Les Nuggets devront patienter avant de revoir Jamal Murray

Premier coup dur dans la saison des champions en titre, puisque Michael Malone a annoncé en conférence de presse que la blessure aux ischio-jambiers de Jamal Murray nécessiterait plus de temps de repos que prévu.

« Nous allons continuer de discuter avec les médecins, mais sa blessure n’est pas une blessure d’un match ou deux », a indiqué le coach de Denver. « Voilà ce que je sais. [Son absence] sera plus longue que ce que nous voudrions, mais il faut prendre du recul, avoir une vue d’ensemble, et s’assurer que nous le mettons en position d’être rétabli et en bonne santé avant de revenir. C’est une blessure qui peut s’aggraver et persister, ce que nous ne voulons pas voir se produire. »

Des propos qui font écho à ceux prononcés par ce même Michael Malone, après la rencontre face aux Bulls qui avait vu le meneur canadien se blesser : « On est toujours préoccupé par ce type de blessure, parce qu’elles peuvent s’installer pendant un bon moment. On doit être intelligent pour la gérer », confiait-il alors.

Lieutenant de Nikola Jokic, Jamal Murray (16.3 points, 7.4 passes) visait cette saison ses premières sélections au All-Star Game et dans une All-NBA Team, notamment pour faire sauter la banque l’été prochain.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.