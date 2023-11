Nuggets – Warriors : le dernier mot pour Nikola Jokic !

Malgré les absences de Jamal Murray côté Nuggets, et celles de Draymond Green et de Gary Payton II côté Warriors, ce duel entre les deux derniers champions a tenu toute ses promesses. Au final, ce sont les 35 points et 13 rebonds de Nikola Jokic qui ont permis à Denver de s’en sortir de justesse face à des Warriors qui se sont battus pendant tout le match mais ont manqué de jus dans le money time.

Dès les premières minutes du match, la taille et la férocité de Denver, en particulier du trio Jokic – Porter Jr. – Gordon, étouffent les Warriors des deux côtés du terrain. Stephen Curry est marqué à la culotte par Kentavious Caldwell-Pope et les Nuggets prennent facilement douze points d’avance (25-13).

Un banc des Warriors efficace

Il faut l’entrée de Chris Paul aux côtés de la classe biberon de Golden State pour voir les Dubs enfin entrer dans leur match. Ils haussent le ton en défense, trouve du rythme de l’autre côté, et recollent au score (36-36). Malgré le sursaut de Stephen Curry et de Klay Thompson, ce sont deux tirs primés de Nikola Jokic et d’Aaron Gordon qui permettent à Denver de virer en tête à la pause (53-47).

Si Nikola Jokic prend les choses en main, il est en revanche trop esseulé. Ses coéquipiers ne marquent que 4 de leurs 15 tirs mais 14 points du Serbe face à Kevon Looney et au rookie Trayce Jackson-Davis gardent Denver en tête (63-55). Les Warriors répondent cependant à chaque fois. L’adresse de Stephen Curry et leur activité défensive les ramènent à égalité, avant que leur deuxième cinq, grâce à Chris Paul, Moses Moody et Jackson-Davis, ne les mette devant d’une courte tête avant le dernier quart temps (78-76).

Stephen Curry a la balle d’égalisation

Michael Porter Jr et Reggie Jackson retrouvent alors leur adresse et Denver repart à l’attaque (92-87). Malgré un contre illégal oublié par les arbitres sur un lay-up de Stephen Curry, les Warriors répondent de nouveau avec deux alley-oops de Kevon Looney pour Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga (97-97).

Denver s’en remet alors à Jokic poste bas, tandis que Golden State enchaine les tirs courts (103-98). Le match semble terminé mais les hommes de Steve Kerr parviennent à se donner une dernière chance grâce à un 3-points de Curry et deux lancers ratés de Nikola Jokic (107-105).

Plutôt de jouer la gagne, Stephen Curry attaque le cercle et rate un lay-up main gauche pourtant ouvert. Denver peut souffler, alors que le ballon glisse des mais de Klay Thompson sur une dernière contre-attaque, et faire le break en tête de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jambes lourdes et grand cœur pour les Warriors. Pour leur huitième match dans une huitième ville différente, dont sept matchs à l’extérieur, les Warriors ont manqué d’énergie en début de match et dans les dernières minutes mais ont réussi à rester dans le match et à faire frémir la Ball Arena grâce à un banc qui continue d’être performant. Sans Draymond Green et Gary Payton Jr, Kuminga, Moody, Jackson-Davis, Podziemski et Chris Paul ont tous répondu présent et ont permis de relancer les titulaires. Les Warriors ont échoué de peu mais ils peuvent être fiers de leur match. De bon augure avant d’enchainer six matchs de suite au Chase Center contre les Cavs, les Wolves deux fois, le Thunder deux fois, et les Rockets.

– Le banc de Denver passe au travers. Deux jours après avoir offert la victoire aux Nuggets à La Nouvelle-Orléans, le banc de Mike Malone était cette fois aux abonnés absents. Ils n’ont marqué que 12 points, contre 42 à celui de Golden State, à seulement 4/11 aux tirs. Peu surprenant compte tenu de la jeunesse de Denver. Les fans des Nuggets auront sûrement droit aux montages russes du développement de leurs jeunes joueurs toute la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Même touché à la main droite, le double MVP a été central à la victoire des siens. Avec 35 points, 13 rebonds et 5 passes, il a tenu son équipe à bout de bras en troisième quart-temps avant de faire la différence en fin de match. Il a également été attaqué sans relâche par le mouvement offensif des Warriors.

✅ Reggie Jackson. Ses 20 points et 6 passes ont été essentiels tant le banc est passé au travers. De quoi lui donner confiance pour pallier l’absence de Jamal Murray.

✅⛔ Stephen Curry. L’autre double MVP a été maladroit (23 points à 6/17 aux tirs et 6/13 à trois points) mais a permis aux Warriors d’espérer jusqu’à la dernière minute.

⛔ Dario Saric. Titulaire à la place de Draymond Green, le Croate (4 points, 0/3 à 3-points, 8 rebonds) n’a pas pesé sur la rencontre lors de ses 26 minutes de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.