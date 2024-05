Bilan estival | Le Thunder prêt à bousculer la NBA

Alors qu’il ne reste désormais plus grand monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA. Après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland, puis Orlando, Washington, et enfin Indiana , Utah, Dallas et Chicago, nous passons en revue OKC, la jeune garde du Thunder est-elle prête à aller chercher les playoffs ?

Si Oklahoma City a pu compter sur la fougue de sa jeunesse pour faire vibrer ses fans lors d’une saison étonnante, Minnesota et Rudy Gobert ont rapidement balayé les espoirs du Thunder lors du play-in avec une défaite cinglante (120 – 95). Un mal pour un bien, voilà de quoi donner aux hommes de Mark Daigneault, que les dirigeants viennent de prolonger, les ambitions pour venir jouer les trouble-fête dans la conférence Ouest.

D’autant que la franchise a été très active pour renforcer un effectif jeune et talentueux. Entre l’arrivée du MVP de l’Euroleague, Vasilije Micic, le recrutement de Davis Bertans et Victor Oladipo (certes gravement blessé…) pour apporter un peu d’expérience au groupe, la draft de Cason Wallace à la 10e positon et le retour de blessure de Chet Holmgren, OKC semble avoir réussi son intersaison. Il n’y a pourtant que 12 joueurs sur une feuille de match, le spectre de l’infirmerie a-t-il poussé le front office à surcharger l’effectif ? Sur le papier, on compte 24 joueurs ! Ce qui signifie qu’il y aura encore du mouvement…

SAISON 2022/23

40 victoires – 42 défaites (19e)

16e attaque : 114.2 points inscrits sur 100 possessions

13e défense : 113.2 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Vasilije Micic, Jack White, Davis Bertans, Usman Garuba, Victor Oladipo, TyTy Washington Jr., Cason Wallace (10e choix), Hunter Tyson (37e choix), Keyontae Johnson (50e choix)

Départs : Dario Saric

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Shai Gilgeous-Alexander, Tre Mann, Vasilije Micic, Tyty Washington Jr.

Arrières/Ailiers : Josh Giddey, Luguentz Dort, Isaiah Joe, Victor Oladipo, Cason Wallace, Lindy Waters III, Aaron Wiggins, Jalen Williams, Ousmane Dieng, Keyontae Johnson, Jack White, Kenrich Williams

Intérieurs : Chet Holmgren, Jaylin Williams, Davis Bertans, Usman Garuba, Aleksej Pokusevski, Jeremiah Robinson-Earl

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren

L’OBJECTIF

Confirmer et gagner en maturité. OKC détient un des meilleurs effectifs de jeunes, mais attention à ne pas brûler les étapes.

OKC pourra compter sur son meneur All-Star, Shai Gilgeous-Alexander pour continuer à insuffler son énergie sur le terrain. Il forme avec Josh Giddey, une ligne arrière capable d’enflammer un match et de noircir la feuille de match. À seulement 21 ans, l’arrière peut être le catalyseur d’un retour d’OKC au premier plan.

Ajoutons un défenseur sérieux et travailleur comme Luguentz Dort, pilier du cinq par sa capacité à s’occuper du meilleur extérieur adverse. S’il n’a pas le profil ou le statut de “star”, Dort est un véritable chien de garde, prêt à laisser briller ses coéquipiers offensivement.

Reste à savoir si l’arrivée attendue du Serbe, Vasilije Micic, peut enrichir la rotation de Mark Daigneault. Signé pour 23.5 millions de dollars pour les trois prochaines saisons, le meneur a fait le tour de l’Euroleague, et il avait déjà annoncé qu’il rejoindrait la NBA le jour où il aurait un vrai rôle à jouer. On peut imaginer que le timing semble parfait.

LES INTERROGATIONS

Quel impact pour Chet Holmgren ? C’est l’élément clef pour cette progression espérée du Thunder puisqu’il sort d’une saison blanche. Numéro 2 de la Draft 2022, Holmgren a séduit cet été avec des summer leagues réussies (16.5 points, 9.8 rebonds et 3.5 contres). Du haut de ses 2m16, il est considéré comme l’adversaire numéro 1 de Victor Wembanyama pour le titre de rookie de l’année.

Les rotations. Avec 24 joueurs sur le papier, Mark Daigneault va d’abord devoir écrémer, mais il sait déjà qu’il pourra profiter d’un effectif riche et complet. Mais attention à la gestion des egos, puisqu’il falloir trouver de la place, ou plutôt du temps de jeu, pour les arrivées de Vasilije Micic ou encore de Victor Oladipo quand il sera opérationnel. Notamment sur les lignes arrières, où Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey devraient jouer environ 35 minutes par match. A l’intérieur, il va falloir intégrer Chet Holmgren, et donc jongler avec Jaylin Williams, Usman Garuba, Aleksj Pokusesvki ou encore Jeremiah Robinson-Earl sur les postes 4/5. Mais ça reste un problème de riches…

