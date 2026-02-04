Les Sixers imposent leur physique face aux Warriors

Dans un match disputé sans Stephen Curry et Jimmy Butler d’un côté, ni Paul George et Joel Embiid de l’autre, ce sont les sept rebonds offensifs d’Andre Drummond (12 points, 11 rebonds) et de Dominick Barlow (10 points, 6 rebonds), ainsi que les huit pertes de balle des Warriors, qui permettent aux Sixers de prendre les devants (16-9). L’attaque des Warriors fait du surplace, mais leur 8/15 à 3-points dans le premier quart-temps, dont trois avec la planche, leur permet tout de même de virer en tête (32-31).

Alors que l’adresse de Golden State se dissipe, le duo VJ Edgecombe – Adam Bona (11 points, 7 rebonds) lance un 17-4 qui met les Sixers à +15 (53-38). Dans le dur, les Dubs trouvent le moyen de revenir dans le match. Buddy Hield (9 points) agresse la défense des Sixers, Quinten Post (10 points) règle la mire et Golden State termine la mi-temps sur un 17-5 pour revenir à -3 (58-55).

C’est de nouveau VJ Edgecombe qui relance Philadelphie. Les Sixers entament le troisième quart-temps sur un 9-0 (67-55). Gui Santos (13 points), Draymond Green (6 points, 7 rebonds, 3 passes) et Pat Spencer (13 points) répondent à trois points, mais la domination des hommes de Nick Nurse au rebond offensif garde les Warriors à distance (74-64).

Golden State ne marque plus un panier de loin, et le duo Tyrese Maxey (14 points, 3/9 aux tirs) – Kelly Oubre Jr. (15 points, 6 rebonds) enfonce le clou (84-71).

Trenton Watford (16 points, 8 rebonds) et Quentin Grimes (10 points, 5 rebonds) ont rapidement fait passer l’écart à +20, et Philadelphie file vers une cinquième victoire consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– VJ Edgecombe se montre. Avec une défense de Golden State déterminée à ralentir l’impact de Tyrese Maxey grâce à des prises à deux nombreuses et en tous genres, c’est VJ Edgecombe qui a pris ses responsabilités. Comme souvent cette saison, le rookie a saisi son opportunité à pleines mains. Il a profité des espaces pour attaquer les “close out” avec agressivité. Il a joué ses un-contre-un avec confiance, et a bénéficié des rebonds offensifs de ses coéquipiers pour faire payer les Warriors sur deuxième chance. Les Sixers tiennent une petite pépite.

– Les offrandes de Golden State aux Sixers. Déjà privés de Stephen Curry, les Warriors se sont rendu la tâche encore plus difficile en étant complètement dominés dans trois compartiments clés de la rencontre. Ils ont concédé 24 rebonds offensifs (-16) et ont perdu 20 ballons (+9). Ces déchets ont permis à Philadelphie de compter 15 tirs et 19 lancers francs de plus que Golden State. Dans ces conditions, les Warriors n’avaient aucune chance de gagner le match.

– Le désert offensif de Golden State. Sans Jimmy Butler, ni Stephen Curry, l’attaque de Golden State a surchauffé en première mi-temps (55 points, 11/23 à 3-points), avant de revenir violemment sur terre après la pause (39 points, 9/26 à 3-points). Sans leur deux créateurs principaux, les Warriors ont eu beaucoup de mal à créer des décalages face à une équipe de Philadelphie athlétique. Et alors que Golden State n’a pas dépassé les 95 points, aucun Warrior n’a dépassé la barre des 13 points. Alors que Steve Kerr répète que la blessure au genou de Curry n’a rien d’inquiétant, son équipe a besoin de lui pour espérer gagner le moindre match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.