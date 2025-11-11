Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Les Pistons se font très peur face aux Wizards

Publié le 11/11/2025 à 7:48 Twitter Facebook

Les Wizards pensaient tenir la victoire à quelques secondes de la fin du match face aux Pistons. Mais ces derniers ont réussi à arracher la prolongation… et finalement un nouveau succès.

Cade Cunningham et les PistonsLes Pistons ont eu très chaud face aux Wizards d'Alex Sarr (15 points, 15 rebonds). À 14 secondes de la fin, Washington menait ainsi de cinq points et il a fallu deux flèches à 3-points de l'inattendu Daniss Jenkins pour arracher la prolongation. Finalement, malgré 42 points de CJ McCollum, Detroit s'en sort dans l'overtime, avec 46 points, 12 rebonds et 11 passes de Cade Cunningham… même si le meneur a pris 45 tirs dans la rencontre !

Les Pelicans n'ont eux pas tenu le choc face à un Grayson Allen en mode record. Le shooteur des Suns inscrit 42 points, avec un superbe 10/15 à 3-points. C'est un record de tirs lointains pour la franchise de Phoenix…

Victoire maitrisée également pour les Wolves d'Anthony Edwards (35 points, 6 rebonds, 6 passes) sur le terrain d'Utah. Rudy Gobert (14 points, 12 rebonds, 2 contres) et ses coéquipiers ont accéléré après la mi-temps et c'était simplement trop pour une équipe du Jazz trop friable dans sa raquette pour résister.

Charlotte – LA Lakers
Orlando – Portland
Miami – Cleveland
Chicago – San Antonio
Dallas – Milwaukee
LA Clippers – Atlanta

Detroit – Washington : 137-135

Detroit / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 38 5/11 3/9 0/0 0 3 3 2 1 1 0 0 +1 13 13
R. Holland II 24 1/4 0/3 3/3 0 1 1 1 4 1 2 0 -14 5 3
J. Duren 40 6/10 0/0 7/11 7 7 14 3 2 2 5 0 -6 19 25
J. Green 38 4/11 1/5 2/2 4 7 11 3 0 1 2 2 +10 11 19
C. Cunningham 45 14/45 2/11 16/18 5 7 12 11 4 5 2 2 +10 46 41
P. Reed 13 4/5 0/0 0/2 4 5 9 0 3 1 0 1 +8 8 16
B. Klintman 7 1/4 1/2 0/0 2 0 2 2 1 0 1 0 -5 3 3
C. Lanier 27 3/7 2/5 0/0 2 1 3 2 0 1 0 0 -2 8 10
D. Jenkins 34 9/17 4/6 2/2 4 4 8 3 3 4 2 0 +8 24 29
Total 47/114 13/41 30/38 28 35 63 27 18 16 14 5 137
Washington / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 26 3/10 0/3 0/0 2 1 3 2 4 3 2 0 -10 6 5
K. George 29 5/10 1/5 3/4 1 3 4 6 5 0 3 1 +3 14 16
A. Sarr 37 7/16 1/5 0/0 2 13 15 2 5 1 3 2 -4 15 23
C. McCollum 43 14/26 5/10 9/11 1 5 6 4 3 1 4 0 +9 42 35
T. Johnson 23 4/7 1/2 1/1 1 3 4 3 0 0 1 0 -1 10 13
M. Bagley III 16 4/6 1/1 0/0 1 1 2 1 1 3 3 3 +3 9 13
C. Kispert 23 3/3 2/2 0/0 2 1 3 2 1 0 0 0 +9 8 13
J. Champagnie 3 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -11 0 -2
C. Whitmore 29 6/11 1/5 7/8 0 2 2 1 3 2 1 0 +3 20 18
M. Branham - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Carrington 35 4/7 3/5 0/0 1 6 7 5 5 0 3 0 -11 11 17
Total 50/96 15/38 20/26 11 35 46 26 28 10 20 6 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105

