Dejounte Murray égale encore son record en carrière

Le 3 mars puis le 30 octobre 2023. Puis le 8 mars 2024. Ces trois dates représentent les soirs où Dejounte Murray a inscrit 41 points dans une rencontre. Dans cette troisième occurrence, face aux Grizzlies, il a donc égalé pour la deuxième fois son record en carrière.

Avec une prestation très solide puisqu’il a shooté à 17/25 avec un joli 6/10 à 3-pts, ajoutant aussi 7 rebonds et 6 passes. Régulier, il a marqué 12 points en premier quart-temps, 9 dans le deuxième puis 13 dans le troisième et enfin 7 dans le dernier.

« J’ai pris ce qu’on m’a donné et j’ai mis des tirs », commente-t-il. « C’est toujours agréable de mettre des shoots mais le plus plaisant, c’est de jouer ensemble et d’avoir des coéquipiers qui nous cherchent et on les cherche aussi, pour faire le choix juste. »

Les deux coaches ne peuvent qu’admirer la prestation de l’ancien des Spurs, décisif dans la victoire des siens. « Il a contrôlé le match. Il a fait un match très cérébral, avec de grosses statistiques. Ses paniers ont été importants », commence son entraîneur Quin Snyder. « Il a très bien shooté. Je lui tire mon chapeau, il a été excellent et on a été un peu en retard pour nous ajuster », ajoute Taylor Jenkins.

Privé de Trae Young à ses côtés, blessé et absent pour plusieurs semaines, Dejounte Murray était-il conscient qu’il allait encore égaler son record ? « Je joue au basket, c’est tout. Je n’ai jamais été un gars qui joue pour les statistiques. Je suis comme ça », répond-il.



Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.