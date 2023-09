Giannis Antetokounmpo remet un coup de pression aux Bucks

Dans une semaine, les Bucks auront la possibilité de proposer une nouvelle prolongation de contrat à Giannis Antetokounmpo. Leur joueur vedette est déjà sous contrat jusqu’en 2026, mais sa franchise peut lui proposer une extension de contrat de 173 millions de dollars sur trois ans.

Dans l’immédiat, le « Greek Freak » ne veut pas en entendre parler, et il ne pense qu’à gagner un nouveau titre après le retentissant échec de la saison passée. Pour la deuxième fois, en quelques jours, il remet ainsi un coup de pression sur ses dirigeants. S’il sent qu’il n’y a pas une volonté commune de gagner chaque année le titre, il ira voir ailleurs !

« S’il y a une meilleure situation pour que je gagne le trophée Larry O’Brien, je dois m’orienter vers cette meilleure situation »

« Tant que nous jouons et que nous abordons chaque match comme il faut et que nous nous sacrifions tous pour un objectif commun, je peux me voir chez les Bucks pour le reste de ma carrière », déclare-t-il au micro du podcast 48 minutes. « Mais à partir du moment où j’ai l’impression que les gens ne sont pas aussi déterminés que moi à obtenir, je ne le suis pas. Je suis un joueur des Bucks de Milwaukee, mais aussi et surtout un winner. Je veux gagner et je dois faire tout ce qu’il faut pour gagner et s’il y a une meilleure situation pour que je gagne le trophée Larry O’Brien, je dois m’orienter vers cette meilleure situation ».

Quant à cette prolongation de contrat, il a déjà prévenu qu’il préférait attendre dans un an. Voire plus, puisqu’il a la possibilité d’être free agent en 2025.

« L’été prochain, ce serait plus logique pour les deux parties. Mais même à ce moment-là, je ne sais pas », a-t-il prévenu. « Je ne pourrais pas être la meilleure version de moi-même si je n’ai pas la certitude que tout le monde est sur la même longueur d’onde, que tout le monde vise un titre, et va sacrifier du temps loin de sa famille comme je le fais. Si je ne ressens pas cela, je ne signerai pas ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.