. Houston shoote à 38.3%, Atlanta à 33.3%…

Kevin Durant force la décision

Est-ce un peu de repos le temps de la mi-temps ? Les consignes d’Ime Udoka ? Les visiteurs reviennent avec un meilleur visage, plus conquérant. Cela passe toujours par du combat, notamment en défense. Houston y ajoute une domination sans partage au rebond offensif (10 prises en 12 minutes, 14 sur le match pour le tandem Sengun – Okogie !) pour s’offrir des deuxièmes chances et des décalages afin de libérer les shooteurs.

Et quel meilleur shooteur que Kevin Durant pour sanctionner le moindre petit retard ? Le vétéran est incandescent dans le troisième quart-temps avec 16 points, dont trois tirs longue distance. Okogie et Reed Sheppard suivent le mouvement et contribuent à un 15-3 qui fait la différence (78-63, 36′).

Désormais aux commandes, les Rockets déroulent. Reed Sheppard enchaîne, pendant que Clint Capela, acclamé lors d’un hommage dans le premier quart-temps, se rappelle aux bons souvenirs de la State Farm Arena.

Même avec “KD” sur le banc pour souffler, les Texans prennent le large avec un nouveau 12-2 pour prendre jusqu’à 22 longueurs d’avance. Les Hawks sont sans réponse en attaque, ou par des initiatives trop individuelles. Trop peu pour faire douter l’un des cadors de l’Ouest, qui laisse son adversaire à 86 points pour un succès long à se dessiner mais finalement presque tranquille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La tenaille défensive des Rockets. Un temps à la peine en attaque, Houston a en revanche imposé sa loi toute la soirée de l’autre côté du parquet. Les joueurs d’Ime Udoka ont signé une démonstration avec 14 contres, deuxième meilleure performance de la saison. Jabari Smith Jr. signe lui un record en carrière avec cinq “blocks”. Le forteresse des Rockets est restée imprenable.

– Kevin Durant en patron. C’est typiquement le genre de matchs pour lequel Houston a récupéré le vétéran. La force de frappe offensive de “KD” a été déterminante pour enfin creuser l’écart, et ne plus jamais être rejoint, dans ce qui avait tout d’une soirée piège. KD termine avec 31 points, dont 19 en deuxième période, à 7/10 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.