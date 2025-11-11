Victor Wembanyama (38 points) climatise le United Center !

Nikola Vucevic reste figé un instant, le United Center, qui n'était encore jamais tombé cette saison, semble aussi sonné que lui : après une série de dribbles face au pivot des Bulls, Victor Wembanyama vient d'inscrire le panier à 3-points de la gagne. Et de conclure une soirée NBA magnifique pour lui, menant les Spurs vers leur 8e victoire de la saison (117-121).

Cette rencontre entre deux des équipes surprises du tout début de saison a tenu ses promesses. Alors que les Spurs se présentaient à Chicago dans le costume de favoris, les locaux ont crânement défendu leur terrain, malgré l'absence de leur meilleur élément cette année, Josh Giddey, touché à la cheville.

Titularisé à sa place, Kevin Huerter (23 points) a été l'un des principaux dynamiteurs de l'attaque locale, en compagnie de l'ancien de la maison Spurs, Tre Jones, ainsi qu'Ayo Dosunmu (20 points tous les deux). C'est grâce à ce jeu penchant vers l'extérieur que Chicago, mené pendant la majorité de la première période mais devant de peu lors du passage au vestiaire (64-63), a pu s'échapper au score.

À la fin du troisième quart-temps, Tre Jones a fixé pour ressortir le ballon vers Huerter derrière l'arc qui pouvait offrir trois possessions à sa formation (98-89).

Même combinaison deux minutes plus tard, toujours pour Huerter, dans le corner cette fois pour aggraver l'écart (104-91). Les Bulls ont donné l'impression d'avoir les cartes en main, en contrôlant le tempo de la partie.

Les Bulls ont résisté jusqu'au bout

Les Texans ont alors resserré leur défense et surtout eu la bonne idée de servir offensivement à foison leur phénomène, Victor Wembanyama. Impérial à 3-points, le Français a enchaîné les bonnes décisions, refusant par exemple un tir primé pour mieux servir Keldon Johnson sous le cercle (qui manquera, mais Luke Kornet signera la claquette).

Malgré plusieurs longues minutes sans marquer, les Bulls ont gardé plusieurs possessions d'avance jusqu'au « money time » tandis que Stephon Castle (19 points et 11 passes) signait lui aussi une fin de rencontre notable, à la distribution. À moins de deux minutes de la fin, Ayo Dosunmu a converti un gros tir primé pour Chicago (114-109).

Un nouveau dunk de Luke Kornet plus tard, encore servi par Castle, « Wemby » a pris les choses en main : un premier tir énorme derrière l'arc en première intention, puis un second en isolation devant la même victime pour redonner l'avantage à son équipe. Un monstre auquel Kevin Huerter tentera bien de répondre, mais son ballon allait s'écraser sur le cercle.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– « Wemby » majuscule. En plus d'une nouvelle éruption offensive avec d'excellents pourcentages (11/19 aux tirs dont 6/9 de loin, 10/10 aux lancers), il a également compilé 12 rebonds, 5 passes et 5 contres. Pour 50 d'évaluation. Jamais un joueur n'avait, jusqu'ici dans l'histoire de la ligue, cumulé 35 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 tirs primés.

– Les Bulls perdent de leur superbe. Un temps leader à l'Est, les hommes de Billy Donovan affichent aujourd'hui un bilan moins reluisant (6 victoires – 4 défaites). Après des revers à Milwaukee, puis Cleveland, ils viennent de subir une troisième défaite de rang, la première à domicile. Ils n'occupent plus que la 6e place de leur conférence et ce, avant de partir en « road trip » (Pistons, Jazz, Nuggets et Blazers).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.