Vit Krejci réussit le match de sa vie pour enfoncer les Clippers

Après leur victoire surprise face aux Lakers, les Hawks, toujours sans Trae Young, se rendaient à Los Angeles pour y défier une équipe des Clippers amoindrie, sans Kawhi Leonard ni Bradley Beal. Néanmoins, ce sont bien les locaux qui prennent d'abord les commandes de ce match avec un 12-2 après cinq minutes de jeu. Sur ce premier quart-temps, les hommes de Tyronn Lue sont appliqués en attaque avec 52% de réussite au tir, ce qui leur permet de toujours mener après douze minutes (29-19).

Les Clippers débutent le deuxième acte avec un 7-0 avant que Keaton Wallace ne vienne calmer l'incendie à 3-points (36-22). Vit Krejci (28 points, à 9/13 au tir et 8/10 de loin) se met en route. Il enchaîne deux flèches à longue distance pour ramener les Hawks à six points et contraindre Tyronn Lue à prendre un temps-mort. Après celui-ci, les Clippers n'arrivent pas à enrayer l'attaque d'Atlanta et voient les visiteurs prendre leur premier avantage de la partie après un nouveau tir de loin signé Vit Krejci (42-41).

Jusqu'à la fin de cette première mi-temps, les deux équipes vont rester au coude à coude et rejoignent les vestiaires sur un score de parité (52-52).

Si les Clippers laissent les Hawks passer devant pour commencer la seconde période, ils répondent avec un 10-0 pour reprendre les commandes (66-62), mais Dyson Daniels redonne rapidement l'avantage à Atlanta. De son côté, Vit Krejci réussit un nouveau tir à 3-points, puis il est victime d'une faute sur une de ses tentatives derrière l'arc. Sur la ligne, il convertit deux de ses trois lancers francs pour donner trois longueurs d'avance aux Hawks (77-74).

Vit Krejci ferme la boutique

Au début du dernier acte, Atlanta accélère et prend dix points d'avance (89-79), mais les joueurs de Quin Snyder multiplient les pertes de balle et voient les Clippers revenir à trois points. Pour redonner un peu d'air aux siens, Zaccharie Risacher (11 points, 5 rebonds, 2 contres) inscrit son deuxième tir de loin de la soirée, mais James Harden (35 points, 10 rebonds, 11 passes) lui répond avec deux tirs à 3-points de suite (89-89). Toutefois, la franchise de Los Angeles n'arrive pas à reprendre l'avantage à cause de l'inévitable Vit Krejci, toujours inarrêtable à 3-points.

Dans la dernière minute, le Tchèque réussit son huitième tir primé de la soirée, mais sur la possession suivante, il permet à James Harden de réussir un 3+1 et de ramener les Clippers à trois points alors qu'il ne reste que vingt secondes à jouer. Juste après, Derrick Jones Jr. chipe un ballon dans les mains de Zaccharie Risacher, mais James Harden se précipite avec un tir depuis le logo alors qu'il reste encore plus de dix secondes sur l'horloge et manque sa cible. Les Clippers sont alors contraints d'envoyer Zaccharie Risacher sur la ligne, mais le Français manque ses deux tentatives. Cependant, la longue passe de James Harden pour Nicolas Batum (2 points, 4 rebonds) n'est pas captée par le vice-champion olympique.

Par conséquent, les Clippers s'inclinent 102 à 105 et concèdent une cinquième défaite de rang avant de recevoir les Nuggets ce mercredi.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Clippers coulent encore. Alors qu'ils avaient bien débuté la rencontre et qu'ils ont compté jusqu'à 17 points d'avance, les Clippers ont coulé en seconde période. Comme souvent pour les hommes de Tyronn Lue en ce début de saison, le troisième quart-temps ne leur a pas réussi et ils ont permis aux Hawks de mener les débats. Puis, dans le quatrième quart-temps, ils ont laissé Atlanta prendre dix points d'avance. Si grâce à James Harden, ils ont réussi à revenir dans la partie, cela n'a pas suffi pour repasser devant et s'imposer.

– Un triple-double dans le vide pour James Harden. Justement, en parlant de James Harden, le meneur a tout donné, sans succès. Il finit la partie avec 35 points, dont 19 dans le dernier acte, 10 rebonds et 11 passes pour réaliser son septième triple-double sous les couleurs des Clippers. Il égale ainsi le record de franchise puisque, avant lui, seuls Lamar Odom, Blake Griffin et Bob Kauffman ont réalisé autant de triples-doubles aux Clippers.

– Vit Krejci sort le match de sa vie. Si James Harden n'a pas réussi à ramener la victoire à Los Angeles, c'est parce qu'en face, Vit Krejci a pris feu. Déjà à la mi-temps, il pointait à 17 points à 5/7 derrière l'arc. Si au début de la seconde période, il a été plus discret, c'est lui qui scelle le sort de ce match. À 36 secondes de la fin de la rencontre, il réussit son huitième tir de loin de la soirée qui donne sept points d'avance à Atlanta. Heureusement pour son équipe, la faute qu'il commet sur James Harden juste après n'a pas permis aux Clippers de revenir. Ainsi, le Tchèque finit la partie avec 28 points à 9/13 au tir et 8/10 de loin en 30 minutes de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.