Victor Wembanyama tient sa revanche sur les Rockets

Pour ce troisième duel de la saison entre Spurs et Rockets, Alperen Sengun (18 points, 10 rebonds, 7 passes) ouvre les compteurs avec un panier face à Victor Wembanyama (28 points, 16 rebonds, 5 contres), mais le Français lui répond aussitôt. Les Rockets démarrent la partie sur les chapeaux de roue avec un 7/7 au tir porté par Alperen Sengun et Amen Thompson (25 points, 7 rebonds).

Après un tir primé de Kevin Durant (24 points, 6 passes), Mitch Johnson est contraint de prendre un temps-mort, mais cela n’enraye pas la bonne lancée de Houston. Juste après cet arrêt de jeu, KD rajoute un tir à mi-distance. Il faut attendre cinq minutes et une tentative derrière l’arc d’Alperen Sengun pour voir les Rockets manquer leur premier tir de la soirée. Sur la possession suivante, le Turc prend le meilleur sur Luke Kornet dans la raquette et il décoche une flèche longue distance à la fin de ce premier acte (36-26).

Pour revenir, les Spurs peuvent compter sur Victor Wembanyama qui s’illustre notamment avec cet “alley-oop” envoyé par Stephon Castle et écrasé sur la tête d’Amen Thompson. Malgré une première mi-temps où les Spurs ont été plus adroits que les Rockets (59% de réussite contre 50%), San Antonio est menée à la pause (62-54).

Le passage aux vestiaires n’a pas immédiatement permis aux visiteurs du Toyota Center de régler leurs problèmes défensifs à l’image de cette action où Houston arrive à capter trois rebonds offensifs de suite avant qu’Alperen Sengun ne remette la balle dans le cercle (74-63). Après une tentative de “poster” infructueuse sur Victor Wembanyama, Amen Thompson attend quelques minutes et change de cible pour escalader, avec succès, Luke Kornet.

Victor Wembanyama ferme la boutique

Malgré cette action spectaculaire, ce sont les joueurs du banc de San Antonio qui ramènent les Spurs dans le match. Keldon Johnson plante un tir à 3-points. De son côté, Dylan Harper (16 points, 8/11 au tir) conclut une contre-attaque avant de prendre le meilleur sur Reed Sheppard et donner le premier avantage du match à son équipe. À la fin de ce troisième acte, Kevin Durant sert Amen Thompson et Houston mène de deux points avant d’entrer dans les douze dernières minutes de la partie (86-84).

Une avance de courte durée puisque Victor Wembanyama se charge de remettre les Spurs devant à coups de lancers-francs. Dans la foulée, Wemby déroule des deux côtés du terrain. En attaque, il convertit un 2+1 tandis qu’en défense, il contre Kevin Durant avant d’intercepter une passe d’Amen Thompson et d’envoyer De’Aaron Fox finir en contre-attaque (97-88).

Ce bon passage du Français couplé à la terrible maladresse de Houston en fin de match (3/22 au tir) permet à San Antonio de remporter ce derby texan (111-99) et de confirmer sa 2e place à l’Ouest (32 victoires – 15 défaites).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retard à l’allumage. Avant de s’imposer en fin de rencontre, les Spurs ont mis du temps avant de se mettre en route surtout en défense, permettant ainsi à Houston de démarrer la partie avec un 7/7 au tir. Néanmoins, au fil des minutes, San Antonio est montée en puissance et a resserré sa défense pour finir la rencontre en ne concédant que treize points dans le quatrième quart-temps.

– Le banc pour se remettre dedans, Victor Wembanyama pour finir. Si San Antonio n’a pas coulé en début de match, c’est grâce à une superbe entrée en jeu des remplaçants. La “second unit” s’est également chargée de ramener les Spurs dans le match lors du troisième acte. Le 14-2 du troisième quart-temps qui donne le premier avantage du match à San Antonio est effectué alors que Victor Wembanyama est assis sur le banc. Sans lui, Keldon Johnson et Dylan Harper se chargent de gérer l’attaque et cumulent un total de 33 points contre seulement 17 pour l’intégralité du banc des Rockets. Quand le Français revient en jeu, il poursuit les efforts entrepris plus tôt par ses coéquipiers pour ramener la victoire à San Antonio.

– Atterrissage brutal pour les Rockets. Cette défaite de Houston ne s’explique pas uniquement par la bonne prestation de Victor Wembanyama. Les Rockets ont manqué leur fin de match avec un 3/22 au tir dans les douze dernières minutes de la partie. Cette défaite coûte cher aux hommes d’Ime Udoka. En cas de succès, les Texans auraient pu revenir à une seule victoire de la deuxième place occupée par leurs voisins, mais ce revers les force à regarder derrière eux. Victorieux plus tôt dans la soirée des Mavericks, les Wolves lorgnent désormais sur la quatrième place occupée par Houston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.