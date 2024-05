Stats & Highlights | Les Wolves et les Bucks engrangent les victoires

Ce ne fut pourtant pas simple pour Milwaukee, qui a dû s’arracher pour battre les Pistons. Il faut dire que les Bucks ont perdu Giannis Antetokounmpo, expulsé pour un regard un peu trop provocateur dans le 3e quart-temps…

Soirée beaucoup plus tranquille pour les Wolves, toujours impressionnants en défense face à des Pelicans privés de Zion Williamson et CJ McCollum. Rudy Gobert (17 points, 21 rebonds, 2 contres) et les siens ont ainsi pris le large dans le deuxième quart-temps pour ne plus jamais se retourner. Et engranger un quatrième succès consécutif.

Toujours aucun succès à domicile pour Memphis, cette fois battu par le Heat de Bam Adebayo (30 points, 11 rebonds) et d’un Jaime Jaquez Jr. qui inscrit le 3-points de la victoire. Mauvaise nouvelle pour Miami : la cheville de Tyler Herro a tourné dès le premier quart-temps et il sera absent « quelques semaines ».

Avec 43 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a de son côté contrôlé Cleveland tandis que les Kings ont dû aller en prolongation pour résister aux Blazers de Jerami Grant (38 points). Domantas Sabonis a flirté avec le triple-double (27 points, 11 rebonds, 9 passes) et Malik Monk a inscrit les deux lancers-francs de la gagne.

En amont, les Wizards et les Pacers avaient pu laisser parler leur attaque, Bilal Coulibaly se contenant de 6 points (et 5 fautes) en 30 minutes, le Français ayant toutefois fait partie du groupe ayant creusé l’écart.

Charlotte – Washington : 116-132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Indiana – Utah : 134-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Memphis – Miami : 102-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Milwaukee – Detroit : 120-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Minnesota – New Orleans : 122-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Oklahoma City – Cleveland : 128-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 116 WAS 132 IND 134 UTH 118 PHI 106 BOS 103 BRO 100 LAC 93 NYK 126 SAS 105 CHI 115 PHO 116 HOU 128 LAL 94 MEM 102 MIA 108 MIL 120 DET 118 MIN 122 NOR 101 OKC 128 CLE 120 DAL 116 TOR 127 DEN 108 GSW 105 SAC 121 POR 118

Sacramento – Portland : 121-118 (a.p.)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.