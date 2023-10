Les Nuggets prêts à offrir plus de 300 millions de dollars à Jamal Murray !

Tel Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell ou Brandon Ingram, Jamal Murray est éligible cet automne à une prolongation de contrat chez les Nuggets. Mais, comme les trois joueurs précédemment cités, il ne signera rien avant l’été prochain.

« Nous leur en avons parlé et ils ont choisi de patienter, c’était une décision judicieuse pour eux », confie Calvin Booth, le GM de Denver, concernant les intentions du meneur et de ses représentants.

Une « décision judicieuse » car, en patientant quelques mois supplémentaires avant de prolonger, Jamal Murray se donne la possibilité de toucher bien plus d’argent. Surtout s’il intègre, en fin de saison 2023/24, l’un des trois meilleurs cinq NBA pour la première fois de sa carrière…

« Il est vraiment concentré, je pense qu’il va connaître une grosse saison », annonce Calvin Booth, à propos du Canadien. « Nous nous attendons à lui offrir sans doute le supermax, il fera sans doute partie d’une All-NBA Team. Tout le monde sait que c’est un sujet, donc autant en parler. Il sait évidemment que la carotte est là pour lui, mais au-delà de la récompense financière, c’est un compétiteur et je pense que, même s’il ne le dit pas à voix haute, il l’aura certainement à l’esprit et il abordera la saison de cette manière. Tout est lié. Tout le monde sait que c’est un excellent joueur de playoffs, mais s’il réalise une excellente saison régulière et intègre une All-NBA Team, ce sera comme s’il faisait d’une pierre deux coups. »

En jeu ? 303 millions de dollars !

Pour Jamal Murray, sacré champion NBA pour la toute première fois en juin dernier, le « supermax » dont il est ici question équivaudrait à recevoir… 303 millions de dollars sur cinq ans de la part des Nuggets !

« Ça mettra évidemment un coup à notre salary cap, mais j’adore voir les gens atteindre leur potentiel. Donc, s’il atteint son objectif et intègre une All-NBA Team, je sais que Josh [Kroenke] et [Stan Kroenke] sont de grands fans de Jamal, donc on fera ce qu’on a à faire », concède ce même Calvin Booth.

Un Calvin Booth qui, comme Michael Malone, « espère » voir Jamal Murray (20.0 points, 6.2 passes et 4.0 rebonds de moyenne en 2022/23) être retenu pour son premier All-Star Game en février prochain. Histoire qu’il confirme, l’année de ses 27 ans, sa place parmi les meilleurs meneurs de la ligue…

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.