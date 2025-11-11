D’un incroyable tir, Desmond Bane sauve le Magic au buzzer !

Que d'émotions ! Les fans du Kia Center sont en effet passés par tous les états cette nuit, à l'occasion de la réception de Blazers coriaces. Au terme d'un rude combat, et après avoir vu la défaite de près, il a fallu un coup de génie signé Desmond Bane (22 points) pour sauver la soirée et permettre à Orlando de renouer avec la victoire.

Grâce à son panier miraculeux, l'arrière a également sauvé Paolo Banchero (28 points, 9 rebonds) d'une fin de partie délicate qui aurait pu coûter très cher au Magic. A l'arrivée, tout est bien qui fini bien !

Durant la première mi-temps, Portland a tout tenté pour essayer de déstabiliser les Floridiens, avec de la zone en défense par séquence, et aussi de l'agressivité en attaque pour empêcher le Magic de se détacher. Mais ce Magic a les épaules solides, au sens propre comme au figuré, notamment au regard des carrures du trio Bane-Banchero-Carter Jr.

Les Blazers ont de la ressource

Desmond Bane a participé au scoring puis à la passe, notamment pour trouver Wendell Carter Jr sur un énorme poster dunk face à Deni Avidja. Wendell Carter Jr. a également fait sa part en restant agressif près du cercle, de même que Paolo Banchero, dont le 2+1 en fin de première période a permis à Orlando de garder la tête à l'heure du repos (59-56).

La paire Sharpe-Avdija a continué de poser des problèmes aux locaux, avec notamment trois paniers dont un 2+1 en transition de Shaedon Sharpe pour ramener le score à 66-65. Franz Wagner a relancé la machine, puis les 3-points de Wendell Carter Jr et Paolo Banchero, auteur d'un dunk dans la foulée, ont rebattu les cartes (76-69).

Mais les Blazers ont eux aussi de la ressource et l'ont prouvé sur la fin de match, notamment lorsque Deni Avdija a répondu par un 2+1 en se tordant la cheville.

L'ailier israélien a serré les dents, et même lorsque l'écart est monté à +13 à moins de 9 minutes de la fin sur un 3-points de Franz Wagner (96-83). Le trio Sharpe-Avdija-Grant a tenu la baraque mais Orlando pointait toujours à +9 à deux minutes du terme grâce à un nouveau lay-up de Desmond Bane main gauche (110-101).

Paolo Banchero de l'ombre à la lumière

Portland a bien failli réussir le braquage de la soirée, notamment après les deux paniers à 3-points de Deni Avdija qui ont glacé le Magic, incapable de reprendre le dessus (110-109). Paolo Banchero a failli tout gâcher, en manquant deux lancers au pire moment puis en faisant faute sur le alley-oop sur remise en jeu entre Toumani Camara et Jerami Grant, offrant un lancer-franc en plus à Grant pour faire passer Portland à +2 à 10 secondes de la fin (110-112) !

Paolo Banchero s'est rattrapé sur le fil, en égaliser avec un lay-up éclair (malgré un nouveau lancer raté au passage) puis surtout en volant le ballon des mains de Jrue Holiday pour donner une dernière chance au Magic, à 1.9 seconde de la fin ! Sur la remise en jeu, Franz Wagner a essayé de trouver Paolo Banchero avant de se raviser sur Desmond Bane. Bon choix : l'arrière a dégainé un “catch-and-shoot” en déséquilibre sur la tête de Toumani Camara pour délivrer le Kia Center !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane sauve Paolo Banchero. Les oreilles de Paolo Banchero auraient sifflé si Portland avait réussi à repartir avec la victoire. L'ailier a multiplié les boulettes dans le final, particulièrement en manquant trois lancers au total, et en faisant faute en prime sur Jerami Grant. Heureusement pour lui, son interception sur Jrue Holiday a tout changé et Desmond Bane a surgi au meilleur moment pour lui sauver la mise. Paolo Banchero a d'ailleurs été le premier à prendre Bane dans ses bras après son panier.

– Première. Après avoir été justement chahuté par toute l'équipe et le staff pour son panier miraculeux, Desmond Bane a concédé que Jamahl Mosley avait initialement dessiné un système pour Paolo Banchero. Ce dernier bien pris, c'est finalement lui qui a eu le responsabilité de mettre le tir de la gagne. Il a également confié que ce “buzzer beater” était une grande première pour lui depuis ses débuts en NBA.

– Jusqu'où ira Deni Avdija ? Sur la lancée de sa fin de saison dernière, l'ailier des Blazers est en route pour le titre de “Most Improved Player” s'il continue sur cette voie ! Il a encore été partout hier, initiant bien souvent l'attaque, créant les décalages par ses drives, pour aller au bout ou pour mieux ressortir à destination de ses coéquipiers. Encore un match plein à son actif à l'arrivée, avec ses deux paniers à 3-points en guise de bouquet final qui ont bien failli jouer un vilain tour au Magic.

– Deuxième. Le saviez-vous ? Robert Williams III n'hésite pas à dégainer de loin ! L'ancienne tour de contrôle de Boston avait déjà pris 8 tirs à 3-points au cours de sa carrière pour une tentative réussie avant ce match. En confiance, le pivot ne s'est pas démonté cette nuit lorsqu'il a reçu le ballon dans le corner et s'est parfaitement exécuté pour transpercer le filet, à la surprise générale ! C'est donc son deuxième panier à 3-points en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.