Les Lakers se baladent à Brooklyn

Au maximum, les Lakers auront compté 39 points d’avance face aux Nets. Preuve qu’ils n’ont jamais tremblé dans cette partie (125-109).

Pendant que la NBA s’emballe au rythme des transferts, à l’approche de la « trade deadline », les Lakers en profitent pour s’offrir une promenade de santé chez les Nets (125-109). Poursuivant au passage leur yo-yo au niveau des résultats : victoire, défaite, victoire, défaite et désormais victoire, depuis cinq matches.

Le score est donc sans appel, mais quelque peu flatteur grâce au quatrième quart-temps new-yorkais, et il traduit bien l’écart de niveau entre ces deux formations, aux ambitions diamétralement opposées. L’une préférant perdre pendant que l’autre cherche à grimper au classement.

Tout s’est ainsi joué en première période (69-40), et notamment dans le premier quart-temps, que Los Angeles a remporté 45-23. En shootant à un invraisemblable… 83% de réussite ! Brooklyn n’était pas décidé à défendre, mais bien à améliorer son total de défaites – la neuvième depuis dix matches –, et cet éclat des douze premières minutes n’a jamais pu être effacé.

Les Lakers ont ensuite pu en garder sous le pied, à l’image de LeBron James (25 points, 7 passes) et Luka Doncic (24 points, 6 rebonds, 5 passes), utilisés à peine 30 minutes chacun. En laissant accessoirement Jake LaRavia (18 points à 7/9) et le revenant Austin Reaves (15 points) reprendre confiance dans ce « blowout » grandeur nature.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le retour d’Austin Reaves. Absent depuis le soir de Noël à cause de son mollet, Austin Reaves a pu retrouver les parquets et c’est en sortie de banc qu’il a été utilisé par JJ Redick. Une reprise en douceur pour l’arrière des Lakers, agressif et auteur de 15 points en 21 minutes, en se permettant surtout d’aller chercher ses points en provoquant des fautes et en allant sur la ligne. Il en a également profité pour faire briller LeBron James sur un super « alley-oop » avec la planche. Le « King » qui s’est d’ailleurs aussi fait plaisir sur une autre contre-attaque, avec un « tomahawk dunk » dont il a le secret.

Une mi-temps a suffi à Los Angeles. L’adversité était particulièrement faible, et elle ne doit pas faire oublier les axes de progression, encore nombreux (adresse à 3-points, adresse aux lancers-francs, présence au rebond), mais les Lakers ont en tout cas eu le mérite de faire le travail au Barclays Center. En donnant des minutes à tout le groupe, avant de retourner à Los Angeles après ce « road-trip » de huit matches, bouclé en 5-3. Ils peuvent remercier, pour cela, leur entame idéale où, offensivement, tout a fonctionné pour la bande de JJ Redick, dominatrice dans la peinture et efficace en transition, pour la finir à… 15 sur 18 au shoot.

Brooklyn Nets / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 32 7/18 0/9 7/9 1 9 10 3 3 1 3 0 -18 21 19
Egor Demin 27 4/11 3/8 0/0 0 2 2 2 0 1 6 0 -11 11 3
Nicolas Claxton 22 5/7 0/0 0/2 3 2 5 2 3 0 0 0 -30 10 13
Nolan Traoré 25 3/9 1/3 0/0 2 3 5 4 1 0 2 0 -4 7 8
Noah Clowney 21 3/7 0/4 0/0 0 4 4 2 1 0 2 0 -17 6 6
Day'Ron Sharpe 26 9/12 0/0 1/1 10 4 14 5 4 3 1 0 14 19 37
Ziaire Williams 24 7/11 3/6 0/0 0 2 2 3 5 1 1 0 2 17 18
Cam Thomas 23 3/7 1/4 1/2 0 0 0 2 0 0 2 0 -11 8 3
Danny Wolf 19 3/8 1/5 0/0 0 4 4 3 2 1 1 0 3 7 9
Ben Saraf 17 1/4 1/2 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 -2 3 2
Drake Powell 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -6 0 0
Total 45/94 10/41 9/14 16 32 48 28 21 7 20 0 109
Los Angeles Lakers / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LeBron James 30 10/16 0/3 5/7 1 2 3 7 1 3 1 0 24 25 29
Luka Doncic 29 8/18 4/11 4/6 1 5 6 5 1 1 5 0 19 24 19
Jake LaRavia 22 7/9 1/2 3/6 1 4 5 0 1 1 1 0 10 18 18
Deandre Ayton 28 3/5 0/0 1/2 2 6 8 3 3 1 1 0 16 7 15
Marcus Smart 18 3/5 0/2 0/0 2 1 3 1 2 1 1 0 30 6 8
Austin Reaves 21 3/9 1/5 8/10 0 4 4 1 3 2 2 0 10 15 12
Jaxson Hayes 15 3/3 0/0 3/4 1 0 1 2 1 1 0 0 8 9 12
Jarred Vanderbilt 19 2/3 0/1 2/4 1 4 5 3 0 0 0 0 4 6 11
Rui Hachimura 25 2/3 1/2 0/0 0 3 3 0 0 1 1 0 -1 5 7
Dalton Knecht 4 2/5 0/2 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -9 4 3
Bronny James 4 2/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -9 4 5
Drew Timme 6 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -8 2 2
Maxi Kleber 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Gabe Vincent 16 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -9 0 0
Total 46/85 7/31 26/39 10 31 41 25 13 14 12 0 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET124
DEN121
IND122
UTH131
WAS101
NYK132
BRO109
LAL125
MIA115
ATL127
DAL100
BOS110
MIL131
CHI115
OKC128
ORL92
GSW82
PHI100
POR60
PHO54

Par Florian Benfaid
