Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander se rapproche de Wilt Chamberlain

Si LeBron James est sur une incroyable série de matches à 10 points et plus, avec 1 294 rencontres d’affilée, Shai Gilgeous-Alexander est sur une autre série exceptionnelle. Cette nuit, face aux Blazers, il a signé un 90e match de suite à 20 points et plus. Dans l’histoire de la NBA, seul un joueur a fait mieux, et c’est Wilt Chamberlain.

Le « Stilt » possède les deux meilleures séries du genre avec 126 et 92 matches de suite, et SGA pourrait donc s’intercaler entre les deux séries dans trois rencontres. C’est dire la portée de l’exploit.

Face à des Blazers qui l’avaient battu le 5 novembre dernier, le Thunder n’a pas fait dans la demi-mesure cette nuit, et c’est le MVP 2025 qui a donné le ton avec 17 points dans le premier quart-temps pour permettre aux siens de prendre déjà 21 points d’avance.

En route pour son premier « 50/40/90 » ?

Déchaîné, Gilgeous-Alexander va une nouvelle fois faire preuve d’une grande efficacité avec 37 points à 13/18 au tir, 7 passes décisives en 30 minutes seulement ! Il termine la rencontre avec un 2 sur 3 à 3-points, et c’est ce que retient Mark Daigneault puisque son leader affiche un beau 40% dans cet exercice cette saison.

« Quand on parle de Shai, on parle souvent de sa régularité et de sa confiance en lui » rappelle le coach du Thunder. « En carrière, il n’a pas très bien débuté à 3-points, mais ça n’a pas freiné sa progression. Il a continué à prendre les mêmes tirs, et sa confiance lui a permis de changer les choses. Il faut le féliciter pour avoir insisté, et c’est énorme pour nous car les équipes avaient l’habitude de faire l’impasse sur lui à 3-points. »

Pour être précis, SGA a déjà été plus adroit à 3-points en carrière avec près de 42% à 3-points, dès sa troisième année. Mais cette saison, il n’a jamais été aussi proche du mythique « 50/40/90 », et lorsqu’on regarde de plus près ses stats, on s’aperçoit qu’il n’a jamais fait autant de passes en carrière avec 6.6 passes en moyenne. Un autre signe fort de sa progression.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 17 33:14 53.4 40.4 89.2 0.5 4.4 4.9 6.6 1.7 1.5 1.8 0.9 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.