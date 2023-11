Les Pacers explosent les Spurs d’un Victor Wembanyama maladroit

Malgré le « back-to-back » et la prolongation de la veille, Victor Wembanyama est bien en tenue avec San Antonio pour ce déplacement dans l’Indiana.

Déplacement qui ne démarre pas comme espéré pour les Spurs, pris à la gorge d’entrée et complètement dépassés face à la furie offensive des Pacers, que ce soit à l’intérieur, à 3-points ou aux lancers-francs. En réussite au shoot, parfaits balle en main et en contrôle au rebond, les coéquipiers de Myles Turner et Tyrese Haliburton font ainsi exploser la défense texane, sans forcer (44-28).

L’adresse d’Indiana, notamment derrière l’arc, ne redescend pas dans le deuxième quart-temps et Buddy Hield s’en donne à coeur joie pour mettre son équipe à +20. Un écart qui grimpe même au-delà, puisque Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith et tous les shooteurs de Rick Carlisle flambent : 14/22 à 3-points ! Une véritable correction reçue par San Antonio, malgré Keldon Johnson (14 points) ou Zach Collins (10 points) qui tentent de résister comme ils le peuvent (86-61). Tout simplement le record de points de la franchise d’Indianapolis sur une mi-temps…

L’avance des Pacers ne redescendra pas après la pause. Pire : elle augmente malgré les efforts de Victor Wembanyama. Il faut dire que les Spurs ne peuvent rien devant la puissance de frappe collective de leurs adversaires, orchestrés à merveille par Tyrese Haliburton qui met en avant les qualités de finisseur d’Obi Toppin. Le suspense n’existe donc déjà plus et les dernières minutes vont être longues, très longues même (119-87).

À l’arrivée, les remplaçants des remplaçants ont porté le score final à 152-111 en faveur d’Indiana, très (trop) facile vainqueur de San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Back-to-back » à oublier pour Victor Wembanyama. Certes en double-double, « Wemby » a souffert face à ces Pacers, comme finalement l’ensemble de ses coéquipiers. Pas en réussite au niveau de son shoot (3/12), il a peiné à se mettre en route de toute la soirée. Une rencontre à oublier donc, alors que le très large écart lui aura au moins permis de se reposer pendant tout le quatrième quart-temps. Un mal pour un bien, surtout après ses 38 minutes de la veille.

– Une 900e victoire pour Rick Carlisle et un record de franchise pour Indiana. Cette démonstration aura vu le coach des Pacers engranger la 900e victoire de sa carrière en saison régulière, ce qui fait de lui le 14e entraîneur seulement à atteindre ce total. Quant à son équipe, elle égale son record de points sur un match avec 152 unités. Un record établi en mai 2021, face au Thunder.

TOP/FLOP

✅ L’attaque d’Indiana. Avec le génial Tyrese Haliburton à la baguette, ces Pacers sont capables de dynamiter n’importe quelle défense, notamment celle des Spurs, beaucoup trop faiblarde pour eux. Avec 44, 42, 33 puis 33 points inscrits dans chaque quart-temps, les hommes de Rick Carlisle ont tranquillement récité leurs gammes. En témoignent certaines de leurs stats : 58% au tir, dont 53% à 3-points (20 paniers), 96% aux lancers-francs, 38 passes décisives ou encore 34 points en contre-attaque…

⛔️ San Antonio. Rien à retenir de positif pour les hommes de Gregg Popovich, corrigés du début à la fin et qui avaient semble-t-il laissé leur défense à la maison. Peut-être à cause de jambes trop lourdes, dues à la prolongation de la ville, mais surtout à cause d’un manque d’envie flagrant. Méconnaissables, les Spurs ont livré là leur pire match de la saison et l’apprentissage se poursuit pour cette jeune équipe, qui doit comprendre qu’elle ne peut pas se permettre de proposer un tel contenu, sous peine de prendre une valise historique (ou presque).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.