Phoenix – New Orleans : 121-98

Phoenix / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 23 5/9 4/8 0/0 0 5 5 2 3 1 1 1 +21 14 18
D. Brooks 26 4/13 1/6 9/10 1 4 5 0 2 1 3 0 +7 18 11
M. Williams 20 0/1 0/0 2/2 1 5 6 1 2 1 0 2 +8 2 11
G. Allen 28 12/17 10/15 8/10 1 1 2 4 0 3 1 0 +22 42 43
D. Booker 27 8/13 0/2 3/3 0 0 0 3 0 1 3 0 +4 19 15
N. Hayes-Davis 5 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2
I. Livers 11 1/2 1/2 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 +14 3 5
O. Ighodaro 19 1/2 0/0 0/1 2 3 5 4 1 0 2 1 +8 2 8
R. Dunn 24 1/3 0/1 0/2 1 3 4 3 1 0 3 1 +2 2 3
R. Fleming 9 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 5 5
N. Richards 8 0/0 0/0 2/3 1 4 5 1 1 0 0 0 +7 2 7
K. Maluach 4 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 2 1 +1 0 0
J. Goodwin 23 2/6 0/1 0/0 3 2 5 4 2 3 1 0 +3 4 11
C. Gillespie 13 2/5 2/4 0/0 0 1 1 5 1 1 2 0 +20 6 8
Total 39/78 19/43 24/31 10 32 42 29 18 12 18 7 121
New Orleans / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Looney 16 1/4 0/0 0/0 5 1 6 2 2 1 0 1 -7 2 9
H. Jones 29 3/7 1/3 0/0 1 1 2 4 2 1 1 0 -10 7 9
T. Murphy III 33 6/14 2/7 7/9 4 6 10 4 2 2 6 0 -13 21 21
S. Bey 29 6/14 2/6 1/2 2 5 7 0 2 1 0 0 -17 15 14
J. Fears 31 4/13 3/6 4/4 0 2 2 1 2 3 5 0 -11 15 7
K. Matkovic 17 4/5 1/2 2/2 1 1 2 2 2 0 0 1 -11 11 15
D. Queen 25 5/10 0/1 2/2 2 4 6 1 3 2 3 0 -11 12 13
J. Alvarado 23 2/6 1/3 3/4 0 3 3 4 3 2 1 0 -11 8 11
M. Peavy 16 2/5 0/2 0/0 0 1 1 0 3 0 1 1 -6 4 2
B. McGowens 5 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
J. Hawkins 16 0/3 0/2 1/3 0 1 1 0 1 0 1 0 -18 1 -4
Total 34/83 10/32 20/26 15 25 40 18 23 12 19 3 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105

Utah – Minnesota : 113-120

Utah / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 35 6/15 4/7 5/6 4 4 8 3 4 1 1 0 -10 21 22
J. Nurkic 25 2/11 1/3 1/4 4 6 10 3 3 1 1 0 -13 6 7
S. Mykhailiuk 28 4/13 3/11 0/0 1 2 3 2 2 0 1 0 -17 11 6
K. George 36 9/18 3/11 6/6 0 6 6 6 2 0 3 1 -12 27 28
A. Bailey 28 4/9 0/3 2/2 4 3 7 2 4 3 2 0 -16 10 15
K. Love 17 3/6 2/5 2/2 0 3 3 1 2 0 1 1 +1 10 11
K. Filipowski 26 2/6 1/4 2/2 1 2 3 3 4 0 2 1 +14 7 8
B. Sensabaugh 11 4/6 1/3 1/1 2 2 4 1 0 0 1 0 +11 10 12
I. Collier 16 2/3 0/0 1/1 0 3 3 7 3 0 2 0 -3 5 12
W. Clayton Jr. 18 2/8 2/5 0/0 0 3 3 2 0 0 1 2 +10 6 6
Total 38/95 17/52 20/24 16 34 50 30 24 5 15 5 113
Minnesota / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 34 7/16 1/4 12/13 1 7 8 7 2 3 2 0 +22 27 33
J. McDaniels 35 6/13 1/2 3/3 0 6 6 3 4 2 1 0 +8 16 19
R. Gobert 34 7/8 0/0 0/1 3 9 12 1 5 0 2 2 +8 14 25
D. DiVincenzo 37 4/11 1/8 5/5 0 1 1 2 2 1 1 1 +18 14 11
A. Edwards 38 13/25 5/9 4/4 0 6 6 6 3 0 1 1 +13 35 35
N. Reid 28 3/10 1/7 0/0 1 4 5 3 1 1 1 1 -14 7 9
M. Conley 18 1/3 1/2 2/2 1 1 2 2 0 0 1 0 -13 5 6
J. Clark 13 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 4 1 1 0 -5 2 2
R. Dillingham 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 0 1
Total 42/89 10/33 26/28 7 35 42 25 21 8 10 5 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes