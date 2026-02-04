Les Lakers se baladent à Brooklyn

Pendant que la NBA s’emballe au rythme des transferts, à l’approche de la « trade deadline », les Lakers en profitent pour s’offrir une promenade de santé chez les Nets (125-109). Poursuivant au passage leur yo-yo au niveau des résultats : victoire, défaite, victoire, défaite et désormais victoire, depuis cinq matches.

Le score est donc sans appel, mais quelque peu flatteur grâce au quatrième quart-temps new-yorkais, et il traduit bien l’écart de niveau entre ces deux formations, aux ambitions diamétralement opposées. L’une préférant perdre pendant que l’autre cherche à grimper au classement.

Tout s’est ainsi joué en première période (69-40), et notamment dans le premier quart-temps, que Los Angeles a remporté 45-23. En shootant à un invraisemblable… 83% de réussite ! Brooklyn n’était pas décidé à défendre, mais bien à améliorer son total de défaites – la neuvième depuis dix matches –, et cet éclat des douze premières minutes n’a jamais pu être effacé.

Les Lakers ont ensuite pu en garder sous le pied, à l’image de LeBron James (25 points, 7 passes) et Luka Doncic (24 points, 6 rebonds, 5 passes), utilisés à peine 30 minutes chacun. En laissant accessoirement Jake LaRavia (18 points à 7/9) et le revenant Austin Reaves (15 points) reprendre confiance dans ce « blowout » grandeur nature.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le retour d’Austin Reaves. Absent depuis le soir de Noël à cause de son mollet, Austin Reaves a pu retrouver les parquets et c’est en sortie de banc qu’il a été utilisé par JJ Redick. Une reprise en douceur pour l’arrière des Lakers, agressif et auteur de 15 points en 21 minutes, en se permettant surtout d’aller chercher ses points en provoquant des fautes et en allant sur la ligne. Il en a également profité pour faire briller LeBron James sur un super « alley-oop » avec la planche. Le « King » qui s’est d’ailleurs aussi fait plaisir sur une autre contre-attaque, avec un « tomahawk dunk » dont il a le secret.

Une mi-temps a suffi à Los Angeles. L’adversité était particulièrement faible, et elle ne doit pas faire oublier les axes de progression, encore nombreux (adresse à 3-points, adresse aux lancers-francs, présence au rebond), mais les Lakers ont en tout cas eu le mérite de faire le travail au Barclays Center. En donnant des minutes à tout le groupe, avant de retourner à Los Angeles après ce « road-trip » de huit matches, bouclé en 5-3. Ils peuvent remercier, pour cela, leur entame idéale où, offensivement, tout a fonctionné pour la bande de JJ Redick, dominatrice dans la peinture et efficace en transition, pour la finir à… 15 sur 18 au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.