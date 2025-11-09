Zaccharie Risacher et le collectif des Hawks font la leçon aux Lakers

Sensation à Atlanta. Pourtant privés de quantité de joueurs cadres (Trae Young, Kristaps Porzingis, Jalen Johnson…), les Hawks n'ont eu aucune difficulté pour repousser, avec la manière forte (122-102), des Lakers qui comptaient également leurs absents (LeBron James, Austin Reaves…).

Mais qui, en la présence de Luka Doncic et au regard de leur gros début de saison, se posaient en favoris logiques de cette partie. Problème : l'équipe d'en face a joué comme dans ce qui s'est rapproché d'un rêve niveau collectif. En l'absence des meilleurs marqueurs locaux, tous les joueurs mobilisés par Quin Snyder ont apporté quelque chose.

À commencer par un Dyson Daniels qui, comme il l'avait annoncé en amont de la reprise, s'est posé en très bon stabilisateur de l'attaque des Hawks. Avec à la clé, un nouveau record en carrière à la distribution (13 passes avec 10 points). À ses côtés, Mouhamed Gueye s'est également offert un record en carrière avec 21 points.

La rupture dans le troisième quart-temps

C'est simple, tous les titulaires des Hawks ont passé la barre symbolique des 10 points, de même que deux joueurs du banc, qui ont apporté 17 points chacun. Dans cette affaire, Zaccharie Risacher, auteur de 19 points, n'a pas été en reste. D'autant que le Français a joué un rôle dans le moment de bascule de cette partie dans le troisième quart-temps.

Car si les locaux bénéficiaient déjà d'une avance confortable (68-54) à la pause, ils ont explosé la défense adverse dans la troisième période. Et ce, à la faveur d'un 22-7 au cours duquel le Français a notamment sanctionné à deux reprises à 3-points. Pour l'anecdote, l'écart en faveur d'Atlanta a grimpé à 26 unités dans cette période (30 en tout), du jamais vu à ce stade d'un match dans l'histoire de la franchise face aux Lakers depuis 1959.

Voyant son équipe être trop brouillonne en attaque – avec des ballons perdus générant 36 points pour l'adversaire -, et incapable de contenir les assauts en contre-attaque des Hawks (22 à 8), JJ Redick a carrément préféré sortir ses titulaires à 18 minutes de la fin du match.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Une démonstration collective. Sur les 48 tirs convertis par les Hawks dans cette partie, 37 sont venus de passes décisives, un nouveau record pour eux cette saison. C'est dire à quel point le ballon a circulé pour eux, dans un jeu simple avec l'envie permanente d'aller de l'avant, de fixer pour mieux ressortir les ballons. Tout en prenant soin du cuir : 11 « turnovers » seulement. Qui dit bonne circulation, dit plus de ressources exploitées en attaque. Sept joueurs locaux ont ainsi apporté 10 points ou plus. La défense adverse ne s'attendait sans doute pas à pareille fête…

– Pas de carton ni de quatrième quart-temps pour Luka Doncic. Le Slovène débarquait à Atlanta avec une impressionnante moyenne de 40 points ; il en repart avec sa plus petite sortie de l'année. Logique dans le sens où il n'a plus rejoué après le milieu du troisième quart-temps. Avant cela, il avait quand même eu le temps de signer quelques étincelles, à l'instar d'un tir primé depuis le logo. Mais l'homme en double-double a aussi perdu deux ballons de suite avant de sortir. Dont une perte de balle sur une banale remontée de balle qui a permis à Zaccharie Risacher de s'envoler au dunk en « windmill » sans que Luka Doncic ne soit en capacité de revenir en défense.

– La sensation Mouhamed Gueye. Une séquence résume parfaitement la soirée du Sénégalais et de son équipe. Dans ce fameux troisième quart-temps remporté par Atlanta (30-18), l'ailier-fort s'est offert un petit bijou de finition « up and under » main gauche, tout en finesse. Mais le plus marquant est que, tandis que Luka Doncic a cherché à relancer dans la foulée l'attaque californienne avec une longue passe, Gueye s'est replié suffisamment bien pour dévier la passe en question. S'en est suivi une autre belle séquence des Hawks avec 9 transmissions du ballon sur une même possession qui ont généré un tir parfaitement ouvert pour Risacher.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.