Stats & Highlights | Les Pistons se font très peur face aux Wizards

Les Pistons ont eu très chaud face aux Wizards d'Alex Sarr (15 points, 15 rebonds). À 14 secondes de la fin, Washington menait ainsi de cinq points et il a fallu deux flèches à 3-points de l'inattendu Daniss Jenkins pour arracher la prolongation. Finalement, malgré 42 points de CJ McCollum, Detroit s'en sort dans l'overtime, avec 46 points, 12 rebonds et 11 passes de Cade Cunningham… même si le meneur a pris 45 tirs dans la rencontre !

Les Pelicans n'ont eux pas tenu le choc face à un Grayson Allen en mode record. Le shooteur des Suns inscrit 42 points, avec un superbe 10/15 à 3-points. C'est un record de tirs lointains pour la franchise de Phoenix…

Victoire maitrisée également pour les Wolves d'Anthony Edwards (35 points, 6 rebonds, 6 passes) sur le terrain d'Utah. Rudy Gobert (14 points, 12 rebonds, 2 contres) et ses coéquipiers ont accéléré après la mi-temps et c'était simplement trop pour une équipe du Jazz trop friable dans sa raquette pour résister.

Detroit – Washington : 137-135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 LAL 121 DET 137 WAS 135 ORL 115 POR 112 MIA 140 CLE 138 CHI 117 SAS 121 DAL 114 MIL 116 PHO 121 NOR 98 UTH 113 MIN 120 LAC 102 ATL 105

Phoenix – New Orleans : 121-98

Utah – Minnesota : 113-120

