Stephen Curry et Chris Paul gâchent la belle soirée de Killian Hayes

Ce fut compliqué mais les Warriors ont renoué avec la victoire face aux Pistons, grâce notamment aux 34 points et 7 3-points de Stephen Curry, élu joueur de la semaine à l’Ouest. Après avoir été dominés à l’intérieur par les Cavaliers la veille, les Dubs se sont vengés sur leurs jeunes adversaires du soir. En l’absence de Jalen Duren, Detroit a terminé la rencontre avec un déficit de 20 points dans la raquette, tout en laissant 17 rebonds offensifs à Golden State et 26 points sur des « secondes chances ».

Derrière un Stephen Curry bouillant, les Warriors avaient le match bien en main à la pause (56-48), mais le trio Killian Hayes (21 points, 7 passes, 4 rebonds) – Cade Cunningham (21 points, 5 passes, 4 rebonds) – Ausar Thompson (16 points, 7 rebonds, 4 interceptions) a d’abord lancé un 14-6, puis un 17-3 pour reprendre l’avantage (77-74). Pour le deuxième match de suite, l’attaque de Golden State a manqué de rythme mais le duo d’anciens Suns Chris Paul (17 points, 6 passes, 5 rebonds) – Dario Saric (12 points, 6 rebonds) leur a permis de virer en tête avant le dernier quart temps (83-82).

Cade Cunningham, Isaiah Stewart (17 points, 11 rebonds), et le méconnu Stanley Umude (15 points, 4/5 à 3-points) ont permis à leurs fans d’espérer une victoire mais Stephen Curry et Chris Paul ont pris les choses en mains dans le money time. Leurs 19 points dans les six dernières minutes ont permis aux Warriors de reprendre le contrôle du match sur un 13-2, avant de tuer le match une bonne fois pour toute.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bonne performance de Killian Hayes. Titulaire depuis le début de saison, le meneur français avait battu la concurrence de Jaden Ivey, désormais oublié au bout du banc, grâce à son gabarit et à sa défense. Cette nuit, malgré les 34 points de Stephen Curry, Hayes a tout de même été agressif pour faire travailler le double MVP. Il a également plusieurs fois tenu le choc physiquement face à Jonathan Kuminga. Tant qu’il continuera ainsi, il aura les faveurs de Monty Williams, qui tente d’installer chez les Pistons une identité défensive. Il pourrait s’installer durablement dans les petits papiers de son coach s’il parvient à réitérer la performance offensive de cette nuit. Il a terminé avec 21 points à 8/12 aux tirs, dont 3/4 à trois points, tout en faisant 7 passes décisives. Depuis le début de sa carrière NBA, Hayes est en difficulté avec son tir (37,5% aux tirs, et 27,5% à trois points), et il est parti sur les mêmes bases cette saison (33% et 29%).

– Chris Paul retrouve enfin son adresse. Après huit matchs, Chris Paul compte 62 passes décisives et 6 ballons perdus, dont 29 passes sans la moindre perte de balle lors des quatre dernières rencontres ! « Hallucinant » pour reprendre le terme de Steve Kerr après le match. Cette nuit, Paul est cependant satisfait d’avoir retrouver son tir. Le « Point God » était à 32% aux tirs depuis le début de la saison dont 2/26 à 3-points (7% !), il a fini la rencontre avec 17 points à 6/9 aux tirs, dont tirs primés et plusieurs tirs à mi-distance. Il a marqué 10 de ses 17 points en dernier quart temps pour tuer le match. De bonne augure pour lui et Golden State.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.