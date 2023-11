La blessure de Jamal Murray, seul petit nuage dans le ciel de Denver

Vainqueurs cette nuit des Bulls, les Nuggets ont confirmé leur très bon début de saison (6 victoires – 1 défaite), et ils sont toujours invaincus à domicile avec quatre succès en quatre matches. Le départ de Bruce Brown semble déjà digéré, et tout serait parfait si les champions en titre n’avaient pas perdu Jamal Murray au début du deuxième quart-temps.

Le meneur des Nuggets a ressenti une alerte derrière la cuisse, et il a rejoint directement les vestiaires sans passer par le banc. Mike Malone prévient que c’est le genre de blessure qui peut trainer en longueur… D’autant que Jamal Murray souffre de cette cuisse depuis le « training camp ». « On est toujours préoccupé avec ce type de blessure » confirme le coach de Denver. « Parce qu’elles peuvent s’installer pendant un bon moment. On doit être intelligent pour la gérer ».

Il faut s’attendre à ce que Jamal Murray soit ménagé dans les jours à venir, et peut-être qu’il passera des examens pour connaître la gravité de cette alerte. « Pour l’instant, je n’en ai pas parlé avec le staff » ajoute Mike Malone.

Reggie Jackson se relance

En attendant, cette sortie prématurée a permis à Mike Malone de faire davantage jouer Reggie Jackson, mais aussi Collin Gillespie. Le premier, arrivé en fin de saison passée, pourrait en profiter pour retrouver son meilleur niveau, et surtout travailler ses automatismes avec les titulaires.

« J’essaie de m’adapter à l’environnement », confie Reggie Jackson. « J’ai essayé de comprendre comment ne pas tout gâcher et d’être agressif dans les secteurs où je peux l’être. Ce groupe sait vraiment comment jouer les uns avec les autres, donc vous devez être dans le bon espace et cela rend les choses plus faciles ».

Quant à Collin Gillespie, il n’oubliera pasce match face aux Bulls. Après une saison blanche, en raison d’une fracture de la jambe, l’ancien meneur de Villanova a profité de la soirée pour jouer 12 minutes, et surtout inscrire ses premiers points en NBA.

« Des assistants sont venus me dire de me tenir prêt » raconte Collin Gillespie. « On ne savait pas ce qui se passait avec Jamal. Et quand on est revenu aux vestiaires, il avait déjà pris sa douche ».

Les Nuggets toujours aussi patients avec les grands blessés

Meilleur pote de Christian Braun, le 3e meneur des Nuggets a reçu une belle ovation du public, mais aussi du banc après son premier panier. De quoi ravir Mike Malone, qui a remercié ses dirigeants de l’avoir conservé malgré une saison blanche.

« Nous ne sommes pas cruels. Collin a souffert d’une terrible blessure après une Summer League (2022) très impressionnante, et la chose la plus facile à faire était de l’écarter et de trouver quelqu’un qui puisse nous aider » rappelle Mike Malone. « Mais je reconnais que le GM Calvin (Booth), le propriétaire Josh (Kroenke) et toute la franchise ont eu du mérite parce que nous avons cru en Collin. Le soir de la Draft, j’espérais qu’il ne soit pas sélectionné avant parce que nous le voulions vraiment. »

Et Mike Malone de rappeler que les Nuggets ont toujours su se montrer patients avec les blessés. « Le fait de le voir subir cette blessure, rater toute l’année dernière – comme Jamal, comme Michael (Porter)… Il y a des jours sombres quand on vit ça, et de le voir s’en sortir et être capable d’aller jouer dans un match important et de bien jouer, on a juste envie de le serrer dans ses bras ».