Les Lakers d’un grand Luka Doncic assurent l’essentiel à Charlotte

Surpris par des Hawks déplumés il y a deux jours, les Lakers devaient réagir à Charlotte, toujours au coeur de leur « road trip » à l'Est. Pour ce faire, ils ont pu s'appuyer sur le retour d'Austin Reaves (24 points, 7 passes, 5 rebonds) et sur l'apport de Rui Hachimura (21 points à 9/12), même si c'est évidemment Luka Doncic (38 points, 7 passes, 6 rebonds) qui a montré la voie.

À l'arrivée, cela donne donc un succès laborieux mais précieux pour Los Angeles, encore privé de LeBron James et qui se rendra maintenant à Oklahoma City pour y défier les champions en titre, mercredi soir.

Quant aux Hornets, emmenés par Miles Bridges (34 points, 8 rebonds, 5 passes) et Kon Knueppel (19 points, 10 rebonds, 9 passes), ils enchaînent un troisième revers d'affilée, tandis que les absences de LaMelo Ball et Brandon Miller continuent de se faire sentir.

La sixième victoire en sept matchs des Lakers s'est principalement construite au retour des vestiaires. La première mi-temps a vu les défenses se faire découper par les attaques et on se doutait que la première équipe qui hausserait le ton sur le plan défensif prendrait une option sur la rencontre.

Ce sont donc les hommes de JJ Redick qui se sont chargés de montrer un tout autre visage dans le domaine et, propulsés de chaque côté par leur trio Luka Doncic – Rui Hachimura – Marcus Smart, ils ont placé le coup d'accélérateur espéré, pour ensuite conserver leur dizaine de points d'avance dans le dernier acte.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Los Angeles a accéléré dans le troisième quart-temps. Les Lakers n'avaient vraiment pas envie de défendre en première mi-temps et, par conséquent, les Hornets en ont profité : 40 points dans le premier quart-temps ! Cela s'est ensuite amélioré dans le deuxième, sans pour autant être flamboyant, avant de clairement monter d'un cran supplémentaire après la pause, avec ce 31-15 infligé à Charlotte. Outre Luka Doncic, fidèle à lui-même et qui s'est laissé aller sur un dunk, les 3-points de Rui Hachimura ont fait la différence, au même titre que l'énergie en défense ou au rebond de Marcus Smart (7 interceptions !).

– Austin Reaves a rejoué. Auteur d'un démarrage canon (près de 31 points, 9 passes et 5 rebonds de moyenne), le meneur/arrière était arrêté depuis trois matchs, à cause d'une blessure à l'aine. De retour dans le cinq des Lakers, il a fait le boulot pour épauler Luka Doncic, malgré sa maladresse à 3-points, qui a globalement duré tout le match mais qui a été compensée par son agressivité pour aller chercher ses points sur la ligne. Pour être au complet, il ne manque désormais plus que LeBron James, Gabe Vincent et Adou Thiero à Los Angeles…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.