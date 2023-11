Stats & Highlights | Les Mavericks suivent le rythme fou des Nuggets !

Avant une pause d’une soirée, journée électorale oblige, on a vécu une soirée importante puisqu’il n’y a plus d’équipe invaincue en NBA. Après avoir fait tomber les Nuggets, les Wolves ont eu la peau des Celtics. Résultat : comme les Nuggets et les Mavericks se sont imposés, les Celtics ne sont plus numéros 1 au classement NBA !

On retiendra d’ailleurs que Dallas a bien négocié son déplacement à Orlando avec un Luka Doncic à 29 points, malgré un choc à la tête. Vainqueurs à Brooklyn avec un immense Giannis Antetokounmpo, les Bucks grimpent sur le podium de la conférence Est. Toujours à l’Est, les Bulls se réveillent, et en collent 130 à Utah !

À l’Ouest, troisième victoire de suite des Rockets, qui s’imposent encore face aux Kings. C’est la 3e défaite de rang de Sacramento.

Orlando – Dallas : 102-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 109 GSW 120 IND 152 SAS 111 ORL 102 DAL 117 PHI 146 WAS 128 BRO 125 MIL 129 MIA 108 LAL 107 NYK 111 LAC 97 CHI 130 UTH 113 HOU 122 SAC 97 MIN 114 BOS 109 OKC 126 ATL 117 DEN 134 NOR 116

Brooklyn – Milwaukee : 125-129

Chicago – Utah : 130-113

Houston – Sacramento : 122-97

Oklahoma City – Atlanta : 126-117

