Comment les Mavericks comptent répondre à la défense des Celtics ?

L’ambiance était détendue lors de l’entrainement des Mavericks samedi en fin de matinée sur le parquet du TD Garden de Boston. Musique à fond, concours de tirs, grands sourires, les hommes de Jason Kidd ont tourné la page d’un Game 1 où ils ont été outrageusement dominés par les Celtics.

Ce n’est pas une situation inédite pour les Mavs. Au contraire même… A l’exception du Game 1 à Minnesota lors du dernier tour, ils avaient toujours perdu le premier match de leurs autres séries avant de remporter le Game 2 à l’extérieur. Contre les Clippers, ils avaient perdu le Game 1 de 12 points, et gagner le Game 2 de 3. Contre le Thunder, ils ont perdu le Game 1 de 22 points, et gagner le suivant de 9.

Leur défaite de 18 points dans la nuit de jeudi à vendredi ne les fait donc pas paniquer. Le lendemain, ils ont entamé leur préparation du Game 2 en regardent la vidéo de la première rencontre pour comprendre ce qu’ils devaient changer. Le premier ajustement était d’ailleurs facile à identifier.

« On doit les mettre mal à l’aise dès le début du match. Lors du Game 1, on a mis trop de temps à rentrer dans le match » expliquait le rookie Dereck Lively II. « On aurait dû les agresser en premier, au lieu d’endosser le rôle de l’agressé. »

Le repli défensif, les pertes de balles…

Ce constat a sauté aux yeux de tous ceux qui ont vu le premier match. Les Mavs n’hésitaient d’ailleurs pas à expliquer que les nerfs et la pression des Finals face à une équipe de Boston qui n’en est pas à son premier rodéo a contribué à leur mauvais premier quart-temps. Ils devront montrer un tout autre visage lors du Game 2, en particulier en défense.

« On doit les forcer à jouer à l’intérieur de la ligne à 3-points, c’était le message principal de notre séance vidéo, » nous disait Daniel Gafford. « Et puis, être plus appliqué dans notre repli défensif et ne pas perdre autant de ballons. »

Les Celtics ont en effet pris 42 tirs à 3-points pour 16 réussites contre seulement 7/27 pour Dallas. Les Mavericks devront soit imiter le pourcentage de réussite de leurs adversaires, soit réduire leur volume de tirs pour avoir une chance de gagner le second match.

« À l’exception du premier quart-temps, on a fait un bon match, » estime P.J. Washington, se voulant rassurant mais également critique de la performance de son équipe. « Ils ont marqué sept 3-points en premier quart-temps, dont beaucoup en transition. C’est inacceptable à ce moment de l’année. On doit mieux sortir sur leurs shooteurs pour contester leurs tirs. On leur a donné trop de tirs ouverts lors du Game 1. Ceci dit, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Je crois qu’ils étaient à 5/15, c’est le type de pourcentage que l’on souhaite. On doit faire un meilleur boulot pour les obliger à prendre les tirs qu’on veut leur faire prendre. »

Mieux défendre sur le un-contre-un

Ça commencera par tenir les un-contre-un. Lors du Game 1, les Celtics ont systématiquement battu leur vis à vis pour attaquer le cercle, forcer l’aide, et ressortir sur des shooteurs ouverts. Gafford et Lively ont eu du mal mais Luka Doncic, ciblé par le plan de jeu de Boston, également.

Les Mavericks peuvent cependant aider leur défense en étant également plus disciplinés en attaque. Joe Mazzulla avait décidé de défendre Luka Doncic et Kyrie Irving en un-contre-un ou en switchant sur tous les écrans pour ne pas compromettre son socle défensif. Dallas a perdu beaucoup de temps, jouant lentement, pour trouver la solution. Ils n’ont jamais trouver leur rythme face à une défense qui a éliminé le alley-oop et les 3-points dans les corners de leur répertoire. Résultat : neuf passes décisives seulement, dont une pour Luka Doncic.

Nous avons donc demandé à P.J. Washington comment les trois autres joueurs de Dallas peuvent aider Luka Doncic et Kyrie Irving quand les Mavs sont défendu de la sorte.

« On doit être plus précis dans notre façon d’attaquer, en ciblant la personne que l’on veut attaquer, en débutant nos possessions plus rapidement, mais aussi en donnant à Luka et Kyrie plus d’espaces, » nous détaille le pivot de Dallas. « Ce sont des joueurs géniaux et on s’attend à ce qu’ils sortent des performances de folie chaque soir mais il faut aussi qu’on fasse notre boulot pour les mettre dans les meilleurs conditions possibles. Après, c’est rien de très compliqué. C’est même l’inverse, il faut qu’on garde notre jeu aussi simple que possible. »

Daniel Gafford et Dereck Lively II avouaient d’ailleurs que la défense de Boston a réussi lors de ce premier match à sortir les Mavericks de leur zone de confort. Le rookie se voulait toutefois confiant avant le Game 2.

« On est tombé dans le piège de jouer comme ils voulaient nous faire jouer. On doit jouer notre jeu et on doit les forcer à être en rotation pour pouvoir se créer des tirs ouverts, » nous disait-il. « Ils ont switché sur tous les écrans et ça a éliminé nos alley-oop, mais ce n’est pas la première fois qu’on joue face à ce genre de défense. On sait comment attaquer ce genre de défense, et je pense qu’on sera à même de jouer notre jeu lors du prochain match. »

Réponse dans la nuit de dimanche à lundi !

Propos recueillis à Boston.